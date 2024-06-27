«Зенит» превращается в «Баварию» или «ПСЖ» по победам. Приятно смотреть». Ломбертс о 6 чемпионствах петербуржцев подряд

Теги Зенит Бавария ПСЖ премьер-лига Россия Николас Ломбертс ТАСС Футбол

Николас Ломбертс сравнил «Зенит» с «Баварией» и «ПСЖ».

По итогам прошедшего сезона клуб из Санкт-Петербурга выиграл Мир РПЛ в шестой раз подряд.

 «Сейчас тяжело смотреть матчи в России, но это прекрасный результат. «Зенит» становится такой «Баварией» в России, я надеюсь, что конкуренты будут, чтобы не было скучно. Но это великолепное достижение, поздравляю.

«Зенит» – один из больших клубов России, приятно смотреть, как клуб превращается в «Баварию» или в ПСЖ в России по таким победам», – заявил экс-защитник петербургского клуба.

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51 комментарий
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Или Селтик, например)
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Просто напомню, что Бавария построила стадион на свои деньги и кредит(явно не в 1 евро годовых), который досрочно погасила сама с опережением графика на 16(!!!) лет раньше, чем прописано было по условиям)
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+15
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Просто напомню, что Бавария построила стадион на свои деньги и кредит(явно не в 1 евро годовых), который досрочно погасила сама с опережением графика на 16(!!!) лет раньше, чем прописано было по условиям)
В Мюнхене строить проще - там нет бакланов😏
+22
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+13
Ответ Ком иль фо
Чё ты несёшь...ахахахаха
У человека, получается, хорошая посещаемость в чемпе Германии - повод отгрохать российскому клубу стадик за ярд по аренде рубль в год) это одно из самых крутых логических заключений, которые я слышал)
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Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Чё ты несёшь...ахахахаха
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Ответ Xm.md
Сейчас тяжело смотреть матчи в России, но это прекрасный результат — У него явно какие-то проблемы с логикой
Ну он явно говорит о том, что трансляции из России сейчас не очень доступны, ввиду ситуации в мире. Так что думаю проблемы с логикой не у него.
+10
-3
+7
По результатам в европе у Семака ( не зенита в целом а Семака ) выходит где то Ференцварош
+17
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Ответ Moffo
ПСЖ и Бавария это коммерчески успешные мировые гранды и сравнивать с ними Зенит - росгосмонополиста своей песочницы это кринж, хоть 30 чемпионствами обмажьтесь
ПСЖ коммерчески успешный мировой гранд? xDDDDDDD понял
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Никто еще так не унижал Баварию
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Завоевал любовь болельщиков Зенита своей самоотверженной игрой, себя не жалел. Трижды тяжело травмировал колени, Кубок УЕФА 2008 года Зенит выиграл не без непосредственного участия Нико, когда Погребняк забил победный гол Вилльяреалу с паса Ломбардса, при этом Нико получил тяжелую травму врезавшись коленом в штангу.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
У человека, получается, хорошая посещаемость в чемпе Германии - повод отгрохать российскому клубу стадик за ярд по аренде рубль в год) это одно из самых крутых логических заключений, которые я слышал)
Он постоянно так...сначала напишет, а потом может быть подумает)) сколько раз в лужу садился, но продолжает позорится))
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Ответ pit4er
Ну, если до конца быть точным, то там ещё Мюнхен 1860 поначалу вкладывался и всю инфраструктуру вокруг стадиона построили за счёт муниципальных денег
помню, но ведь потом и долю Мюнхена-1860 тоже выкупила Бавария, из-за проблем у голубых, или синих, не знаю жив ли вообще ещё этот клуб)
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Ахахах, не знал, что Бавария занимает 4 места в группах и получает трешки от Брюгге
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так Баварию давно не оскорбляли
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Сравнить ПСЖ и Баварию с Зенитом....это всё равно что настоящего мужика с Киркоровым))
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ну да, ПСЖ еще тот пример для подражания... пригласить кучу звезд первой величины, и все для того, что бы взять Лигу 1 ... просто образцовая команда владельцев...
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Сравнил команду из кундрючки с ПСЖ и Баварией 🤣
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Давайте без сравнений с командами "загнивающего запада" или "российских бандитских 90х".

Зенит пишет свою чемпионскую историю, а не копирует чужие.
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Ответ pit4er
В Д3 рубятся, на их маленький стадион теперь не так просто билеты купить на важные матчи)
Ничего себе вы просвещенный) уважуха)
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Ответ La Crosse Bobcats
ПСЖ коммерчески успешный мировой гранд? xDDDDDDD понял
Ой ну не мешай удобные формулировки формулировать))
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Ответ ILB05
Ахахах, не знал, что Бавария занимает 4 места в группах и получает трешки от Брюгге
Они получали 4 от зенита
Ахахах
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Ответ ApXuMaHqPuT
Всё верно, но Париж не сидит на шее французской госкорпорации - в отличие от местного дутого гегемона💰
это да, деньги не французов...
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0
Ответ chatone gpt0ne
ну да, ПСЖ еще тот пример для подражания... пригласить кучу звезд первой величины, и все для того, что бы взять Лигу 1 ... просто образцовая команда владельцев...
Всё верно, но Париж не сидит на шее французской госкорпорации - в отличие от местного дутого гегемона💰
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Ответ Xm.md
Сейчас тяжело смотреть матчи в России, но это прекрасный результат — У него явно какие-то проблемы с логикой
Так это у тебя проблемы с логикой.
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Ответ Спартак сила
Они получали 4 от зенита Ахахах
Ты вообще не в тему. Речь идет о реалиях недавних лет, а не о том что было во времена царя гороха, и да, Бавария в том сезоне не была доминатором как сейчас, к слову, Зенит тоже
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ничего себе вы просвещенный) уважуха)
Да я просто живу в Мюнхене)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
У человека, получается, хорошая посещаемость в чемпе Германии - повод отгрохать российскому клубу стадик за ярд по аренде рубль в год) это одно из самых крутых логических заключений, которые я слышал)
Аренда рубль в год - это явно лучше, чем содержание арены за счет бюджета.
Вместо убытков, Зенит с прибыли от стадиона платит налоги в бюджет.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
помню, но ведь потом и долю Мюнхена-1860 тоже выкупила Бавария, из-за проблем у голубых, или синих, не знаю жив ли вообще ещё этот клуб)
В Д3 рубятся, на их маленький стадион теперь не так просто билеты купить на важные матчи)
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Ответ r3tr0!
Ну хорошо, а вот бизнес шейхов ПСЖ тоже на костях, может, и больших, чем газовый
В новости Зенит сравнивают с Баварией и с ПСЖ. То что, ПСЖ не красавцы - никаким боком делает Зенит лучше или хуже) А то так ещё можно до свидетелей госдолга США опуститься)
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Но есть нюанс...
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