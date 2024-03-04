«Нант» хочет подписать Антона Миранчука летом. Контракт хавбека с «Локо» истекает в июне (Metaratings)
Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
По информации Metaratings, интерес к полузащитнику «Локомотива» проявляет «Нант». Сообщается, что между сторонами прошло неформальное обсуждение возможного перехода этим летом.
Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ на счету 28-летнего полузащитника 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах. Его подробная статистика – здесь.
Будет третим белым в команде :
вратарь араб , нападающий грузин и полузащитник русский .
Все линии будут укомплектованы !
И по-твоему, ради продления клуб пугают тем, что уйдут в другой чемпионат, где, учитывая пример Кузяева (а Нант сейчас всего на 1 позицию выше Гавра), зарплата будет ниже не в 2, а в 3-4 раза? И клуб это должно как-то испугать? Да клуб скажет "ну и ради бога, забирайте".
и теперь вариант с меньшими деньгами, но с большим уровнем во всем, начиная от среднего уровня соперников заканчивая качеством полей, климата.