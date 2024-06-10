Гендиректор «Акрона»: «Видел, что нас называли «клубом-однодневкой», «искусственным проектом». Удивляло, как поверхностно о нас думают. Хейтеры есть у всех»

Генеральный директор «Акрона» оценил реакцию на выход команды в РПЛ.

Команда выступит в Мир в следующем сезоне после того, как прошла «Урал» в стыковых матчах.

– За счет чего «Акрон» может пошуметь в РПЛ? Немногие радостно восприняли выход вашего клуба в Премьер-лигу.

– Если мы говорим про спортивную составляющую, то «Акрон» может пошуметь за счет селекции и подготовки.

Ситуация осложняется тем, что команду покинуло много игроков, им надо найти замену, а времени на это катастрофически мало.

Допускаем, что к 20 июля у нас будет не тот комплект, который мы в итоге хотели бы видеть. Будем стараться привезти ребят как можно быстрее. Ну и надо учитывать, как команда подготовится на сборах.

Разговоры о том, что немногие радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ, меня не раздражают. Тем более я особо не видел каких-то слов о том, что нас не хотят видеть в высшем дивизионе. Наоборот, кто нас только не поздравлял!

Пару раз видел, что нас называли «клубом-однодневкой», «искусственным проектом» и так далее. Отвечу, что мы четко понимаем, как и куда нам нужно двигаться. На это выделяются определенные ресурсы.

Удивляло, как поверхностно люди о нас думают.

Хейтеры есть у всех, и, может, хорошо, что на шестой год своего существования у нас появилась и такая аудитория, но сопереживающих и радующихся за нас все-таки больше, – сказал генеральный директор « » Алексей Власов.