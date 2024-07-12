Гарет Саутгейт: «Испания – фаворит финала Евро. Они были лучшей командой. Англии придется быть идеальной тактически»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт назвал сборную Испании фаворитом финала Евро-2024.

Англия сыграет с испанцами в финале чемпионата Европы 14 июля.

«Они по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой.

У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления.

Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале», – заявил главный тренер сборной Англии.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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51 комментарий
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Перевожу: ставим трехэтажный автобус и готовим шпоры Пикфорду под пенальти
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Ну неужели в кой-то веки тактика от англии, а то весь турнир несутся в атаку, как сумасшедшие.
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Ответ Дмитрий Манин
Ну неужели в кой-то веки тактика от англии, а то весь турнир несутся в атаку, как сумасшедшие.
Будут играть тупым клином: 6-4-0. За переход центральной линии штраф.
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Это уже намного тревожнее звучит для всех поклонников футбола, ожидающих футбольной красоты в финале и от Красной Фурии в частности)
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Для меня главным достижением Англии при Саутгейте, учитывая два финала Евро подряд, является изменение её статуса. По крайней мере в моих глазах. Она сделала очень большой шаг в сторону элитных команд, и теперь, думаю, может вполне серьезно считаться претендентом на победу на постоянной основе. Два финала Евро подряд, кто бы что не говорил, весьма серьезное достижение. Но для вхождения в клуб, конечно, нужен кубок. Вот что самое главное - меня, да и много кого теперь, совершенно не удивит, если Англия выиграет Евро, хотя всего несколько лет назад это был бы оксюморон.
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Ответ Shillien Knight
3-1 Англия возьмет
Вот теперь сиди и гадай чего это Англия возьмёт и куда?)))
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Ответ Shillien Knight
3-1 Англия возьмет
3-1 Англию возьмут
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Ответ Janture Beckjan
Попытка снятия давления на своих игроков, но состав Испаний подоражал походу турнира, а состав Англий стоил млрд евро до его начала.
Я уже где-то приводил этот пример, но повторюсь. Если собрать 11 лучших вратарей мира, то их суммарная стоимость будет весьма серьезной, однако команда из них на поле проиграет примерно кому угодно.

