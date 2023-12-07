«Показывать «Слово пацана» стоит, но финал должен наводить на мысль: такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться». Экс-защитник «Рубина» Хузин о сериале
Рустем Хузин находится под впечатлением от сериала «Слово пацана».
«С большим интересом смотрю «Слово пацана» вместе с семьей. Он нас сильно захватил. Действительно, есть доля правды в этих сюжетах, событиях. В той группировке, в которой состоял я, режим был послабее. Но многие вещи совпадают.
Не знаю, чем закончится фильм, но я думаю, что показывать его стоит. Но финал фильма, как мне кажется, должен наводить на мысль: ребята, такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться, потому что хорошим это не закончится», – сказал экс-защитник «Рубина».
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Лучше посмотрите «Захваченный рейс»)
https://youtu.be/RR7tnNXM29I?si=Lh8CqRMQJZbvNHO0&t=95