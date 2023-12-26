Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Если «Сити» не выигрывает – это кризис, катастрофа. Но чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала»

Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Этот бизнес таков. Если ты не выигрываешь – ты ничто, ноль. Чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Но выигранные нами титулы – это что-то невероятное.

В тот момент, когда ты не побеждаешь, возникают сомнения, но это нормально. Посмотрим, что будет. Мы играли на уровне, близком к нашему лучшему футболу в последние восемь лет. Но если мы не выигрываем, это кризис, катастрофа», – отметил главный тренер « ».

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