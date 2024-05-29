Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро. Но обидно упустить чемпионство»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил итоги сезона.

«Быки» заняли 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков. Отставание от «Зенита» составило 1 балл. 

«Тяжело сказать об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой – мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие.

Но обидно упустить чемпионство, мы делали все, что в наших силах, чтобы стать первыми», – сказал Сперцян

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7 комментариев
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Да, без 12-13мин чемпионы
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Ответ Caniball
Почему мифическое?! Вполне себе реальные серебряные медали чемпионата России сезона 23/24.
У Милана, Арсенала, Барселоны тоже серебрянные медали?)
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Сереженька Орлов, зачем ты ограничиваешь доступ к ответам? 🤡
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Сколько упустили чемпионство и не сосчитать!
Вы кто?
Я - сын лейтенанта Шмидта!
Так, вот товарищ, он тоже сын лейтенанта Шмидта....
Коля, брат! Не, узнал?
Узнаешь брата Колю?
Узнаю брата Колю!
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Ответ Сергей Орлов
Опять завоевали какое-то мифическое серебро 🤦🏻‍♂️
Почему мифическое?!
Вполне себе реальные серебряные медали чемпионата России сезона 23/24.
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Ответ Сергей Орлов
У Милана, Арсенала, Барселоны тоже серебрянные медали?)
У них нет.
Но в России это так исторически сложилось.
И в этом нет ничего плохого. Тут идем своим путем.
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