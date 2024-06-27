Николас Ломбертс сравнил «Зенит» с «Баварией» и «ПСЖ».

По итогам прошедшего сезона клуб из Санкт-Петербурга выиграл Мир в шестой раз подряд.

«Сейчас тяжело смотреть матчи в России, но это прекрасный результат. « » становится такой «Баварией» в России, я надеюсь, что конкуренты будут, чтобы не было скучно. Но это великолепное достижение, поздравляю.

«Зенит» – один из больших клубов России, приятно смотреть, как клуб превращается в «Баварию» или в ПСЖ в России по таким победам», – заявил экс-защитник петербургского клуба.

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