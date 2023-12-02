Карасев обслужит еще один матч саудовской лиги. Он будет на ВАР в игре «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»

Сергей Карасев обслужит еще один матч в Саудовской Аравии.

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сегодня Карасев в качестве арбитра ВАР обслужит игру 15-го тура саудовской лиги «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак». Начало – в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром на матч назначен латвийский рефери Андрис Трейманис.

Напомним, 30 ноября Карасев в качестве главного арбитра обслужил встречу 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» – «Аль-Ахли» (0:6).