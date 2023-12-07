«Показывать «Слово пацана» стоит, но финал должен наводить на мысль: такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться». Экс-защитник «Рубина» Хузин о сериале

Теги Рубин премьер-лига Россия Рустем Хузин Чемпионат.com Сериалы Футбол

Рустем Хузин находится под впечатлением от сериала «Слово пацана».

«С большим интересом смотрю «Слово пацана» вместе с семьей. Он нас сильно захватил. Действительно, есть доля правды в этих сюжетах, событиях. В той группировке, в которой состоял я, режим был послабее. Но многие вещи совпадают.

Не знаю, чем закончится фильм, но я думаю, что показывать его стоит. Но финал фильма, как мне кажется, должен наводить на мысль: ребята, такого ни в коем случае делать нельзя. Не надо к этому возвращаться, потому что хорошим это не закончится», – сказал экс-защитник «Рубина».

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25 комментариев
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А чё,новости про медиалигу уже закончились? Спортс, вводите новую графу "Сериалы".
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В новой серии через титры с дальнейшей судьбой персонажей до дурачков доходчиво донесли мысль, что ОПГ это, мягко говоря, не очень круто.
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Ответ Михаил
Народ. Кто смотрел? Почему пиарят этот сериал?
Пиарят всегда потому что кто то проплатил
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Опять эта ежедневная непропаганда этого «сериала»
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Ответ Пикачу82
То что тогда происходило это были реалии той жизни и уже история, там все складывалось не искуственно и само собой. Сейчас же искусственно это все после просмотра сериала не создастся (так же как и не начали создаваться заново бригады после одноимённого фильма, хотя все хотели походить на Сашу Белого и тд...), жизнь другая и люди другие а это всего-лишь художественный фильм.
А что по твоему мешает одним и тем же вещам повторяться всю историю? Что раньше что в будущем, но это возможно. Нужно только подвести к этому, для чего и нужны такие сериалы в том числе
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Ответ Михаил
Народ. Кто смотрел? Почему пиарят этот сериал?
Не смотрел, соответственно, осуждать не могу
Лучше посмотрите «Захваченный рейс»)
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Против сериала ничего не имею, я такое слава богу не смотрю, но зачем его пиарить на спортивном сайте в разделе футбол?
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Как-то по-другому теперь слова звучат😅
https://youtu.be/RR7tnNXM29I?si=Lh8CqRMQJZbvNHO0&t=95
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Рустем Хузин никогда не был столь популярен
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Эпидемию купил Netflix,вот где признание,а что с этим сериалом будет...не известно,хайп рано или поздно спадёт и наступит реальность
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Там финал говорят ©, пересняли уже, чтобы "чиво не вышло". Зрители теперь насладятся одобренной концовкой. Но пиарить свой опус на спортивном сайте, мне кажется перебор
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Ответ Михаил
Народ. Кто смотрел? Почему пиарят этот сериал?
Мощно и качественно снято. Посмотрел все вышедшие серии. Режиссер Жора Крыжовников не на помойке найден.
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Я лучше посмотрю как трава растет, чем этот распиаренный мусор
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Ответ igls54
Мощно и качественно снято. Посмотрел все вышедшие серии. Режиссер Жора Крыжовников не на помойке найден.
Как раз таки там он и найден, глянь его прошлые работы)
+1
-1
0
То что тогда происходило это были реалии той жизни и уже история, там все складывалось не искуственно и само собой. Сейчас же искусственно это все после просмотра сериала не создастся (так же как и не начали создаваться заново бригады после одноимённого фильма, хотя все хотели походить на Сашу Белого и тд...), жизнь другая и люди другие а это всего-лишь художественный фильм.
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Ответ qqblt
А почему так много рекламы этому сериалу? Их каждого утюга. Везде, все про него говори? Спортс уже 10 текстов в день публикует. Кто то закон предлагает принять чтоб запретить. Бред же, это чёрный пиар. Интресно, кто платит деньги и главный бенефициар. При этом сериал пвршивенький то, но такой раскрутки давно не видел
По моему здесь все очевидно кому это нужно
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Народ. Кто смотрел? Почему пиарят этот сериал?
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