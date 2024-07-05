Юлиан Нагельсманн: «Германия не заслуживала вылета. Мы были лучше Испании во 2-м тайме, с 60-й минуты – явно лучше»
Юлиан Нагельсманн высказался о вылете с Евро-2024 от сборной Испании (1:2).
«Поздравляю Испанию с выходом в полуфинал. В первом тайме игра была слишком открытой. Во втором мы были лучше, а с 60-й минуты – явно лучше. Мы заслужили сравнять счет в конце матча.
Испанцы забили нам победный гол, использовав последнюю возможность. К сожалению, мы не смогли создать достаточное давление на фланге.
Я сказал футболистам, что они не заслуживали вылета. Все мы скучаем по своим семьям, однако никто из нас не хотел покидать Евро. В команде с самого начала сборов была очень хорошая атмосфера.
Очевидно, мы отдали все силы, пытаясь победить в сегодняшнем матче. Это болезненное поражение», – сказал главный тренер сборной Германии Нагельсманн.
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Последние 3 игры он просто провалил. Пара Кросс/Гюндоган может дыр дыр только на чистых мячах.
Виртц , который стал лучшим игроком сезона в БЛ именно в центре вынужден был прозябать на фланге
За несколько секунд до этого, в ходе той же атаки, Фулькруг принимает мяч, находясь в момент паса в чистом офсайде (на полкорупуса).
Похоже, что арбитры пропустили этот момент. Но! Если бы пенальти всё же поставили, то о какой "справедливости" может здесь идти речь?
Справедливо, что пенальти не было.
Ничего не изменилось, импотенция в атаке, дыры в обороне, все уходит в бессмысленное владение.
Скорее в тех турнирах они раньше положенного вылетали.