«Спартак» подготовил шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю. Тренера могут уволить до конца сезона при неудовлетворительных результатах (Metaratings)
Гильермо Абаскаль может покинуть «Спартак» до конца сезона.
По информации Metaratings, спортивное руководство красно-белых продолжает поиски нового главного тренера и подготовило шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю.
Испанского специалиста могут уволить из «Спартака» до конца сезона при неудовлетворительных результатах команды в весенней части текущего розыгрыша Мир РПЛ.
После 20 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко.
Почти всех кандидатов предложил Томаш Амарал.
Хотя, все же, до лета смена тренера вряд ли произойдет.
Вот что Мутко пишет.
Ну и смысл Абаскаля менять?
На других ноунеймовых испанцев. А другие не пойдут.