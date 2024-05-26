Харт завершил карьеру в 37. Вратарь 12 лет был в «Ман Сити» и взял семь трофеев за 3 сезона в «Селтике»

Теги высшая лига Шотландия Селтик Вест Хэм Манчестер Сити Джо Харт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Бирмингем Тоттенхэм Блэкпул Бернли Футбол

37-летний английский голкипер Джо Харт завершил профессиональную карьеру.

О своем решении он объявил в конце февраля. Последний сезон вратарь провел в «Селтике», куда перешел из «Тоттенхэма» в 2021 году.

В прошлом году в составе клуба он завоевал требл в Шотландии, в этом сезоне – дубль, победив в Кубке и чемпионате Шотландии. Всего с «Селтиком» он выиграл 7 трофеев за три сезона.

«Я чувствую, что в ближайшие недели на мой дом упадет метеор, потому что все было просто невероятно.

Нет другого места на планете, где бы я хотел играть в футбол. Я подумал, что [уход] был правильным поступком. Я хотел снять давление с тренера и сделать все возможное для клуба, потому что речь идет о том, чтобы клуб был успешным, а люди были счастливы», – сказал вратарь Premier Sports.

Ранее англичанин провел 12 лет в «Манчестер Сити» (2006-2018), с которым стал обладателем 6 трофеев.

Он также выступал за «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Бернли», «Бирмингем», «Торино», «Транмер», «Шрусбери» и «Блэкпул».

Помимо этого, голкипер входил в состав сборной Англии на четырех крупных турнирах с 2010 по 2016 годы.

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22 комментария
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Харт хорош был на пике, хоть и косячил иногда, но для британских вратарей держал уровень все-таки.
+34
0
+34
Ответ Кудри Гендузи
Харт хорош был на пике, хоть и косячил иногда, но для британских вратарей держал уровень все-таки.
3 золотых перчатки брал подряд, при этом в двух из этих сезонов «Сити» не были сильнейшими в лиге. А потом четвертую взял, причем тоже не в чемпионский сезон.

Мне в эпоху его расцвета было 8-10 лет, по каналу Сетанта смотрел записи АПЛ, в детстве он казался непробиваемым. Не Касильяс, не Буффон, а он.
+18
-1
+17
родился б на лет 10 раньше, завершал бы карьеру как легенда спорной Англии и английского футбола, но Нойер, Пеп ...
+12
-3
+9
Ответ fabr-25
родился б на лет 10 раньше, завершал бы карьеру как легенда спорной Англии и английского футбола, но Нойер, Пеп ...
Он и завершает карьеру как легенда английского футбола. С ним только Чех по золотым перчаткам соперничает.
+6
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+6
Больше всего запомнился его спринт-забег против МЮ
+5
0
+5
В принципе он ее закончил с приходом Гвардиолы в МС
+3
0
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Пеп уничтожил его карьеру
Харт мог найти себя в другом клубе спокойно. Пеп сделал лучше для команды — Эдерсон для футбола Гвардиолы надёжнее, в итоге всё пришло к доминации "горожан"

+ Харт сделал столько крутого, что его наследие всё равно огромно. И командные достижения и личные.
+3
0
+3
Ответ Олег Лисицын
Самый лучший его перфоманс - это полуфинал на Этихаде против Реала. У него за матч сейвов 10 было. А за 180 минут лишь 1 пропущенный с рикошета. Ну а так запомнится, что лучшие банки клали именно ему. Супер голы Ибры, Крауча, Руни. Да и другие дальние лонгшоты клали ему феноменальные. Но он лучший кип именно на ленточке в новой истории клуба. Эдерсон и близко не так хорош. Про Браво даже говорить не стоит...
Мало кто понимает, но Эдерсон вообще средний вратарь, но отлично подходит Пепу. Это не плохо, у всех команд свой стиль игры. Каждый раз когда Сон разрывает их защитную линию, я уже даже не думаю, я знаю, что это гол. Одна из причин, почему Пеп редко добивается успеха с Тоттенхэмом. В прошлом матче Эдерсону, некорректно будет сказать, но откровенно повезло, что во время прорыва Сона его не было в воротах. Если бы у Пепа хватало яиц на ротацию вратаря под соперника, то они бы вообще были бы наверно непобедимыми.
+2
0
+2
Ответ Кудри Гендузи
Харт хорош был на пике, хоть и косячил иногда, но для британских вратарей держал уровень все-таки.
На линии он гений, в остальном же – середняк.
+2
0
+2
Самый лучший его перфоманс - это полуфинал на Этихаде против Реала.
У него за матч сейвов 10 было.
А за 180 минут лишь 1 пропущенный с рикошета.
Ну а так запомнится, что лучшие банки клали именно ему.
Супер голы Ибры, Крауча, Руни. Да и другие дальние лонгшоты клали ему феноменальные.
Но он лучший кип именно на ленточке в новой истории клуба. Эдерсон и близко не так хорош. Про Браво даже говорить не стоит...
+2
0
+2
Не знаю почему, но мои любимые английские киперы были - это Пол Робинсон и Харт. Было в них что-то этакое) Могли "бомбу" вытащить, а могли и накосячить
+1
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+1
Ответ Lionel Andres Messi 10
На линии он гений, в остальном же – середняк.
Раньше в футболе другого и не требовалось.
+1
0
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Пеп уничтожил его карьеру
Если бы он был топом, нашел бы себе клуб из верхней части таблицы топ 5 чемпионатов, однако этого не произошло
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Рад за него.
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Харт довольно таки не плохой вратарь был на пике своей формы он порой тащил нереальные удари благодарим тебя за все и новых успехов и побед тебе по жизни
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Every day I’m shuffling
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Величайший из посредственных
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Пеп уничтожил его карьеру
Одно дело, если бы Пеп его несправедливо мариновал на банке, тем самым лишив его уверенности, которая затем повлияла бы на его дальнейшую карьеру. Но ему сразу было честно сказано, что "ты не подходишь под новый стиль команды, ищи себе новый клуб". Харт, во-первых, оказался не нужен ни одному топ клубу, что говорит о том, каким он на самом деле был топом, а во-вторых, не смог нигде подтвердить свой уровень. Ситуация чем-то схожая с Де Хеа, тоже легенда клуба, тоже тащил в своё время команду, а как из клуба попросили, то оказалось, что такой кипер никому не нужен, потому что сейчас все топ клубы отдают предпочтение тем вратарям, которые могут быть 11-м полевым игроком, а не только божить на ленточке.
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