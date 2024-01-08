Ватцке покинет пост гендиректора «Боруссии» в 2025 году. Он работает в клубе с 2005 года

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке принял решение покинуть «Боруссию» Дортмунд.

Председатель совета директоров немецкого клуба сообщил, что не продлит контракт с командой, который рассчитан до 2025 года.

Президентский комитет «Боруссии» попросил Ватцке разработать и представить предложения по плану преемственности в спортивном отделе клуба.

«В следующем году я буду на посту 20 лет. У меня усилилось ощущение, что наступил момент, когда я говорю: «Достаточно».

Я хотел сообщить это заранее, чтобы смягчить переход. Я очень благодарен клубу за то, что он предоставил мне такую возможность на протяжении многих лет.

Я считаю большой честью всегда чувствовать доверие», – сказал Ханс-Йоахим Ватцке.

Ватцке находится на посту генерального директора «Боруссии» с 2005 года.

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13 комментариев
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Вроде бы вместе с Цорком и Клоппом вывел клуб из кризиса, но потом превратил его в купи-продай. Хз, мне кажется из-за такого управления клуб явно не досчитался 2-3 чемпионств.
+24
-4
+20
Все громкие успехи Боруссии последних лет, напрямую связаны с этим человеком. Заслужил отдых и уважение со стороны болельщиков клуба
+19
-2
+17
Ответ Алекс Мелкумян
Вроде бы вместе с Цорком и Клоппом вывел клуб из кризиса, но потом превратил его в купи-продай. Хз, мне кажется из-за такого управления клуб явно не досчитался 2-3 чемпионств.
Боруссия не может соперничать с Мюнхеном в плане финансовой мощи, поэтому им нужно зарабатывать и стратегия по перепродаже футболистов это необходимость.
+7
-1
+6
Построил боруссию 2010-2014 с самым мощным составом
+7
-2
+5
Ответ Алекс Мелкумян
Вроде бы вместе с Цорком и Клоппом вывел клуб из кризиса, но потом превратил его в купи-продай. Хз, мне кажется из-за такого управления клуб явно не досчитался 2-3 чемпионств.
в Германии кроме Баварии все клубы такие
+3
0
+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Все громкие успехи Боруссии последних лет, напрямую связаны с этим человеком. Заслужил отдых и уважение со стороны болельщиков клуба
как и громкие провалы
+4
-1
+3
неотъемлемая часть успеха Боруссии в принципе, надеюсь найдут адекватную замену ему
+3
-1
+2
Хороший менеджер, почти Абсахадзе, но прав категории Д у него нет
+3
-1
+2
Выгорание, понимаем.
+2
-1
+1
Ответ Юлия Закаблукова
Построил боруссию 2010-2014 с самым мощным составом
а потом всех продал
+2
-2
0
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