Михаил Игнатов: «За «Спартак» стоит болеть, потому что это всегда интересно. Мы стараемся писать историю, будем стараться лучше»

Михаил Игнатов рассказал, почему нужно болеть за «Спартак».

– Почему стоит болеть за « »?

– За «Спартак» стоит болеть, потому что это всегда интересно. У нас очень большая история, которая писалась великими людьми.

Для нас честь находиться в «Спартаке», и мы тоже стараемся писать историю. Будем стараться лучше, – сказал полузащитник красно-белых.