Варан выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы. Защитник «МЮ» не будет играть до мая

Рафаэль Варан выбыл на несколько недель.

Защитник « » получил травму во время матча против «Челси» (3:4).

Клуб сообщил, что французский футболист пропустит несколько недель из-за мышечного повреждения. Он вернется на поле в мае, ближе к концу сезона.

тоже получил мышечную травму, но выбыл на меньший срок. Он пропустит матч против «Борнмута» 13 апреля.

В сезоне АПЛ-2023/24 провел 21 матч и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.