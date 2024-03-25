«Спартак» подготовил шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю. Тренера могут уволить до конца сезона при неудовлетворительных результатах (Metaratings)

Гильермо Абаскаль может покинуть «Спартак» до конца сезона.

По информации Metaratings, спортивное руководство красно-белых продолжает поиски нового главного тренера и подготовило шорт-лист кандидатов на замену Абаскалю.

Испанского специалиста могут уволить из «Спартака» до конца сезона при неудовлетворительных результатах команды в весенней части текущего розыгрыша Мир РПЛ.

После 20 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко.

Почему у Абаскаля не получается со «Спартаком»