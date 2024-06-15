Экс-форвард «Арсенала» Кевин Кэмпбелл умер в возрасте 54 лет после тяжелой болезни
Скончался бывший игрок «Арсенала» Кевин Кэмпбелл.
Лондонский клуб сообщил, что экс-нападающий умер после непродолжительной и тяжелой болезни. Ему было 54 года.
Кэмпбелл выступал за основную команду «канониров» с 1988 по 1995 год, забив 46 голов в 228 матчах чемпионатов Англии. После ухода из «Арсенала» он играл за «Ноттингем Форест», «Трабзонспор», «Эвертон», «Вест Бромвич» и «Кардифф».
Кевин является рекордсменом среди английских игроков, забивших наибольшее количество голов в Премьер-лиге (76), но при этом не игравших в сборной.
Кэмпбелл стал чемпионом Англии в составе «Арсенала» в 1991 году.