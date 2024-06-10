Гендиректор «Акрона»: «Видел, что нас называли «клубом-однодневкой», «искусственным проектом». Удивляло, как поверхностно о нас думают. Хейтеры есть у всех»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Матч ТВ Акрон Футбол

Генеральный директор «Акрона» оценил реакцию на выход команды в РПЛ.

Команда выступит в Мир РПЛ в следующем сезоне после того, как прошла «Урал» в стыковых матчах.

– За счет чего «Акрон» может пошуметь в РПЛ? Немногие радостно восприняли выход вашего клуба в Премьер-лигу.

– Если мы говорим про спортивную составляющую, то «Акрон» может пошуметь за счет селекции и подготовки.

Ситуация осложняется тем, что команду покинуло много игроков, им надо найти замену, а времени на это катастрофически мало.

Допускаем, что к 20 июля у нас будет не тот комплект, который мы в итоге хотели бы видеть. Будем стараться привезти ребят как можно быстрее. Ну и надо учитывать, как команда подготовится на сборах.

Разговоры о том, что немногие радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ, меня не раздражают. Тем более я особо не видел каких-то слов о том, что нас не хотят видеть в высшем дивизионе. Наоборот, кто нас только не поздравлял!

Пару раз видел, что нас называли «клубом-однодневкой», «искусственным проектом» и так далее. Отвечу, что мы четко понимаем, как и куда нам нужно двигаться. На это выделяются определенные ресурсы.

Удивляло, как поверхностно люди о нас думают.

Хейтеры есть у всех, и, может, хорошо, что на шестой год своего существования у нас появилась и такая аудитория, но сопереживающих и радующихся за нас все-таки больше, – сказал генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

9 комментариев
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а что с акроном не так? я понимаю, когда не все радуются, что Динамо Махачкала вышло, или что Ахмат не вылетел, но Акрон то чем не угодил?
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Ответ savik-A.M.
может тем что к них ни стадиона ни приличной болельщиской базы ?
стадион есть в Самаре ,болельщики тоже будут со временем , это как с Краснодаром, все появилось со временем
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В этом сезоне и увидим однодневка или нет, а может это просто клуб уровня ФНЛ, там много таких завсегдатаев.
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Нужно доказывать делом. А Хейтеры есть всегда и у всех!)
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Если ставка на своих игроках, а не гастролерах и легах, то интересно.
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Если у вас, ребята, по окончании сезона команду покинули многие игроки(как вы сами сказали), значит они были в аренде, правильно? И теперь вы сами говорите, что качественно укомплектоваться вряд ли успеваете! )) А как еще вас назвать, если не "временным проектом", после такого?! Какой-то пиар-проект компании "Акрон", не иначе. Своего стадиона нет, играть планируете на стадионе "Крыльев Советов". )) Вы же кандидат на вылет из РПЛ №1! )))
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