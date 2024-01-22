На фасад «Ростов-Арены» вывели надпись в поддержку Донецка после обстрела: «Скорбим вместе с вами»
На фасад стадиона «Ростова» вывели надпись в поддержку жителей Донецка.
В воскресенье утром один из районов Донецка подвергся обстрелу. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле погибли 27 человек, еще 25 были ранены.
Сегодня вечером на фасаде «Ростов-Арены» появилась надпись: «Донецк, скорбим вместе с вами».
По факту же были и люди на крышах, провоцировавшие толпу, и отдельные организаторы, решившие закрыться в ДП вместо того, чтобы покинуть то место до прибытия толпы, и была толпа, желающая смерти закрывшимся в ДП и бившая палками выпрыгивающих из окон, и человек в милицейской (полицейской) форме, стрелявший с вытянутых рук то ли по крыше то ли по окнам, и были среди этой толпы те, кто не смотря ни на что пытался помочь людям спастись из пожара, подтаскивая строительные леса под окна, и те, кто накрывал спасшихся из пожара украинским флагом, чтобы толпа их не трогала и прочее. По прошествии времени я вижу, что как тогда трактовали всё в одну сторону(то в ту, то в эту), так и продолжают это делать, а истина, как обычно, остаётся где-то посередине...
Я не оправдываю тех кто был снаружи, но вы пытаетесь все выставить в таком свете, что внутри здания жертвы с коктейлями Молотова, горючими жидкостями, камнями и огнестрельным оружием.
Была бы украина нормальным правовым государством, а не рейханутым бадустаном, то давно было бы проведено открытое расследование и даны ответы на все вопросы, тем более, о таком трагическом и судьбоносном для страны событии.Также как даны ответы на то что произошло на Майдане, кто расстрелял "Небесную сотню" и Беркут
Впрочем, зачем искать виновных, если ты знаешь, что выйдешь на себя