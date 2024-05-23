Тикнизян интересен «Марселю», «Сельте», «Динамо» и другим клубам. «Локо» хочет 10-12 млн евро за защитника («Матч ТВ»)
Наир Тикнизян может продолжить карьеру в европейском чемпионате.
По информации «Матч ТВ», интерес к защитнику «Локомотива» проявляют 5 клубов из 5 чемпионатов.
В январе железнодорожники вели переговоры с «Зенитом», но сделка не состоялась. Также сообщалось об интересе «Болоньи» и «Вердера» к футболисту.
В последние месяцы Тикнизяна также просматривали представители «Динамо», «Марселя» и «Сельты». По поводу возможного трансфера Наира в «Локомотив» обращались различные европейские посредники. В данный момент московский клуб ни с кем не ведет активных переговоров по этой теме.
Отмечается, что «Локо» не против осуществить трансфер игрока, в том числе и в другую российскую команду. При этом клуб хочет получить за него не менее 10-12 миллионов евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Более менее выше уровня лавочника провел прошлую осень, решил с агентом набить цену, но снова упал на привычное дно. Какой Марсель ему. Не знаю, кто его продвигает, но игрок уровня Химок, и то вряд ли.
Так что если за него 10 миллионов кто-то даст - надо отдавать, не раздумывая, но есть сильное подозрение, что интересовавшимся показывали осеннюю нарезку, без весны.