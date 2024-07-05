Юлиан Нагельсманн: «Германия не заслуживала вылета. Мы были лучше Испании во 2-м тайме, с 60-й минуты – явно лучше»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о вылете с Евро-2024 от сборной Испании (1:2).

«Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором мы были лучше, а с 60-й минуты – явно лучше. Мы заслужили сравнять счет в конце матча.

Испанцы забили нам победный гол, использовав последнюю возможность. К сожалению, мы не смогли создать достаточное давление на фланге.

Я сказал футболистам, что они не заслуживали вылета. Все мы скучаем по своим семьям, однако никто из нас не хотел покидать Евро. В команде с самого начала сборов была очень хорошая атмосфера.

Очевидно, мы отдали все силы, пытаясь победить в сегодняшнем матче. Это болезненное поражение», – сказал главный тренер сборной Германии Нагельсманн.

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67 комментариев
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"нам удалось в первые 5 минут убрать с поля одного из ключевых игроков сопреника, горжусь ребятами", - сказал Юлианыч
+78
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+68
Ошибка Испании была в том, что после гола отошли назад и почти не обостряли. Де ла Фуэнте пытался засушить игру
+43
-1
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Нагель оказался заложником раздутого СМИ величием Кросса.
Последние 3 игры он просто провалил. Пара Кросс/Гюндоган может дыр дыр только на чистых мячах.
Виртц , который стал лучшим игроком сезона в БЛ именно в центре вынужден был прозябать на фланге
+35
-3
+32
Ответ Алекс75
Это был классный матч. Обе команды заслужили выход дальше. Жаль, что встретились не в финале.
Германия не заслужила со своей костоломством
+34
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+24
Думаю главная ошибка немцев, не взять в сборную лучшего защитника лиги чемпионов Хуммельса , Фюлькруг должен был начинать в основе , а не на скамейке
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+21
Ответ gamechanger
Ошибка Испании была в том, что после гола отошли назад и почти не обостряли. Де ла Фуэнте пытался засушить игру
Это ошибка всех вообще сейчас.труслива я игра в моде
+12
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+12
И ЧСХ не стал ныть про "неназначеный пенальти". Уважуха Нагельсманну! 90 % тренеров этого евро стали бы ныть, что их засудили.
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+12
Ответ gamechanger
Ошибка Испании была в том, что после гола отошли назад и почти не обостряли. Де ла Фуэнте пытался засушить игру
Фланги видимо выдохлись (21 и 16 лет!) . А больше бежать в контратаку оказалось видимо некому. До сих пор считаю большой ошибкой отказ от Браима Диаса. По мне, он мог бы реально усилить на заменах..
+13
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+11
Тони Кроос при всём уважении к нему должен был быть удалён с поля уже на 8 минуте.
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Это был классный матч. Обе команды заслужили выход дальше. Жаль, что встретились не в финале.
+11
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Убрали Ламина и игра Испании посыпалась
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Ответ Капибарбер
Убрали Ламина и игра Испании посыпалась
Скорее вышел Ферран)
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+5
Ответ петрович сектор1
Нагель оказался заложником раздутого СМИ величием Кросса. Последние 3 игры он просто провалил. Пара Кросс/Гюндоган может дыр дыр только на чистых мячах. Виртц , который стал лучшим игроком сезона в БЛ именно в центре вынужден был прозябать на фланге
Кроос без Швайнштайгера — деньги на ветер
+5
-1
+4
Не понимаю все эти споры о "несправедливом" непенальти.
За несколько секунд до этого, в ходе той же атаки, Фулькруг принимает мяч, находясь в момент паса в чистом офсайде (на полкорупуса).
Похоже, что арбитры пропустили этот момент. Но! Если бы пенальти всё же поставили, то о какой "справедливости" может здесь идти речь?
Справедливо, что пенальти не было.
+5
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+3
Нагельсману надо отдать должное, вернул немцам стройность и эффективность, теперь это снова топ сборная и претендент на победы в крупных турнирах, на последнем ЧМ и чемпионате Европы их не хватало
+3
0
+3
Ответ петрович сектор1
Нагель оказался заложником раздутого СМИ величием Кросса. Последние 3 игры он просто провалил. Пара Кросс/Гюндоган может дыр дыр только на чистых мячах. Виртц , который стал лучшим игроком сезона в БЛ именно в центре вынужден был прозябать на фланге
Согласен. После первого матча у меня возникло ложное ощущение «как же немцы будут играть потом без Крооса и Гюндогана», но с каждым следующим матчем хотелось, чтобы они уже быстрее закончили карьеру
+3
0
+3
Ответ Капибарбер
Убрали Ламина и игра Испании посыпалась
Ключевой момент , который определил рисунок игры на большей части матча -- это травма Педри. С одной стороны Испанцы уже не могли играть в привычный футбол с контролем ( против Родри и Руиса немцы поставили персоналку в момент розыгрыша мяча, а Ольмо не тот футболист , который мог бы в этой ситуации опускаться и играя в зонах с мячом , возращать этот контроль территории), а с другой -- Ольмо зарешал со своим гол+пас
+3
0
+3
Ответ Капибарбер
Убрали Ламина и игра Испании посыпалась
В 16 лет, в таком матче....это было слишком.
+3
0
+3
Ответ Bunyod Turgunov
Германия не заслужила со своей костоломством
задолбали. сломался один инвалид Педре. обе команды хотели выиграть и играли жестко
+11
-9
+2
Только вот матч длился 120 минут
+2
0
+2
Только с 70-й минуты. В доп время равная игра, иначе вы бы не пропустили.
+2
0
+2
Заслуживала и абсолютно правильно вылетела. Так давать бить в своей штрафной на 120 минуте могут только дети.
+2
0
+2
Кроос заслужил вполне.
+2
0
+2
За неполный год Нагельсманн проделал хорошую работу. Надеюсь останется и продолжит дальше
+3
-1
+2
Ответ Ramin007
Явно смотрелись лучше
Чем кто?
+3
-1
+2
По воротам бить научитесь сначала)) бай бай
+1
0
+1
Ответ igorkruglov
Ну не знаю, по игре мне понравились, индивидуальные ошибки возможны даже в самой сбалансированной и хорошо выстроенной команде, особенно на 120 минуте, но то, что было на двух прошлых турнирах и нынешняя сборная Германии - это небо и земля
А что было на двух последних турнирах, разгром 2021 Португалии и равная игра с Англией, с тем же результатом что и сегодня как Кросс устал, обрез атака, подача, гол. разница лишь в том что в 1/8 случилось. В 22 ну да упустили матч с Японией хотя должны по игре были громить, а так по качеству игры уж на 1/4 наверное годились.
Ничего не изменилось, импотенция в атаке, дыры в обороне, все уходит в бессмысленное владение.
Скорее в тех турнирах они раньше положенного вылетали.
+1
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Ответ gamechanger
Ошибка Испании была в том, что после гола отошли назад и почти не обостряли. Де ла Фуэнте пытался засушить игру
Они и в первом тайме еле бегали. Очевидно, что играть через трое суток в конце изматывающего сезона невозможно. А испанцы яркую группу провели, теперь расплачиваются. Ну а Ферран известное дно. Очередной невзрачный матч.
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Аив овертайме почему в автобус встали?
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Ответ lanesrA14
По Xg Германия значительно впереди, не понимаю тех кто говорит что Испания заслужила
тогда по XG сити должны были реал обыгрывать постоянно, но чет не судьба.
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