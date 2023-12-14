Экс-игрок ЦСКА Евсиков: «Заехали в «Макдональдс» по пути на тренировку. Газзаев сказал: «Вижу, как мои футболисты выходят с полными пакетами этого говна!» Оштрафовал нас на 1000 долларов»

Теги ЦСКА Денис Евсиков Валерий Газзаев премьер-лига Россия Питание Футбол

Денис Евсиков рассказал, как Валерий Газзаев оштрафовал его за фастфуд.

«Ехали с двумя ребятами на тренировку в Ватутинки – на одной машине. Они предложили заехать перекусить в «Макдональдс». Я не хотел есть, но все равно пошел с ними – не останусь же сидеть один.

Короче, начинается тренировка, Газзаев проводит мини-теорию – рассказывает, какие упражнения сегодня будем делать. И в конце своей речи показывает на нас троих: «Ребят, можно вас сюда». Мы напряглись. Газзаев продолжил: «Вот скажите мне, вам мало платят? Тогда почему вы питаетесь в дешевом американском ресторане? Я еду и вижу, как мои футболисты выходят с полными пакетами этого говна!»

Оштрафовал каждого на 1000 долларов – это был мой самый дорогой поход в «Макдак», – сказал экс-защитник ЦСКА.

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11 комментариев
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Газзаев откуда-то пронюхал.
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Ответ titov-and-trubach
На самом деле, для спортсмена там и правда странно питаться. Чумовая доза сахара в коле, все в масле и тд. Режим, лишний вес и все такое. Можно же пиццу есть, если уж так хочется фаст-фуда.
Мак это меньшее из зол, учитывая как они бухают
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Ответ titov-and-trubach
На самом деле, для спортсмена там и правда странно питаться. Чумовая доза сахара в коле, все в масле и тд. Режим, лишний вес и все такое. Можно же пиццу есть, если уж так хочется фаст-фуда.
Мне кажется из фаст-фуда полезнее всего шаурма, если уж выбирать меньшее зло. Лаваш, овощи, мясо и соус
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Газаев в бытность игроком, в перерыве выкуривал по 2 сигареты, а после матча в душе бутылку водки на двоих съедал… читал очень давно в СЭ ( рубрика-разговор по пятницам). Не помню чье это было интервью, но кому интересно, то поищите ( будет пруфом))))
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На самом деле, для спортсмена там и правда странно питаться. Чумовая доза сахара в коле, все в масле и тд. Режим, лишний вес и все такое. Можно же пиццу есть, если уж так хочется фаст-фуда.
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Ответ mpFreeman
Газзаев откуда-то пронюхал.
Проворнее макаки,
Выносливей вола.
А нюх, как у собаки😂,
А глаз, как у орла.
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Надо было в ответ подловить чертягу при выходе из зоомагазина!
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Так приобщал к полезному корму.
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