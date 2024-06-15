Гендиректор «Крыльев» о продажах игроков: «Салтыкова брали за 2,5-3 млн рублей, а ушел за 45-50. Доходы более чем в два раза превышают расходы»
Вадим Андреев рассказал об успехах «Крыльев Советов» на продажах игроков.
– Какая прибыль у «Крыльев» на трансферном рынке за время вашей работы?
– Каждый год по-разному. Не помню точных цифр.
– Доходы от продаж более чем в два раза превышают расходы?
– Да, более чем в два раза. Если мы покупали футболиста за 10, а продали за 100, то, наверно, это хороший плюс.
– То есть у вас такое общее соотношение цифр?
– По-разному. С одними игроками бывало такое соотношение, с другими меньше, с третьими больше.
– А кого вы продали в десять раз дороже, чем купили?
– Да не помню я точно. По каждому игроку надо смотреть отдельно.
Давайте так: Салтыкова мы брали за 2,5-3 млн рублей. Если я не ошибаюсь. А ушел он в «Локомотив» за сумму порядка 45-50 млн рублей. Значительная история.
– А агентские за него платили?
– Не было агентских.
– То есть те 2,5-3 млн рублей вы перечислили на счет «Чертаново»?
– Я не помню точных цифр – назвал лишь их порядок. Приблизительно он такой. Надо поднимать каждый трансфер. Но за Салтыкова все выплаченные нами средства ушли именно «Чертаново», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.