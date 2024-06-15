Гендиректор «Крыльев» о продажах игроков: «Салтыкова брали за 2,5-3 млн рублей, а ушел за 45-50. Доходы более чем в два раза превышают расходы»

Вадим Андреев рассказал об успехах «Крыльев Советов» на продажах игроков.

– Какая прибыль у «Крыльев» на трансферном рынке за время вашей работы?

– Каждый год по-разному. Не помню точных цифр.

– Доходы от продаж более чем в два раза превышают расходы?

– Да, более чем в два раза. Если мы покупали футболиста за 10, а продали за 100, то, наверно, это хороший плюс.

– То есть у вас такое общее соотношение цифр?

– По-разному. С одними игроками бывало такое соотношение, с другими меньше, с третьими больше.

– А кого вы продали в десять раз дороже, чем купили?

– Да не помню я точно. По каждому игроку надо смотреть отдельно.

Давайте так: мы брали за 2,5-3 млн рублей. Если я не ошибаюсь. А ушел он в « » за сумму порядка 45-50 млн рублей. Значительная история.

– А агентские за него платили?

– Не было агентских.

– То есть те 2,5-3 млн рублей вы перечислили на счет «Чертаново»?

– Я не помню точных цифр – назвал лишь их порядок. Приблизительно он такой. Надо поднимать каждый трансфер. Но за Салтыкова все выплаченные нами средства ушли именно « », – сказал генеральный директор « » Вадим Андреев.