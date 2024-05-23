Тикнизян интересен «Марселю», «Сельте», «Динамо» и другим клубам. «Локо» хочет 10-12 млн евро за защитника («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Вердер Марсель премьер-лига Россия бундеслига Германия Сельта лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Болонья Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

По информации «Матч ТВ», интерес к защитнику «Локомотива» проявляют 5 клубов из 5 чемпионатов.

В январе железнодорожники вели переговоры с «Зенитом», но сделка не состоялась. Также сообщалось об интересе «Болоньи» и «Вердера» к футболисту. 

В последние месяцы Тикнизяна также просматривали представители «Динамо», «Марселя» и «Сельты». По поводу возможного трансфера Наира в «Локомотив» обращались различные европейские посредники. В данный момент московский клуб ни с кем не ведет активных переговоров по этой теме. 

Отмечается, что «Локо» не против осуществить трансфер игрока, в том числе и в другую российскую команду. При этом клуб хочет получить за него не менее 10-12 миллионов евро. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь

38 комментариев
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Ну тут уж куда жена решит ))
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Марсельское такси для Ромашкиной)
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Перейдет туда, где красочнее город на рассвете.
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Ответ Барыга блинами
Марсельское такси для Ромашкиной)
Таникезян интересен Марселю, Сельте, Динамо,Ромашкиной и ночным таксистам
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+17
Весенний отрезок провалил полностью, крайне нестабильно играет
+21
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+16
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Весенний отрезок провалил полностью, крайне нестабильно играет
просто средний игрок, надо продавать, если дадут такие деньги
+19
-8
+11
Ответ los merengues
Перейдет туда, где красочнее город на рассвете.
Ну рассветы это в Марсель. Закаты это в Виго. Москва - это любимые уже обжитые кафе. Ну пусть Ромашкина уже определится! )
+7
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+7
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Весенний отрезок провалил полностью, крайне нестабильно играет
Тикнизян был ужасен всегда. На молодёжном Евро по блату играл вместо Кругового, и его фланга для сборной не существовало. Особенно на фоне реальных профи Франции и Дании.
Более менее выше уровня лавочника провел прошлую осень, решил с агентом набить цену, но снова упал на привычное дно. Какой Марсель ему. Не знаю, кто его продвигает, но игрок уровня Химок, и то вряд ли.
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+6
Ответ Барыга блинами
Марсельское такси для Ромашкиной)
Даниэль уже в пути 🚕
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Кхм... зимой это выглядело бы правдоподобно. Сейчас, честно говоря, я как болельщик "Зенита" тихо радуюсь, что мы его зимой не купили.

Так что если за него 10 миллионов кто-то даст - надо отдавать, не раздумывая, но есть сильное подозрение, что интересовавшимся показывали осеннюю нарезку, без весны.
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+5
А почему он всю весну на банке просидел? Вроде как один из лучших бомбардиров команды, все дела
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Столько суеты, чтобы попробовать продать Зениту за 5)
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Уже не смешно. 🤣🤣🤣
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Ясно, жена вкинула дезу. Поздно, Ромашкина, твой поезд ушёл 😎
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Ответ Garikus89
А почему он всю весну на банке просидел? Вроде как один из лучших бомбардиров команды, все дела
Травму получил, растерял форму, пока лечился
+2
0
+2
купили за 5.5, когда он стоил 2, теперь хотят продать за 12 когда он стоит 5-6, таких покупателей еще найти надо
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Дороговато выйдет каждое утро отвести шкуру на работу
+1
0
+1
Ответ Артём Матвеев
Ну тут уж куда жена решит ))
Да не защик он))
+1
0
+1
Армяне нынче в цене, надо завезти их побольше в РПЛ и потом торговать втридорога...
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Агентские игры. Никакому Марселю он не нужен. Там у них в бывших французких колониях,типа Камеруна тикнизяны толпами бегают.Динамо тоже нет.В Зенит хотят продать,но Зенит скоро свою лавочку прикроет,с деньгами напряг.
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Кто даст 😄
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Ну на самом деле осень он провел ярко, но весну завалил. Не стоит он в текущих реалях - 10-12 миллионов. Потому что не стабилен. Пол года только хорошо провел, а за пол года, никто не будет столько за него платить.
+2
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+1
В Марсель, чтоб Лига 1 стала ещё более российской)
+4
-3
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Ответ Garikus89
А почему он всю весну на банке просидел? Вроде как один из лучших бомбардиров команды, все дела
травма а не банк
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Ответ Islam Gasanov
Так он армянин же
Его за Француза скорее примут-они носатые))Или Алжирца.
+1
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0
Ответ Матрос Кот
Агентские игры. Никакому Марселю он не нужен. Там у них в бывших французких колониях,типа Камеруна тикнизяны толпами бегают.Динамо тоже нет.В Зенит хотят продать,но Зенит скоро свою лавочку прикроет,с деньгами напряг.
вот Кузяевы тоже бегают, но как только приехал, так сразу показал разницу между собой и "толпами"
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Ответ Aleksey Yashin
В Марсель, чтоб Лига 1 стала ещё более российской)
Так он армянин же
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за что?
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Динамо Махачкала?
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А Марселе такси быстрое, можно не рано вставать, чтоб жену отправить
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