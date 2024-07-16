«Атланта» направила «Аталанте» новое предложение по Миранчуку. Сделку могут закрыть в ближайшее время

Теги Аталанта МЛС премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

«Атланта» направила «Аталанте» новое предложение по Алексею Миранчуку.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из МЛС продолжает переговоры о трансфере российского полузащитника.  Сделка может быть заключена в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

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43 комментария
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ну раз Миранчуков два, то и клубов два должно быть
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+37
Ответ олдовый манк
Лёхе это зачем? Уровень слабый, еврокубков нет, тогда проще в Россию вернуться
Пожить в штатах
+27
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+22
Хватит уже писать самим себе
+23
-3
+20
Ответ Glukinho
ну раз Миранчуков два, то и клубов два должно быть
А таланта у Миранчука хватало, но Аталанта не оценила)
+14
0
+14
2025 год: Атлант (Кобрин, Беларусь) направил Атланте предложение по Миранчуку.
+14
-1
+13
Ответ олдовый манк
Лёхе это зачем? Уровень слабый, еврокубков нет, тогда проще в Россию вернуться
на ЧМ 26 съездит хоть
+14
-1
+13
Ответ Dmitry Orlov
2025 год: Атлант (Кобрин, Беларусь) направил Атланте предложение по Миранчуку.
Холодильник Атлант (Минск) направлен в Аталанту из Атланты в качестве платежа стран группы Антанты.
+10
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+8
Атланта спрашивает аталанту…
+7
-1
+6
Ответ For Beautiful Game4everr
Алексей устал пить чай из Бергамота в Бергамо и решил уехать из Аталанты в Атланту
Сорян за духоту, но, всё-таки, не " чай из бергамота", а чай с бергамотом)
Чай с бергамотом --это обычный черный чай с эфирными маслами бергамота
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0
+5
Алексей устал пить чай из Бергамота в Бергамо и решил уехать из Аталанты в Атланту
+5
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+4
Ответ Glukinho
ну раз Миранчуков два, то и клубов два должно быть
Купят Алексея, а приедет вместо него Антон!
+4
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МЛС - пристанище высококачественных пенсов. Или дорогого шлака, который нельзя продать на местном рынке. Миранчук, на мой взгляд, не относится ни к тем, не к другим. Он - заложник ситуации.
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Ответ TheSportNik
Самый бедный клуб МЛС делает предложение Миранчуку и он соглашается? Бюджет этой Атланты- середняка РПЛ, так какой смысл ему там играть? Переходил бы тогда в Спартак или Зенит, где денег больше дадут или в ЦСКА, если хочешь выиграть титул в этом году.
Самый бедный клуб ? Это у которого один из самых крутых стадионов мира , и у которого самый дорогой трансфер в истории американской лиги или 4 трансфера в десятке самых дорогих на вход в МЛС . https://www.transfermarkt.world/vyssaa-liga-futbola/toptransfers/wettbewerb/MLS1/plus//galerie/0?saison_id=alle&land_id=alle&ausrichtung=&spielerposition_id=alle&altersklasse=&w_s=&zuab=zu&art=nf
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Ответ karimALI
Пожить в штатах
Можно и после карьеры. Торбинский вон живёт и нормально.
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Ответ олдовый манк
Лёхе это зачем? Уровень слабый, еврокубков нет, тогда проще в Россию вернуться
Как раз лучше что-то новое, чем старый добрый РПЛ. Тем более, кроме Зенита сейчас вряд ли кто потянет Миранчука.
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Ответ karimALI
Пожить в штатах
А там куда кривая американской мечты выведет
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Ответ Abdulla
Холодильник Атлант (Минск) направлен в Аталанту из Атланты в качестве платежа стран группы Антанты.
😂😂😂😂👍
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Вот это правильно. А из "Спартака" надо переходить в "Спарту".
+1
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Есть ощущение, что его сейчас сливает клуб. Аталанта может выручить деньги и ей очень нужна эта продажа, а Лехе не думаю, что охота уезжать в МЛС, у него ещё достаточно времени поиграть в Европе.
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Выкупить второго и отдать его в МЛС
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Неужели Миранчук решил закончить профессиональную карьеру?
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Ответ Kit244098
МЛС - пристанище высококачественных пенсов. Или дорогого шлака, который нельзя продать на местном рынке. Миранчук, на мой взгляд, не относится ни к тем, не к другим. Он - заложник ситуации.
Если бы он не относился ни к тем, ни к другим - на него бы точно нашлись покупатели в Европе😐
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Ответ ApXuMaHqPuT
Если бы он не относился ни к тем, ни к другим - на него бы точно нашлись покупатели в Европе😐
Так они есть (Кальяри) просто Атланта предлагает Аталанте больше денег
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Ответ Kit244098
МЛС - пристанище высококачественных пенсов. Или дорогого шлака, который нельзя продать на местном рынке. Миранчук, на мой взгляд, не относится ни к тем, не к другим. Он - заложник ситуации.
А какая у него ситуация?
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Каламбурчик
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Ответ Kit244098
МЛС - пристанище высококачественных пенсов. Или дорогого шлака, который нельзя продать на местном рынке. Миранчук, на мой взгляд, не относится ни к тем, не к другим. Он - заложник ситуации.
Зависимость не непреложная - есть игроки. Кому не особо повезло с ФИО, либо уже не нужно играть в европейском часовом поясе - тут
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Ответ Mihail0910
А там куда кривая американской мечты выведет
Родина там, где задница в тепле. Газовые котлы "Атлант".С нами штаты ближе, чем ты думаешь. Акция-приведи брата и второй котёл получи в подарок.
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Миранчук не показал из себя футбольного Атланта)) поэтому возможно и не было другого варианта )) подключилась МЛСная Атланта)) вот и согласилась продать Миранчука Аталанта ))
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Возьмите уже Антона, там вообще бесплатно, а Леху оставьте в Европе.
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Возьмите уже Антона, там вообще бесплатно, а Леху оставьте в Европе.
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