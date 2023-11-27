«15 лет не мог выиграть лигу, а теперь – две за полгода😅». Мата стал чемпионом Японии с «Виссел Кобе», до этого он выиграл с «Галатасараем» чемпионат Турции
Хуан Мата стал чемпионом Японии в составе «Виссел Кобе».
«Виссел Кобе» выиграл трофей впервые в своей истории. Клуб оформил чемпионство за тур до конца чемпионата, одержав победу над «Нагоя Грампус» в субботу (2:1).
Мата, перешедший в японский клуб в сентябре этого года, провел всю игру на скамейке запасных. У него 1 матч за «Виссел Кобе».
Минувшим летом экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Челси» стал чемпионом Турции в составе «Галатасарая».
«Не мог выиграть лигу 15 лет, а теперь – два раза за 6 месяцев! 😅💪🙏🍀» – написал Мата в твиттере, опубликовав фотографии празднования чемпионства «Виссел Кобе».
Фото: twitter.com/juanmata8
Мата не пропал, он пошел собирать чемпионства. Уже два за полгода – а до этого не было ни одного
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