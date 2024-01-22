На фасад «Ростов-Арены» вывели надпись в поддержку Донецка после обстрела: «Скорбим вместе с вами»

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На фасад стадиона «Ростова» вывели надпись в поддержку жителей Донецка.

В воскресенье утром один из районов Донецка подвергся обстрелу. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле погибли 27 человек, еще 25 были ранены.

Сегодня вечером на фасаде «Ростов-Арены» появилась надпись: «Донецк, скорбим вместе с вами».

66 комментариев
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Донецк, Киев, Харьков, Белгород, Мариуполь, Одесса, Львов, Луганск, Бахмут, Соледар и прочие пострадавшие города и сёла - скорбим вместе с вами. И пусть поскорее всё закончится.
+49
-15
+34
За 1 день больше жертв, чем за весь 2021 год
+37
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+25
Ответ Алекс Рава
Комментарий удален модератором
Да, Зеленский должен ответить за это.
+49
-40
+9
Пора заканчивать.
+13
-7
+6
Ответ Rabbia
Комментарий удален модератором
Поэтому сожгли в Одессе, в доме профсоюзов , живьём десятки людей? Звери.
+25
-19
+6
Ответ Женя Дерунов
Комментарий удален модератором
А-а-а-а-а! Ну точно сами себя стреляем чуть не каждый день. Ради пропаганды. Чем вы там думаете?
+16
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+5
Ответ Ильдар М
вот ваша лицемерная позиция все эти годы: люди сами заперлись в Доме Профсоюзов, чтобы устроить акт самосожжения, а Донецк сам себя бомбит вот уже 10 лет. Так же сами себя беркутовцы поджигали на Майдане, а Янукович ни с того, ни с сего вдруг перестал хотеть быть президентом и молча уехал. А сколько самых разных политиков в 14м году неожиданно раскаялись во всех грехах и один за другим сами вышли в окна. И т.д. Всё как тот скрипач, который сам себя избил, чтобы Рафика подставить. Как реально в это можно верить в здравом уме?
То есть люди в 14 году погибли в доме профсоюзов потому, что: Донецк бомбят 10 лет; беркутовцев поджигали на Майдане(который в Киеве); Янукович сбежал из страны; политики в 14 году по выходили в окна и т.д.?! Надо понимать, это нужно считать здравомыслием вместо того, чтобы обращаться к событиям, происходившим в тот день в 14 году в Одессе?!
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+4
Ответ Rabbia
Получается надо верить в биолаборатории, боевых комаров, распятых мальчиков, нацистов и тд?
Нет.Тебе нужно верить исключительно в самовзрывающиеся кондиционеры в Луганске, клятых и правильно сожжённых сепаров в Одессе, великих украинских киборгов в донецком аэропорте и агентов ФСБ в УПЦ
+3
-1
+2
Ответ Ильдар М
вот ваша лицемерная позиция все эти годы: люди сами заперлись в Доме Профсоюзов, чтобы устроить акт самосожжения, а Донецк сам себя бомбит вот уже 10 лет. Так же сами себя беркутовцы поджигали на Майдане, а Янукович ни с того, ни с сего вдруг перестал хотеть быть президентом и молча уехал. А сколько самых разных политиков в 14м году неожиданно раскаялись во всех грехах и один за другим сами вышли в окна. И т.д. Всё как тот скрипач, который сам себя избил, чтобы Рафика подставить. Как реально в это можно верить в здравом уме?
Получается надо верить в биолаборатории, боевых комаров, распятых мальчиков, нацистов и тд?
+7
-5
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Знаете, это бесполезно что-то доказывать и объяснять вам. скажу просто, что Россия победит. Европа страдает от санкций больше, чем мы. А Байден старый маразматик. Так что... Время прийдет. Украина уже всем надоела. Победа будет за нами. Спокойной ночи!
ты куда спать то пошел? сейчас соловьев начнется по ртр
+8
-7
+1
Ответ Женя Дерунов
в чем ваша проблема? Посмотрите полную хронологию тех событий и расскажите потом как изнутри возник пожар на третьем этаже, почему когда ставили строительная леса и лестницы, то с крыши летели стекла и камни. Почему люди на крыше мешали спасать тех, кто был в тот момент в эпицентре пожара. Я не оправдываю тех кто был снаружи, но вы пытаетесь все выставить в таком свете, что внутри здания жертвы с коктейлями Молотова, горючими жидкостями, камнями и огнестрельным оружием.
Всё дело в том, что в тот день происходило столько всего до происшествия в Доме Профсоюзов, во время пожара и после, что трактовку тех событий можно вообще крутить в любую сторону вплоть до того, что люди сами себя сожгли, дабы не сдаваться врагу.
По факту же были и люди на крышах, провоцировавшие толпу, и отдельные организаторы, решившие закрыться в ДП вместо того, чтобы покинуть то место до прибытия толпы, и была толпа, желающая смерти закрывшимся в ДП и бившая палками выпрыгивающих из окон, и человек в милицейской (полицейской) форме, стрелявший с вытянутых рук то ли по крыше то ли по окнам, и были среди этой толпы те, кто не смотря ни на что пытался помочь людям спастись из пожара, подтаскивая строительные леса под окна, и те, кто накрывал спасшихся из пожара украинским флагом, чтобы толпа их не трогала и прочее. По прошествии времени я вижу, что как тогда трактовали всё в одну сторону(то в ту, то в эту), так и продолжают это делать, а истина, как обычно, остаётся где-то посередине...
+3
-2
+1
Ответ Женя Дерунов
в чем ваша проблема? Посмотрите полную хронологию тех событий и расскажите потом как изнутри возник пожар на третьем этаже, почему когда ставили строительная леса и лестницы, то с крыши летели стекла и камни. Почему люди на крыше мешали спасать тех, кто был в тот момент в эпицентре пожара. Я не оправдываю тех кто был снаружи, но вы пытаетесь все выставить в таком свете, что внутри здания жертвы с коктейлями Молотова, горючими жидкостями, камнями и огнестрельным оружием.
