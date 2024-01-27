Почеттино о 0:0 с «Астон Виллой»: «Челси» доминировал, пока были силы. Я очень доволен игрой всей команды, не хватило реализации моментов»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Кубок Англии Маурисио Почеттино Эмилиано Мартинес Футбол

Маурисио Почеттино доволен игрой «Челси» против «Астон Виллы», несмотря на ничью.

Команды сыграли со счетом 0:0 в 4-м раунде Кубка Англии. «Челси» и «Астон Виллу» ждет переигровка.

– Очень хорошая игра. Мы больше доминировали в начале матча.

Потом, во второй половине, после 70-й минуты, мы стали терять силы, потому что играли три дня назад, и, конечно, была заметна большая разница [с началом встречи]. Когда мы были полны энергии, мы были лучшей командой на поле.

Теперь нужно думать о переигровке, двигаться дальше и попытаться восстановить игроков к следующей игре.

Я очень доволен игрой всей команды, мы играли хорошо, просто не хватило точности, реализации.

Для наших футболистов встреча с «Астон Виллой», которая фантастически показывает себя в Премьер-лиге и входит в четверку лучших команд, – очень хороший сигнал о том, что мы становимся лучше.

Конечно, мы хотели победить, но были недостаточно точны, хотя мы создавали моменты.

– Как вам игра вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса?

– Он чемпион мира и футболист мирового уровня, – сказал главный тренер «Челси» Почеттино.

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7 комментариев
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Астон Вилла прекрасна.
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будет "Гуд Ибенинг" на Вилла-парке
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Так и не понял задумку с Палмером в роли ЦН. Сегодня был гораздо менее заметен чем обычно. Тесно ему на острие.

А замены в итоге были поздние и не сыграли
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Ответ Boni R
Астон Вилла прекрасна.
но сегодня всего последних 20 минут. Мартинес герой матча,конечно.
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