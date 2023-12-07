Пирло о переговорах с «Реалом» в 2006-м: «Я уже подписал контракт, но «Милан» оставили в Серии А и ЛЧ после кальчополи. Гвардиола приглашал в «Барсу», однако пришел Златан и я остался»

Теги Милан Златан Ибрагимович Андреа Пирло Барселона Реал Мадрид сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Андреа Пирло рассказал, что был близок к переходу в «Реал» в 2006 году.

«После кальчополи мы только что выиграли чемпионат мира и не знали, что будет дальше с итальянским футболом. Я уже подписал контракт с «Реалом», но затем «Милан» остался в Серии А и Лиге чемпионов, и я подписал контракт с «россонери».

Во время Кубка Гампера Гвардиола позвал меня в свой кабинет, потому что хотел, чтобы я перешел в «Барселону». В то же время рассматривалась идея и возможность перехода Ибрагимовича в «Милан». В конце концов Ибра пришел, и я тоже остался [в «Милане»]», – сказал бывший игрок сборной Италии в интервью Radio TV.

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11 комментариев
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Маэстро.

Треугольник Иньеста-Пирло-Хави страшно представить
+3
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+3
Ответ JENNINGS
Было бы интересно посмотреть на Пирло в «Реале» и «Барсе» во 2й половине 00-х - 1й половине 10-х гг Другой вопрос: какова была бы его роль в «Барсе»? Про схеме 4-3-3 с тройкой полузащитников Хави-Бускетс-Иньеста Пирло вряд ли мог бы рассчитывать, что усадил бы кого-нибудь на скамейку. Если только изменения в схеме, а вместе с ней и игры. Но идея, безусловно, интересная
В середине нулевых Пирло был уже топ, Хави и Иньеста околотоп, а Бускетс - пацан из молодёжки
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+3
Ответ Hasan_072
Маэстро. Треугольник Иньеста-Пирло-Хави страшно представить
А Бускетса куда? С ним тоже страшно получалось😃
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+2
Ответ JENNINGS
Было бы интересно посмотреть на Пирло в «Реале» и «Барсе» во 2й половине 00-х - 1й половине 10-х гг Другой вопрос: какова была бы его роль в «Барсе»? Про схеме 4-3-3 с тройкой полузащитников Хави-Бускетс-Иньеста Пирло вряд ли мог бы рассчитывать, что усадил бы кого-нибудь на скамейку. Если только изменения в схеме, а вместе с ней и игры. Но идея, безусловно, интересная
Наверное, Иньеста ушёл был на левый фланг тройки нападения.
+1
0
+1
Было бы интересно посмотреть на Пирло в «Реале» и «Барсе» во 2й половине 00-х - 1й половине 10-х гг
Другой вопрос: какова была бы его роль в «Барсе»? Про схеме 4-3-3 с тройкой полузащитников Хави-Бускетс-Иньеста Пирло вряд ли мог бы рассчитывать, что усадил бы кого-нибудь на скамейку. Если только изменения в схеме, а вместе с ней и игры. Но идея, безусловно, интересная
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Ответ Михо
А Бускетса куда? С ним тоже страшно получалось😃
А Бускетс под такой тройкой мог и не взлететь, а пойти обивать аренды
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Ответ Hasan_072
Маэстро. Треугольник Иньеста-Пирло-Хави страшно представить
Не сказать, что Бускетс ему прям уступал)
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Ответ Михо
А Бускетса куда? С ним тоже страшно получалось😃
без Бускетса до сих пор тяжело видеть стартовый состав🥲
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Ответ Ansu Fati
Не сказать, что Бускетс ему прям уступал)
Зачем говорить..это понятно и без слов, что уступал конечно
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Ответ JENNINGS
Было бы интересно посмотреть на Пирло в «Реале» и «Барсе» во 2й половине 00-х - 1й половине 10-х гг Другой вопрос: какова была бы его роль в «Барсе»? Про схеме 4-3-3 с тройкой полузащитников Хави-Бускетс-Иньеста Пирло вряд ли мог бы рассчитывать, что усадил бы кого-нибудь на скамейку. Если только изменения в схеме, а вместе с ней и игры. Но идея, безусловно, интересная
Пирло в те годы легко бы посадил на скамейку перечисленных игроков😊
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
Было бы интересно посмотреть на Пирло в «Реале» и «Барсе» во 2й половине 00-х - 1й половине 10-х гг Другой вопрос: какова была бы его роль в «Барсе»? Про схеме 4-3-3 с тройкой полузащитников Хави-Бускетс-Иньеста Пирло вряд ли мог бы рассчитывать, что усадил бы кого-нибудь на скамейку. Если только изменения в схеме, а вместе с ней и игры. Но идея, безусловно, интересная
Когда Пирло уже был Чемпионом Мира и 2х кратным обладателем ЛЧ Хави и Иньеста еще были на стадии пути к величию
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