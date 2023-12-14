Экс-игрок ЦСКА Евсиков: «Заехали в «Макдональдс» по пути на тренировку. Газзаев сказал: «Вижу, как мои футболисты выходят с полными пакетами этого говна!» Оштрафовал нас на 1000 долларов»

Денис Евсиков рассказал, как Валерий Газзаев оштрафовал его за фастфуд.

«Ехали с двумя ребятами на тренировку в Ватутинки – на одной машине. Они предложили заехать перекусить в «Макдональдс». Я не хотел есть, но все равно пошел с ними – не останусь же сидеть один.

Короче, начинается тренировка, проводит мини-теорию – рассказывает, какие упражнения сегодня будем делать. И в конце своей речи показывает на нас троих: «Ребят, можно вас сюда». Мы напряглись. Газзаев продолжил: «Вот скажите мне, вам мало платят? Тогда почему вы питаетесь в дешевом американском ресторане? Я еду и вижу, как мои футболисты выходят с полными пакетами этого говна!»

Оштрафовал каждого на 1000 долларов – это был мой самый дорогой поход в «Макдак», – сказал экс-защитник .

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