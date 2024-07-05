Юлиан Нагельсманн: «Германия не заслуживала вылета. Мы были лучше Испании во 2-м тайме, с 60-й минуты – явно лучше»

Юлиан Нагельсманн высказался о вылете с Евро-2024 от сборной Испании (1:2).

«Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором мы были лучше, а с 60-й минуты – явно лучше. Мы заслужили сравнять счет в конце матча.

Испанцы забили нам победный гол, использовав последнюю возможность. К сожалению, мы не смогли создать достаточное давление на фланге.

Я сказал футболистам, что они не заслуживали вылета. Все мы скучаем по своим семьям, однако никто из нас не хотел покидать Евро. В команде с самого начала сборов была очень хорошая атмосфера.

Очевидно, мы отдали все силы, пытаясь победить в сегодняшнем матче. Это болезненное поражение», – сказал главный тренер сборной Германии Нагельсманн.

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