И в случае Англии это существенно - этот миллиард создают в основном фланговые игроки атаки, а ими одними играть нельзя, хоть их у англичан и хватит на пять топ-сборных.
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0-0 основное, 0-0 допы, 18 ударов в послематчевых пенальти. Правда, на фоне того ада, который будет на ЧМ, этот Евро еще покажется неплохим)
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Ответ Janture Beckjan
Попытка снятия давления на своих игроков, но состав Испаний подоражал походу турнира, а состав Англий стоил млрд евро до его начала.
Что есть стоимость этого этого состава? Беллингем, Кейн, ладно. Фоден - туда сюда. Кто остальные игроки этого состава? Игроки высокого класса, но я не вижу каких либо суперзвезд. Миллиард они стоят из-за молодости и игре в распиаренной АПЛ. Почему то молодой игрок в АПЛ стоит уже минимум 20 лямов.
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Справедливости в мире очень мало, поэтому победит тягучая, топорная Англия, скриньте
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Он так и сказал, тактически? Идеальной?? ))
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В принципе, Гаррет
В тактике шарит –
Козырь последним бросает на стол:
Выведет в поле
Колю и Олю –
Коля и Оля сделают гол)
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За Англию поболею думаю они возьмут че
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Ответ Бутсы Крооса
Руки кукурельи завяжите тройным слоем скотчи, а то небось привык гонять баскетбол в штрафной
Скотчи? По-вашему, скотчь, а не скотч что ли? Или вообще скотча?
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Ответ Burel
против Голландии, Хорватии и Франции тоже вообще-то.Не только первым, но и лучше, чем соперники во всех играх
Ну посмотрите стату по владению мячом с Хорватией или Голландией. Сильно удивитесь. С Францией была более куражная игра, но и Англию мы ещё в финале не видели ) . То, что они были лучше, - ясен перец, они выиграли турнир. Англия тоже будет лучшей, если станет чемпионом. Вопрос в манере игры. Кто-то в наибольшей степени играет от себя, а кто-то подстраивается под соперника и уделяет много внимания разрушению. Тактически и стилистически Аргентина образца 2022 года - это команда "итальянская". На ЧМ-2014, когда они до финала дошли, было то же самое, кстати. У них так лучше получается, видимо.
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Апнглии придется быть идеальной тактически// Очепятка. Исправьте. Надо АПУНГЛИИ.
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Ответ Stt
Будут играть тупым клином: 6-4-0. За переход центральной линии штраф.
Кейн в роли либеро
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Ответ Janture Beckjan
Попытка снятия давления на своих игроков, но состав Испаний подоражал походу турнира, а состав Англий стоил млрд евро до его начала.
Причем здесь цена вообще? их устанавливают клубы, а не сами на себя игроки🧐 кроме того цена зависит от множества параметров - срок контракта, возраст игрока, возможность перепродать и прочее. Если Карвахаля на истекающем контракте оценивают в 12 млн, это не значит, что он как игрок на уровне Соболева🙄
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Ответ Антон Семёнов
Конечно игра Англии под руководством товарища Южноворотчикова уныла более, чем полностью. Но нельзя не признавать тот факт, что он даёт результат. А по результату бедные английские болелы за десятилетия очень истосковались. А с этим товарищем не получится и рыбку съесть, и на... сесть. Очевидно, что англосаксы в данном случае ввберут вариант "сесть", т.е. заполучить долгожданный трофей
Согласен, в финале уже по... на качество игры.
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Ответ Burel
Аргентина ? Чего, блин.. Это которая во всех матчах ЧМ играла первым номером.
С более или менее сильными командами не играла она первым номером. Против поляков, австралийцев и саудитов (которым проиграла) - да. Мексику стали прижимать в середине второго тайма, когда повисла угроза ничейного результата, что после поражения от саудитов было крайне опасно.
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"... в идеале 11 защитников"
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Ответ Step_up
Уже не раз и не два побеждали такие вот тягучие команды. На моей памяти это Греция (ЧЕ-2004), Италия (ЧМ-2006), Португалия (ЧЕ-2016), Аргентина (ЧМ-2022). Вот только Испанская школа уже давно научилась долбать эти автобусы. Побеждали три подряд крупных турнира (с 2008 по 2012). Затем наступило неизбежное старение и смена поколений. Теперь новое поколение уже готово брать свои трофеи.
Испания сама была тягущей некуда, сосбенно версия ЧМ 2010 года и Голландия и тем более Уругвай и Германия на том турнире были ярче. Лучшей по мне, вообще была Бразилия (да да та Бразилия Дунги, с Кака в качестве мозга команды). Бразилия провалила лишь один тайм на турние, но этого хватило для вылета.
Ну за греков мне всегда обидно было. Греция 2004 это тактический перфорамс которого свет не видовал. Человек с тактикой начала 80х, обыграл всех в 2004м. Это было нечто.
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Может сразу с пенальти начать? Или хотя бы с дополнительного времени, а?
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Палмера вместо биллингема чтобы хоть кто-то вперед пасовал.
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думаю, что в финале Англия нас может удивить. до че написал, почему бы Кейну не начать с трофеев в сборной? был жёстко заминусован... да, игра вызывала вопросы, точка под вопросом, но они прибавили и прибавят ещё, возможно.Таи совершенно точно есть кому играть в любой линии есть лидеры, а впереди из Кейна , фодена и беллингема это вообще машина. Если саутгейт сделает все правильно, то нас ждёт очень увлекательный финал. ещё более увлекательным его может сделать первый гол Испании, особенно в начале игры) завтра посмотрим, всем интересного просмотра.
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Вижу у некоторых поносит от комментария, обо мне не беспокойся бро) горилки кричит)))
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Газету постелил
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Испанцы играют хорошо но наверно выиграют англичане. Весь турнир они ничего не показывают а проходят дальше.
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https://m.sports.ru/tribuna/blogs/osportse/3253604.html?p_a=click&p_n=post__3253604&p_c=blog_feed__96598. Про Саутгейтовскую Англию.
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