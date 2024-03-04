«Нант» хочет подписать Антона Миранчука летом. Контракт хавбека с «Локо» истекает в июне (Metaratings)

Теги Локомотив Нант премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Антон Миранчук Футбол

Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Metaratings, интерес к полузащитнику «Локомотива» проявляет «Нант». Сообщается, что между сторонами прошло неформальное обсуждение возможного перехода этим летом.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мир РПЛ на счету 28-летнего полузащитника 2 гола и 3 ассиста в 18 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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56 комментариев
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афигеть, уже 28, надо ехать конечно.
+82
-5
+77
Ответ rusik krasav4ik
афигеть, уже 28, надо ехать конечно.
Да это вброс агентов ради продления, любому нанту показать как он вчера тайм отыграл и миранчука даже в дубль не возьмут
+45
-4
+41
Можно попробовать, ничего не потеряет
+28
-2
+26
Ответ Hesen Nuriyev
Комментарий скрыт
это не тот Миранчук
+26
-1
+25
Ответ rusik krasav4ik
афигеть, уже 28, надо ехать конечно.
Лучше уж сразу в мой Любимый Метц , вчера как раз сражались с Нантом и победили на выезде их .
Будет третим белым в команде :
вратарь араб , нападающий грузин и полузащитник русский .
Все линии будут укомплектованы !
+20
-1
+19
Ответ Hesen Nuriyev
Комментарий скрыт
так не Леша , а Антоха - он в Лохо сидит
+20
-6
+14
После вчерашней его игры, я думаю они перестанут брать трубку от людей с его стороны 😂
+14
-3
+11
Ответ Пробивной вратарь
Это пердив французский, там зп маленькие.
Нант в Лиге 1 играет. Как и Гавр с Кузяевым.
+11
-1
+10
Нант Миранчука будет биться с Гавром Кузяева и Монако Головина)
+11
-1
+10
Ответ Буратино55
Да это вброс агентов ради продления, любому нанту показать как он вчера тайм отыграл и миранчука даже в дубль не возьмут
Чел, какой вброс ради продления, ты о чём? Клуб сказал "игроку надо урезаться в зарплате в 2 раза, больше мы дать не готовы", игрок (точнее, его агент) на эти условия не согласился.
И по-твоему, ради продления клуб пугают тем, что уйдут в другой чемпионат, где, учитывая пример Кузяева (а Нант сейчас всего на 1 позицию выше Гавра), зарплата будет ниже не в 2, а в 3-4 раза? И клуб это должно как-то испугать? Да клуб скажет "ну и ради бога, забирайте".
+7
0
+7
Ответ Пробивной вратарь
Это пердив французский, там зп маленькие.
Если у тебя есть интернет, может погуглишь, в какой лиге играет Нант? а то я даже засомневался, когда он успел слететь в пердив)
+5
0
+5
Ответ И здесь и там
тысяч 200 в Нанте или больше ляма в Зените. Интересно, что Миранчук выберет?
Есть нюанс - Зенит не то, что "больше ляма", а вообще ничего Антону не предлагает.
+3
0
+3
Если что могут подменять друг друга с братом... Ну Алексей конечно Антона, благо в Европе границ нет, можно свободно передвигаться...Думаю их никто там не различит...
+4
-1
+3
Если хочет в Нант или куда-либо еще, таких матчей в его исполнение, как вчерашний, не должно больше повторится. Он играл, как парень из любительской лиге
+3
-1
+2
Ответ Фахрик
Если у тебя есть интернет, может погуглишь, в какой лиге играет Нант? а то я даже засомневался, когда он успел слететь в пердив)
Что вы на человека напали?) ну увидел он название Лига "1" Вот и подумал что пердив французский! А по поводу Миранчука в Нант я считаю что неплохая идея, может и выйдет что! Если конечно не будет лениться!
+2
0
+2
Не верится совсем. Увы…
+3
-1
+2
поэтому плохо играл, без особого желания
+1
0
+1
Иди и не думай. Так можно и зачахнуть в рпл, за последние пару лет у него стагнация или легкая деградация
+1
0
+1
Судя по календарю Нанта зовут в Лигу 1,а по факту будет Лига 2
+2
-1
+1
Ответ Dzhiger
Речь об Антоне, а не Алексее
В Нанте хоть это понимают?))
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Лучше уж сразу в мой Любимый Метц , вчера как раз сражались с Нантом и победили на выезде их . Будет третим белым в команде : вратарь араб , нападающий грузин и полузащитник русский . Все линии будут укомплектованы !
Они скорее нового сенегальца крутого найдут из курируемой ими академии, откуда Мане, оба Сарра, Камара и тд
+1
0
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Ответ БолельщикСоСтажем
Отличный расклад
Чего здесь отличного? Команда вот вот вылететь может
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Так конечно, посмотрел на каком месте Нант идёт в не самом сильном чемпионате Франции и расстроился, что это всё, что он заслужил к своим 28 годам.
ну всё равно, может и на поле не надо было выпускать, а так может ещё что-то перепадёт ему, удачи
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Ответ rusik krasav4ik
афигеть, уже 28, надо ехать конечно.
По факту - ехать надо, чтобы себя показать и перейти в клуб серьезнее. Но он если поедет, то не будет лучше среднего по палате как говорится. Поэтому никуда на вырост не уйдет, а вернется через несколько лет в РПЛ. Переход в такой клуб как Нант - потеря в деньгах очень существенная. И по итогу надо оно ему?
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Ответ Антонио Мартынов
По факту - ехать надо, чтобы себя показать и перейти в клуб серьезнее. Но он если поедет, то не будет лучше среднего по палате как говорится. Поэтому никуда на вырост не уйдет, а вернется через несколько лет в РПЛ. Переход в такой клуб как Нант - потеря в деньгах очень существенная. И по итогу надо оно ему?
потеря в деньгах, фактически - да, но по честном ему ведь очень переплатили в РПЛ относительно его реального уровня?
и теперь вариант с меньшими деньгами, но с большим уровнем во всем, начиная от среднего уровня соперников заканчивая качеством полей, климата.
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Ответ Барыга блинами
Нант Миранчука будет биться с Гавром Кузяева и Монако Головина)
Думаю как раз Головин Монако и отправит Нант в Лигу 2
+2
-2
0
Ответ Hesen Nuriyev
Комментарий скрыт
Речь об Антоне, а не Алексее
+1
-1
0
Ответ Jason Williams
это не тот Миранчук
да мой косяк, невнимательно прочел новость)
+2
-2
0
Ответ Koka1988
Что вы на человека напали?) ну увидел он название Лига "1" Вот и подумал что пердив французский! А по поводу Миранчука в Нант я считаю что неплохая идея, может и выйдет что! Если конечно не будет лениться!
да не нападал никто ни на кого 🤣 просто я испугался, что старею и не заметил, как это Нант вылетел?! как какие-нибудь Гамбурги и Шальке, тоже если не лидеры, но частые гости еврокубков)
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Интересный вариант
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