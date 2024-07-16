«Атланта» направила «Аталанте» новое предложение по Миранчуку. Сделку могут закрыть в ближайшее время
«Атланта» направила «Аталанте» новое предложение по Алексею Миранчуку.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из МЛС продолжает переговоры о трансфере российского полузащитника. Сделка может быть заключена в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
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