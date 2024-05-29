Лапочкин о системе определения гола: «За 240 матчей был только один спорный момент, а технология дорогая. Эти деньги можно направить на развитие судейства или футбола в России»

Сергей Лапочкин не видит необходимости в системе определения гола.

«В этом году работа судей была более качественная, чем в прошлом. Ребята этот сезон могут занести в актив. Они отработали на твердую «четверку». Намного меньше было судейских скандалов и ключевых ошибок в сравнении с прошлым сезоном.

Первый гол «Краснодара» в матче с «Динамо» был отменен из‑за миллиметрового положения вне игры. Но есть математическая точность, есть линии, и справедливость восторжествовала. Поэтому клубы это хотят, общественность тоже это хочет. Думаю, что от этих линий есть большой позитив.

Система автоматического определения голов в ? Если деньги девать некуда, то можно. А вообще за 240 матчей был только один спорный момент – в игре «Балтики» с . При счете 3:0 засчитали гол, которого, скорее всего, не было.

Эта технология очень дорогая, и ради одного гола при счете 3:0 нужна ли она? У меня большие сомнения. За сезон бывает 3-4 таких спорных гола. Эти деньги можно было бы направить на развитие судейства или футбола в России, и они принесут больше пользы», – сказал бывший арбитр .