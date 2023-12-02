Карасев обслужит еще один матч саудовской лиги. Он будет на ВАР в игре «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи высшая лига Саудовская Аравия Сергей Карасев Аль-Иттифак Аль-Охдуд Футбол

Сергей Карасев обслужит еще один матч в Саудовской Аравии.

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сегодня Карасев в качестве арбитра ВАР обслужит игру 15-го тура саудовской лиги «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттифак». Начало – в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром на матч назначен латвийский рефери Андрис Трейманис.

Напомним, 30 ноября Карасев в качестве главного арбитра обслужил встречу 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» – «Аль-Ахли» (0:6).

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5 комментариев
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Карасёв: я остаюсь! я остаюсь, я буду здесь жить!
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Сердар ибн Карась👳
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РФС получает деньги из-за границы за судейство карася

Как бы не получили статус иноагента
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Сплавить бы туда Безбородова и Казарцева. Навечно.
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Карасеву хорошо, щас холодно в РПЛ, а он поехал греться к арабам. В целом заслужил )
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