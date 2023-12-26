Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Если «Сити» не выигрывает – это кризис, катастрофа. Но чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Этот бизнес таков. Если ты не выигрываешь – ты ничто, ноль. Чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Но выигранные нами титулы – это что-то невероятное.

В тот момент, когда ты не побеждаешь, возникают сомнения, но это нормально. Посмотрим, что будет. Мы играли на уровне, близком к нашему лучшему футболу в последние восемь лет. Но если мы не выигрываем, это кризис, катастрофа», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

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8 комментариев
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Сити за год выиграл 5 Кубков, в этом сезоне могут и отдохнуть
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Если Родри обойдётся без травм, то можно и в этом сезоне выиграть или АПЛ или ЛЧ
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Про провал в точку. Тут у многих на спортсе праздник, когда Сити проигрывает или даже просто пропускает. Ливерпульцы особенно радуются, детское шампанское открывают
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Надеюсь выиграют. Тем самым став единственной командой выигравший АПЛ 4 года подряд. Но конкуренция в этом году как никогда. Минимум 2 команды играют на уровне Ман Сити. У одного из них есть ещё судейская поддержка. Будет трудно. Но верим в Пепа и команду.
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чем больше сила, тем больше и ответственность
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Пеп продолжает говорить словами Клоппа 22 года. Почти дословно. Пора ему Юргену авторские оплатить :)))
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