На фасад «Ростов-Арены» вывели надпись в поддержку Донецка после обстрела: «Скорбим вместе с вами»

На фасад стадиона «Ростова» вывели надпись в поддержку жителей Донецка.

В воскресенье утром один из районов Донецка подвергся обстрелу. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле погибли 27 человек, еще 25 были ранены.

Сегодня вечером на фасаде «Ростов-Арены» появилась надпись: «Донецк, скорбим вместе с вами».