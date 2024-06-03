Гроссо возглавил «Сассуоло». Клуб будет играть в Серии Б в следующем сезоне

Фабио Гроссо возглавил «Сассуоло».

Итальянский клуб объявил о назначении победителя чемпионата мира-2006 на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется.

Прошлым местом работы был «Лион», который он возглавлял 2,5 месяца – с сентября по ноябрь 2023 года.

« » вылетел из Серии А по итогам минувшего сезона, набрав 30 очков и заняв 19-е место. Следующий сезон команда проведет во втором дивизионе.

Фото: https://www.sassuolocalcio.it/