Гарет Саутгейт: «Испания – фаворит финала Евро. Они были лучшей командой. Англии придется быть идеальной тактически»
Гарет Саутгейт назвал сборную Испании фаворитом финала Евро-2024.
Англия сыграет с испанцами в финале чемпионата Европы 14 июля.
«Они по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой.
У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления.
Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале», – заявил главный тренер сборной Англии.
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И в случае Англии это существенно - этот миллиард создают в основном фланговые игроки атаки, а ими одними играть нельзя, хоть их у англичан и хватит на пять топ-сборных.
В тактике шарит –
Козырь последним бросает на стол:
Выведет в поле
Колю и Олю –
Коля и Оля сделают гол)
Ну за греков мне всегда обидно было. Греция 2004 это тактический перфорамс которого свет не видовал. Человек с тактикой начала 80х, обыграл всех в 2004м. Это было нечто.