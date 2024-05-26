Харт завершил карьеру в 37. Вратарь 12 лет был в «Ман Сити» и взял семь трофеев за 3 сезона в «Селтике»

37-летний английский голкипер Джо Харт завершил профессиональную карьеру.

О своем решении он объявил в конце февраля. Последний сезон вратарь провел в « », куда перешел из «Тоттенхэма» в 2021 году.

В прошлом году в составе клуба он завоевал требл в Шотландии, в этом сезоне – дубль, победив в Кубке и чемпионате Шотландии. Всего с «Селтиком» он выиграл 7 трофеев за три сезона.

«Я чувствую, что в ближайшие недели на мой дом упадет метеор, потому что все было просто невероятно.

Нет другого места на планете, где бы я хотел играть в футбол. Я подумал, что [уход] был правильным поступком. Я хотел снять давление с тренера и сделать все возможное для клуба, потому что речь идет о том, чтобы клуб был успешным, а люди были счастливы», – сказал вратарь Premier Sports.

Ранее англичанин провел 12 лет в « » (2006-2018), с которым стал обладателем 6 трофеев.

Он также выступал за « », « », «Бернли», «Бирмингем», «Торино», «Транмер», «Шрусбери» и «Блэкпул».

Помимо этого, голкипер входил в состав сборной Англии на четырех крупных турнирах с 2010 по 2016 годы.