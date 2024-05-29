Лапочкин о системе определения гола: «За 240 матчей был только один спорный момент, а технология дорогая. Эти деньги можно направить на развитие судейства или футбола в России»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Балтика Сергей Лапочкин видеоповторы Матч ТВ технологии Футбол

Сергей Лапочкин не видит необходимости в системе определения гола.

«В этом году работа судей была более качественная, чем в прошлом. Ребята этот сезон могут занести в актив. Они отработали на твердую «четверку». Намного меньше было судейских скандалов и ключевых ошибок в сравнении с прошлым сезоном.

Первый гол «Краснодара» в матче с «Динамо» был отменен из‑за миллиметрового положения вне игры. Но есть математическая точность, есть линии, и справедливость восторжествовала. Поэтому клубы это хотят, общественность тоже это хочет. Думаю, что от этих линий есть большой позитив.

Система автоматического определения голов в РПЛ? Если деньги девать некуда, то можно. А вообще за 240 матчей был только один спорный момент – в игре «Балтики» с ЦСКА. При счете 3:0 засчитали гол, которого, скорее всего, не было.

Эта технология очень дорогая, и ради одного гола при счете 3:0 нужна ли она? У меня большие сомнения. За сезон бывает 3-4 таких спорных гола. Эти деньги можно было бы направить на развитие судейства или футбола в России, и они принесут больше пользы», – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

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14 комментариев
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А если такой гол забил бы Ростов в 30-м туре на 95 минуте? Или Динамо?
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Кто о чем,а вшивый о бане,давайте лучше бедным судьям раздадим.
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Как понять "потратить деньги на развитие судейства"? Как этих арбитров можно "развивать"?? Этим техническим исполнителям отмашки сверху ещё денег насыпать? ))
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Смысл развивать этих ручных бездырей, которые даже когда ошибаются, то сраная ЭСК оправдывает их косяки такими трактовками, которые не могут уложиться в мозгах нормального человека.
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А сколько денег можно было бы сэкономить на фан-айди, для развития детского фубола ...
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Давайте разададим деньги судьям, чтоб у них не горела ставочка или заказ ЦСКА, когда даже без системы видно, что гола не было.
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Да сума сойти качественная, как судья Кукулякдаже с помощью Вар в матче кубка с Динамо не увидел пенальти в ворота Зенита, а точнее испугался за свою жизнь, что рискнул карьерой
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И то и другое подразкмевает распилить. А стстема, это осязаемое оборудование.
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Я бы и ВАР отменил. Кому нужна математическая точность — добро пожаловать в шахматы!
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Подобные моменты всегда можно решить не только встраиванием чипа в мяч, но и обычным обеспечением десятком-другим камер по периметру поля, которые с разных ракурсов фиксируют момент и затем судьи спокойно смотрят и решают в спорной ситуации.
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Не вижу ничего спорного в моменте Балтики и ЦСКА. Принять правильное решение спокойно можно было с любой из камер на варе, просто не захотели. Система определения гола - блажь.
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поставить камеру на линию, хотя бы...
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Ответ Добрый_Ээх
А если такой гол забил бы Ростов в 30-м туре на 95 минуте? Или Динамо?
Всё зависило бы от как сказали, дали или нет, симпатий.
Вобщем система не нужна, подработку забрали, да ещё, и деньги влили не в них любимых!
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