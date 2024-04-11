Варан выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы. Защитник «МЮ» не будет играть до мая

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Джонни Эванс Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан выбыл на несколько недель.

Защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму во время матча против «Челси» (3:4).

Клуб сообщил, что французский футболист пропустит несколько недель из-за мышечного повреждения. Он вернется на поле в мае, ближе к концу сезона. 

Джонни Эванс тоже получил мышечную травму, но выбыл на меньший срок. Он пропустит матч против «Борнмута» 13 апреля. 

В сезоне АПЛ-2023/24 Варан провел 21 матч и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

13 комментариев
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Уже даже комментировать сложно, скупили весь хрусталь, так ещё и медштаб 🤡 одни
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Дома я, до мая
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Здоровья!
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у Варана так всегда. Получил травму, выбыл, потом пока набирает форму получает новую травму. Чел, который его покупал просто увалень ну или поимел с этого трансфера нормально. Просто очередной развод МЮ.
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Удивительно как Каземиро и Варана вовремя сплавили за большие $
Сразу видно как работает менеджмент в других клубах в отличии от МЮ
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уже понятно, что с Магой и Вилли сезон заканчивать.
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Как же это достало 🙄надо избавляться летом от этого хрусталя с его жирнющим зп
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Так и не понял, зачем он ушел из Реала
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