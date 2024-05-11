Агент Педро сообщил, что хавбек не покинет «Зенит»: «Сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Педро дос Сантос Футбол

Агент Педро сообщил, что игрок не покинет «Зенит».

«Что касается будущего Педро, то он не покинет клуб летом. Думаю, этот вопрос неуместен. Педро совсем недавно перешел в «Зенит», мы уважаем клуб. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В этом сезоне Педро провел 11 матчей в Мир РПЛ и Кубке России, в которых забил 3 мяча. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до декабря 2028 года.

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6 комментариев
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Ответ RAMIK
Вы реально думаете что бразильцы отдадут сильного, молодого игрока в Россию? Что Ренан, что Педро, что Артур более чем средние игроки.
ааххаха я реально думаю, что ты вообще не играл в футбол на профессиональном уровне, если такую чушь несешь!
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Ответ RAMIK
Вы реально думаете что бразильцы отдадут сильного, молодого игрока в Россию? Что Ренан, что Педро, что Артур более чем средние игроки.
Комментарий удален модератором
Ответ Celsius
Комментарий удален модератором
Так если ваши игроки среднего уровня, то у нас ниже среднего...
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Ответ RAMIK
Так если ваши игроки среднего уровня, то у нас ниже среднего...
У вас вообще нет ни игроков, ни тренеров, только сброд, мечтающий сбежать из клуба при первой же возможности, получив компенсацию за разрыв контракта, как Абаскаль.
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