Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро. Но обидно упустить чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил итоги сезона.

«Быки» заняли 2-е место в турнирной таблице Мир , набрав 56 очков. Отставание от «Зенита» составило 1 балл.

«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие.

Но обидно упустить чемпионство, мы делали все, что в наших силах, чтобы стать первыми», – сказал .