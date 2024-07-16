«Атланта» направила «Аталанте» новое предложение по Миранчуку. Сделку могут закрыть в ближайшее время

«Атланта» направила «Аталанте» новое предложение по Алексею Миранчуку.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из продолжает переговоры о трансфере российского полузащитника. Сделка может быть заключена в ближайшее время.

В прошедшем сезоне провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.