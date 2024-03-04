«Нант» хочет подписать Антона Миранчука летом. Контракт хавбека с «Локо» истекает в июне (Metaratings)

Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Metaratings, интерес к полузащитнику « » проявляет « ». Сообщается, что между сторонами прошло неформальное обсуждение возможного перехода этим летом.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мир на счету 28-летнего полузащитника 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах. Его подробная статистика – здесь.