Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро. Но обидно упустить чемпионство»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил итоги сезона.
«Быки» заняли 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков. Отставание от «Зенита» составило 1 балл.
«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие.
Но обидно упустить чемпионство, мы делали все, что в наших силах, чтобы стать первыми», – сказал Сперцян.
Вы кто?
Я - сын лейтенанта Шмидта!
Так, вот товарищ, он тоже сын лейтенанта Шмидта....
Коля, брат! Не, узнал?
Узнаешь брата Колю?
Узнаю брата Колю!
Вполне себе реальные серебряные медали чемпионата России сезона 23/24.
Но в России это так исторически сложилось.
И в этом нет ничего плохого. Тут идем своим путем.