«15 лет не мог выиграть лигу, а теперь – две за полгода😅». Мата стал чемпионом Японии с «Виссел Кобе», до этого он выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции

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Хуан Мата стал чемпионом Японии в составе «Виссел Кобе».

«Виссел Кобе» выиграл трофей впервые в своей истории. Клуб оформил чемпионство за тур до конца чемпионата, одержав победу над «Нагоя Грампус» в субботу (2:1).

Мата, перешедший в японский клуб в сентябре этого года, провел всю игру на скамейке запасных. У него 1 матч за «Виссел Кобе».

Минувшим летом экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Челси» стал чемпионом Турции в составе «Галатасарая».

«Не мог выиграть лигу 15 лет, а теперь – два раза за 6 месяцев! 😅💪🙏🍀» – написал Мата в твиттере, опубликовав фотографии празднования чемпионства «Виссел Кобе».

Фото: twitter.com/juanmata8

Мата не пропал, он пошел собирать чемпионства. Уже два за полгода – а до этого не было ни одного

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16 комментариев

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Football Forever
Кстати, до Турции Мата реально выиграл всë на уровне клуба и сборных и только чемпионства не было.
+19
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+19
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katalonec.uz
Ответ Стахович
Распиаренный Иньеста не мог это сделать это за 5 лет,а воспитанник Реала за пару месяцев смог.Вот и разница в уровне.Молодец
Да особенно сыграл важную роль его сыгранный 1!!!! Матч. И это сделал чемпионом Виссел Кобе
+19
-4
+15
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Spaten
Следующий его клуб- АФК Ричмонд!
+6
0
+6
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Иван Прошкин
И Япония играет по системе "весна-осень"
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WESTERN-
Иньеста тоже кажется начинал сезон в Кобе
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Типичный Работяга
Связка Муто и Осако зарешала, еще Юруки хорош
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BARCA_10
Ответ Football Forever
Кстати, до Турции Мата реально выиграл всë на уровне клуба и сборных и только чемпионства не было.
есть ли еще такой топовый игрок, который не выигрывал чемпионат в топ-7 лигах?)
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раскаявшийся жиробас
Ответ BARCA_10
есть ли еще такой топовый игрок, который не выигрывал чемпионат в топ-7 лигах?)
Фернандо Торрес
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BARCA_10
Ответ раскаявшийся жиробас
Фернандо Торрес
точно!)
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