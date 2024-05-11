Агент Педро сообщил, что хавбек не покинет «Зенит»: «Сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами»
Агент Педро сообщил, что игрок не покинет «Зенит».
«Что касается будущего Педро, то он не покинет клуб летом. Думаю, этот вопрос неуместен. Педро совсем недавно перешел в «Зенит», мы уважаем клуб. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы стать чемпионами», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
В этом сезоне Педро провел 11 матчей в Мир РПЛ и Кубке России, в которых забил 3 мяча. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до декабря 2028 года.