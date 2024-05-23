Тикнизян интересен «Марселю», «Сельте», «Динамо» и другим клубам. «Локо» хочет 10-12 млн евро за защитника («Матч ТВ»)

Наир Тикнизян может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

По информации « », интерес к защитнику « » проявляют 5 клубов из 5 чемпионатов.

В январе железнодорожники вели переговоры с «Зенитом», но сделка не состоялась. Также сообщалось об интересе «Болоньи» и « » к футболисту.

В последние месяцы Тикнизяна также просматривали представители « », « » и «Сельты». По поводу возможного трансфера Наира в «Локомотив» обращались различные европейские посредники. В данный момент московский клуб ни с кем не ведет активных переговоров по этой теме.

Отмечается, что «Локо» не против осуществить трансфер игрока, в том числе и в другую российскую команду. При этом клуб хочет получить за него не менее 10-12 миллионов евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.