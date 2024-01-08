Ватцке покинет пост гендиректора «Боруссии» в 2025 году. Он работает в клубе с 2005 года

Ханс-Йоахим Ватцке принял решение покинуть «Боруссию» Дортмунд.

Председатель совета директоров немецкого клуба сообщил, что не продлит контракт с командой, который рассчитан до 2025 года.

Президентский комитет «Боруссии» попросил Ватцке разработать и представить предложения по плану преемственности в спортивном отделе клуба.

«В следующем году я буду на посту 20 лет. У меня усилилось ощущение, что наступил момент, когда я говорю: «Достаточно».

Я хотел сообщить это заранее, чтобы смягчить переход. Я очень благодарен клубу за то, что он предоставил мне такую возможность на протяжении многих лет.

Я считаю большой честью всегда чувствовать доверие», – сказал .

Ватцке находится на посту генерального директора « » с 2005 года.

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