Экс-форвард «Арсенала» Кевин Кэмпбелл умер в возрасте 54 лет после тяжелой болезни

Скончался бывший игрок «Арсенала» Кевин Кэмпбелл.

Лондонский клуб сообщил, что экс-нападающий умер после непродолжительной и тяжелой болезни. Ему было 54 года.

Кэмпбелл выступал за основную команду «канониров» с 1988 по 1995 год, забив 46 голов в 228 матчах чемпионатов Англии. После ухода из « » он играл за « », «Трабзонспор», « », « » и «Кардифф».

Кевин является рекордсменом среди английских игроков, забивших наибольшее количество голов в Премьер-лиге (76), но при этом не игравших в сборной.

Кэмпбелл стал чемпионом Англии в составе «Арсенала» в 1991 году.