Гарет Саутгейт: «Испания – фаворит финала Евро. Они были лучшей командой. Англии придется быть идеальной тактически»

Гарет Саутгейт назвал сборную Испании фаворитом финала Евро-2024.

Англия сыграет с испанцами в финале чемпионата Европы 14 июля.

«Они по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой.

У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления.

Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале», – заявил главный тренер сборной Англии.

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