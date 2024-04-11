Варан выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы. Защитник «МЮ» не будет играть до мая
Рафаэль Варан выбыл на несколько недель.
Защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму во время матча против «Челси» (3:4).
Клуб сообщил, что французский футболист пропустит несколько недель из-за мышечного повреждения. Он вернется на поле в мае, ближе к концу сезона.
Джонни Эванс тоже получил мышечную травму, но выбыл на меньший срок. Он пропустит матч против «Борнмута» 13 апреля.
В сезоне АПЛ-2023/24 Варан провел 21 матч и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Сразу видно как работает менеджмент в других клубах в отличии от МЮ