«Спартак» подготовил шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю. Тренера могут уволить до конца сезона при неудовлетворительных результатах (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль может покинуть «Спартак» до конца сезона.

По информации Metaratings, спортивное руководство красно-белых продолжает поиски нового главного тренера и подготовило шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю.

Испанского специалиста могут уволить из «Спартака» до конца сезона при неудовлетворительных результатах команды в весенней части текущего розыгрыша Мир РПЛ.

После 20 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко.

Почему у Абаскаля не получается со «Спартаком»

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10 комментариев
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Такие новости способен сочинять любой и после каждого тура, но делает только Ванька Карпов после выходного алкоугара
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Эээ, дайте рыжему поработать
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Комментарий удален пользователем
Надеюсь в этот шорт-лист вошли Гвардиола, Анчелотти, Артета и Алонсо?
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Ну Саня-то есть в нём?
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По моим данным, в шорт-листе на позицию главного тренера «Спартака» больше четырех человек: в основном это иностранцы, никогда не работавшие в России. Большинство кандидатов - испанцы (топовых среди них нет). Также в списке есть и сербы (и я не про Ивича).

Почти всех кандидатов предложил Томаш Амарал.

Хотя, все же, до лета смена тренера вряд ли произойдет.

Вот что Мутко пишет.
Ну и смысл Абаскаля менять?
На других ноунеймовых испанцев. А другие не пойдут.
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Осталось только выяснить, что для Спартака неудовлетворительный результат
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Дайте Мостовому до лета побыть тренером
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Ответ Dr.Gebbelsss
Комментарий удален пользователем
Не пройдёт в кубке - будет еще попытка через путь регионов.
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