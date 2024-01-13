«Бавария» забила в 65 домашних матчах подряд и установила рекорд Бундеслиги

«Бавария» забивает во всех домашних матчах в Бундеслиге на протяжении 4 лет.

Команда Томаса Тухеля сегодня дважды отличилась в игре с « » (2:0, второй тайм) в 17-м туре.

Мюнхенцы забили в 65-м матче на своем поле кряду и побили рекорд Бундеслиги.

В последний раз «Баварии» не удавалось забить дома в чемпионате Германии 9 февраля 2020 года – 0:0 с «Лейпцигом».

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