вот ваша лицемерная позиция все эти годы: люди сами заперлись в Доме Профсоюзов, чтобы устроить акт самосожжения, а Донецк сам себя бомбит вот уже 10 лет. Так же сами себя беркутовцы поджигали на Майдане, а Янукович ни с того, ни с сего вдруг перестал хотеть быть президентом и молча уехал. А сколько самых разных политиков в 14м году неожиданно раскаялись во всех грехах и один за другим сами вышли в окна. И т.д. Всё как тот скрипач, который сам себя избил, чтобы Рафика подставить. Как реально в это можно верить в здравом уме?
+7
-7
0
Ответ Чебурашка от Гены
Я так понимаю, там, где ступал американский сапог, летели их бомбы, везде мир, процветание и благополучие?
не читал, но осуждаешь. российская патриотическая классика
+5
-5
0
Ответ Чебурашка от Гены
Я не могу осуждать то, чего не читал. Потому задал тебе прямой вопрос. И похоже, внятного ответа не дождусь.
почитай
+3
-3
0
Ответ Topordo
Надеюсь, ответка не заставит себя долго ждать.
Комментарий удален модератором
Ответ Артем Л
Комментарий удален модератором
Увы, но не приведёт в чувство. В чувство можно привести человека (людей), но не зверей.
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0
Ответ Ильдар М
а выпрыгивающих из окон спасатели палками добивали? или эти видео (которые сами нацики и снимали для отчета) такие как ты предпочитают не смотреть?
в чем ваша проблема? Посмотрите полную хронологию тех событий и расскажите потом как изнутри возник пожар на третьем этаже, почему когда ставили строительная леса и лестницы, то с крыши летели стекла и камни. Почему люди на крыше мешали спасать тех, кто был в тот момент в эпицентре пожара.
Я не оправдываю тех кто был снаружи, но вы пытаетесь все выставить в таком свете, что внутри здания жертвы с коктейлями Молотова, горючими жидкостями, камнями и огнестрельным оружием.
+7
-7
0
Ответ Чебурашка от Гены
Поэтому сожгли в Одессе, в доме профсоюзов , живьём десятки людей? Звери.
Комментарий удален модератором
Ответ pyritanza
Всё дело в том, что в тот день происходило столько всего до происшествия в Доме Профсоюзов, во время пожара и после, что трактовку тех событий можно вообще крутить в любую сторону вплоть до того, что люди сами себя сожгли, дабы не сдаваться врагу. По факту же были и люди на крышах, провоцировавшие толпу, и отдельные организаторы, решившие закрыться в ДП вместо того, чтобы покинуть то место до прибытия толпы, и была толпа, желающая смерти закрывшимся в ДП и бившая палками выпрыгивающих из окон, и человек в милицейской (полицейской) форме, стрелявший с вытянутых рук то ли по крыше то ли по окнам, и были среди этой толпы те, кто не смотря ни на что пытался помочь людям спастись из пожара, подтаскивая строительные леса под окна, и те, кто накрывал спасшихся из пожара украинским флагом, чтобы толпа их не трогала и прочее. По прошествии времени я вижу, что как тогда трактовали всё в одну сторону(то в ту, то в эту), так и продолжают это делать, а истина, как обычно, остаётся где-то посередине...
"Всё дело в том, что в тот день происходило столько всего до происшествия в Доме Профсоюзов, во время пожара и после, что трактовку тех событий можно вообще крутить в любую сторону"
Была бы украина нормальным правовым государством, а не рейханутым бадустаном, то давно было бы проведено открытое расследование и даны ответы на все вопросы, тем более, о таком трагическом и судьбоносном для страны событии.Также как даны ответы на то что произошло на Майдане, кто расстрелял "Небесную сотню" и Беркут
Впрочем, зачем искать виновных, если ты знаешь, что выйдешь на себя
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Ответ Rabbia
Получается надо верить в биолаборатории, боевых комаров, распятых мальчиков, нацистов и тд?
🐓
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Ответ Чебурашка от Гены
Вот ты смотришь Соловьёва, Скабееву и другое что то. Наверное, умный. Обьясни мне, почему США лезет практически во все конфликты. И создаёт эти конфликты.По всему шарику. Ну вот почему они миллиарды угрохали на военку Зеле? Что им там, за океаном, эта Украина? Братские народы, что ли? Не понятно. 😁
почитай что такое теория демократического мира
+3
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Ответ Чебурашка от Гены
Знаете, это бесполезно что-то доказывать и объяснять вам. скажу просто, что Россия победит. Европа страдает от санкций больше, чем мы. А Байден старый маразматик. Так что... Время прийдет. Украина уже всем надоела. Победа будет за нами. Спокойной ночи!
Победителей нет и не будет, особенно тем, кто потерял там родных и близких, спокойной ночи
+6
-6
0
Комментарий удален модератором
Ответ Чебурашка от Гены
Мирных начали уничтожать в 2014 году . Аллея Ангелов вам в доказательство. Погибшие детишки.
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Ответ WelcomeBackPURE
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Ответ Pigmalion
Пора заканчивать.
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Ответ chiga
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А в Америке негров линчуют (с)
+7
-7
0
Ответ Rabbia
За 1 день больше жертв, чем за весь 2021 год
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Ответ заблокированному пользователю
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