«МЮ» интересуется Килменом, его не раз просматривали. «Вулвс» не хочет продавать защитника

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Макс Килмен деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Максом Килменом из «Вулверхэмптона».

Английский футболист включен в шорт-лист потенциальных центральных защитников. В ближайшее время «Юнайтед» считает приоритетом покупку защитника и нападающего. Отмечается, что скауты манчестерского клуба не единожды наблюдали за футболистом, выходящим в стартовом составе на каждый матч АПЛ в этом сезоне.

Между двумя клубами не было никаких контактов по поводу потенциального трансфера, но «Вулверхэмптон» не хотел бы отпускать своего капитана. Ранее клуб отклонил предложение «Наполи» о покупке защитника на 30 млн фунтов.

Прошлым летом спортивный директор Мэтт Хоббс подтвердил, что клуб получил несколько предложений по Килмену, однако полон решимости не продавать его, несмотря на необходимость получения прибыли для соблюдения правилам прибыльности и устойчивого развития Премьер-лиги.

Текущий контракт 26-летнего игрока с клубом действует до 2028 года. Статистику Килмена можно изучить здесь.

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2 комментария
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Этот тоже не из Аякса, и даже не голландец
Фейк инфа
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Видимо нужен "убийца" в защиту)
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