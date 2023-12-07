Пирло о переговорах с «Реалом» в 2006-м: «Я уже подписал контракт, но «Милан» оставили в Серии А и ЛЧ после кальчополи. Гвардиола приглашал в «Барсу», однако пришел Златан и я остался»
Андреа Пирло рассказал, что был близок к переходу в «Реал» в 2006 году.
«После кальчополи мы только что выиграли чемпионат мира и не знали, что будет дальше с итальянским футболом. Я уже подписал контракт с «Реалом», но затем «Милан» остался в Серии А и Лиге чемпионов, и я подписал контракт с «россонери».
Во время Кубка Гампера Гвардиола позвал меня в свой кабинет, потому что хотел, чтобы я перешел в «Барселону». В то же время рассматривалась идея и возможность перехода Ибрагимовича в «Милан». В конце концов Ибра пришел, и я тоже остался [в «Милане»]», – сказал бывший игрок сборной Италии в интервью Radio TV.
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Треугольник Иньеста-Пирло-Хави страшно представить
Другой вопрос: какова была бы его роль в «Барсе»? Про схеме 4-3-3 с тройкой полузащитников Хави-Бускетс-Иньеста Пирло вряд ли мог бы рассчитывать, что усадил бы кого-нибудь на скамейку. Если только изменения в схеме, а вместе с ней и игры. Но идея, безусловно, интересная