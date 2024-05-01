Михаил Игнатов: «За «Спартак» стоит болеть, потому что это всегда интересно. Мы стараемся писать историю, будем стараться лучше»

Теги Спартак премьер-лига Россия Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов рассказал, почему нужно болеть за «Спартак».

– Почему стоит болеть за «Спартак»?

– За «Спартак» стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми.

Для нас честь находиться в «Спартаке», и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше, – сказал полузащитник красно-белых.

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3 комментария
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ты в ворота сначала научись попадать. Что ни удар, то выше, то мимо, то и то и другое. Вроде и умеет что-то, но когда вижу, что он планирует бить, можно и не смотреть дальше
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А про Динамо так сказать нельзя?!)
Мощные аргументы... Из разряда теории заговора со Спартаком
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Стараются писать историю😂😂😂
Поражение 1:7 от Зенита не даёт соврать
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