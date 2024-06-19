Англичанин Тэйлор обслужит матч Нидерланды – Франция на Евро-2024, Оливер назначен на игру Словакии и Украины

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УЕФА назначил судей на три матча Евро-2024.

Союз опубликовал списки арбитров, которые будут работать на играх чемпионата Европы 21 июня. 

СловакияУкраина: главный арбитр – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Берт, Дэн Кук (все – Англия), резервный судья – Сердар Гезюбююк (Турция), ВАР – Бастиан Данкерт (Германия);

Польша – Австрия: главный арбитр – Умут Мелер, ассистенты – Мустафа Эмре Эйисой, Керем Эрсой (все – Турция), резервный судья – Раде Обренович (Словения), ВАР – Паоло Валери (Италия);

Нидерланды – Франция: главный арбитр – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Адам Нанн (все – Англия), резервный судья – Гленн Нюберг (Швеция), ВАР – Стюарт Эттуэлл (Англия). 

4 комментария
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Осталось только Хесуса Мансано, который завершил матч за секунду до гола Белингема, назначить на финал
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"Тейлор - Какой позор, вы – гре_аный позор».
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Ответ kaka10
Осталось только Хесуса Мансано, который завершил матч за секунду до гола Белингема, назначить на финал
Лучше Марциняка поставить
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