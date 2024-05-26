Харт завершил карьеру в 37. Вратарь 12 лет был в «Ман Сити» и взял семь трофеев за 3 сезона в «Селтике»
37-летний английский голкипер Джо Харт завершил профессиональную карьеру.
О своем решении он объявил в конце февраля. Последний сезон вратарь провел в «Селтике», куда перешел из «Тоттенхэма» в 2021 году.
В прошлом году в составе клуба он завоевал требл в Шотландии, в этом сезоне – дубль, победив в Кубке и чемпионате Шотландии. Всего с «Селтиком» он выиграл 7 трофеев за три сезона.
«Я чувствую, что в ближайшие недели на мой дом упадет метеор, потому что все было просто невероятно.
Нет другого места на планете, где бы я хотел играть в футбол. Я подумал, что [уход] был правильным поступком. Я хотел снять давление с тренера и сделать все возможное для клуба, потому что речь идет о том, чтобы клуб был успешным, а люди были счастливы», – сказал вратарь Premier Sports.
Ранее англичанин провел 12 лет в «Манчестер Сити» (2006-2018), с которым стал обладателем 6 трофеев.
Он также выступал за «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Бернли», «Бирмингем», «Торино», «Транмер», «Шрусбери» и «Блэкпул».
Помимо этого, голкипер входил в состав сборной Англии на четырех крупных турнирах с 2010 по 2016 годы.
Мне в эпоху его расцвета было 8-10 лет, по каналу Сетанта смотрел записи АПЛ, в детстве он казался непробиваемым. Не Касильяс, не Буффон, а он.
+ Харт сделал столько крутого, что его наследие всё равно огромно. И командные достижения и личные.
У него за матч сейвов 10 было.
А за 180 минут лишь 1 пропущенный с рикошета.
Ну а так запомнится, что лучшие банки клали именно ему.
Супер голы Ибры, Крауча, Руни. Да и другие дальние лонгшоты клали ему феноменальные.
Но он лучший кип именно на ленточке в новой истории клуба. Эдерсон и близко не так хорош. Про Браво даже говорить не стоит...