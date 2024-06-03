Гроссо возглавил «Сассуоло». Клуб будет играть в Серии Б в следующем сезоне

Теги Фабио Гроссо серия А Италия Д2 Италия Сассуоло Футбол

Фабио Гроссо возглавил «Сассуоло».

Итальянский клуб объявил о назначении победителя чемпионата мира-2006 на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется.

Прошлым местом работы Гроссо был «Лион», который он возглавлял 2,5 месяца – с сентября по ноябрь 2023 года.

«Сассуоло» вылетел из Серии А по итогам минувшего сезона, набрав 30 очков и заняв 19-е место. Следующий сезон команда проведет во втором дивизионе.

Фото: https://www.sassuolocalcio.it/

7 комментариев
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Может хоть тут получится. В Лионе то провалился по сути
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ЧМ2006👍🏻💥
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Ответ Pucheslav
Может хоть тут получится. В Лионе то провалился по сути
Ну там и болельщики дикари, бросили в клубный автобус бутылку и попали ей в Гроссо. Наложили ему 15 швов, я бы тоже после такого поведения болельщиков не хотел бы больше тренировать клуб.
+2
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Звезда чм06
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два часа назад ЦСКА объявил об оплате увольнении Федотова. Новости об этом нет до сих пор. Спортс, что с тобой?
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Решили не сразу возвращаться в Серию А
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Ответ corazon blanco
Ну там и болельщики дикари, бросили в клубный автобус бутылку и попали ей в Гроссо. Наложили ему 15 швов, я бы тоже после такого поведения болельщиков не хотел бы больше тренировать клуб.
Ну тут скорее дело в 1 победе за 8 матчей, а не в болельщиках
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