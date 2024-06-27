«Зенит» превращается в «Баварию» или «ПСЖ» по победам. Приятно смотреть». Ломбертс о 6 чемпионствах петербуржцев подряд
Николас Ломбертс сравнил «Зенит» с «Баварией» и «ПСЖ».
По итогам прошедшего сезона клуб из Санкт-Петербурга выиграл Мир РПЛ в шестой раз подряд.
«Сейчас тяжело смотреть матчи в России, но это прекрасный результат. «Зенит» становится такой «Баварией» в России, я надеюсь, что конкуренты будут, чтобы не было скучно. Но это великолепное достижение, поздравляю.
«Зенит» – один из больших клубов России, приятно смотреть, как клуб превращается в «Баварию» или в ПСЖ в России по таким победам», – заявил экс-защитник петербургского клуба.
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Зенит пишет свою чемпионскую историю, а не копирует чужие.
Ахахах
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