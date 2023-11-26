Осинькин о 3:3 с «Локо»: «Благодарен ребятам за характер, страсть. В конце нашли в себе силы на нехарактерный для «Крыльев» навал»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин оценил ничью «Крыльев Советов» с «Локомотивом» (3:3) в Мир РПЛ.

Самарцы ушли от поражения, забив второй и третий голы на 94-й и 102-й минутах.

«Очень открытая получилась игра, где команды хотели примерно в одном стиле ловить соперника. Это получалось первые минут 60, до второго пропущенного нами гола, игра была равная. Думаю, у нас чуть больше создано моментов с игры.

Во втором тайме немного стала накапливаться усталость, не хватало подвижности, Фернандо в конце первого тайма играл уже с травмой. В эти моменты чуть-чуть стали торопиться в плане организации. Не должны так играть, здесь нас соперник наказал третьим голом.

В общем, кусок получился не очень внятный, но хорошо, что в конце игры мы нашли в себе силы на навал, который не совсем для «Крыльев» характерен. Мы смогли запереть соперника, обостряли, подавали. Когда счет стал 2:3, то мы еще больше бросили силы, чтобы спасти матч. В таких концовках можно спасти с любой командой.

Благодарен ребятам за то, какой характер, какую страсть они показали. 3:3 как оценивать – не знаю. Когда посмотрим внутри, более точно оценим», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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31 комментарий

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Reggi
Навал навалом, судейство судейством, но то что Ломаев - ходячий треш в воротах, это неоспоримо. 4 удара в створ, 3 гола!
Матч был эмоциональный и зрелищный, но воротчика зимой нужно искатъ. А Ваню продавать кому угодно, кто даст за него больше двух мешков картошки
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samarskij-kuzmich
Хорошо, что Осинькин это отметил. Навалы в конце матчей. Вот чего, действительно, часто не хватало Крыльям для спасения матчей. Опыт вчерашнего матча должен стать примером. Сначала казалось, что замены не особо работают, что отобьются железнодорожники. Но после того, как Гарре замотал игроков Локо, а потом навесил и Писарский головой вколотил мяч в сетку навал пошёл ещё сильнее и это принесло результат.
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samarskij-kuzmich
При этом хорошо, что арбитр компенсировал затягивание времени, которое после 1-3 стали активно применять игроки Локомотива. Но в целом Казарцев начудил, конечно. Пенальти в ворота Локо раньше ещё должен был поставить за игру рукой. Морозов не первым из Локомотива вдруг почувствовал себя звездой регби или американского футбола. Должен был удалить Глушенкова и Баринова. И Карпукас тоже очень близок был к удалению. Локомотив держался за счёт грубой игры. Если бы Казанцев удалил костоломов, то Локомотив дрогнул бы раньше и Крылья могли вообще выиграть.
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hruken
Как любят говорить некоторые комментаторы матча(а это вся их братия плюс радимов) ну зачем столько добавлять, когда все и так ясно. Пусть смотрят этот матч и сотни подобных и даже более невероятных камбеков в мире. А Шнякину объясните смысл выражения "всякой твари по паре". Крылья молодцы.
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madjer163
Ответ Reggi
Навал навалом, судейство судейством, но то что Ломаев - ходячий треш в воротах, это неоспоримо. 4 удара в створ, 3 гола! Матч был эмоциональный и зрелищный, но воротчика зимой нужно искатъ. А Ваню продавать кому угодно, кто даст за него больше двух мешков картошки
Да пора нормального брать из фнл , Волкова из Акрона, Солдатенко из Алании, а сейчас ставить Фролова, он явно лучше
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suwor
А ведь команду от поражения спас Писарский, как ни крути. И гол у него получился просто прекрасный! Так лихо забить головой, в такой сложный момент! И "Локо" сразу же затрясло! И фолить опасно, и в атаку бесполезно. И, наконец-то задали журналисты Осинькину вопрос по Писарскому. Но ответ гл.тренера показался уклончивым. А Писарского всё-таки настала пора выпускать хотя бы на тайм. Ведь очевидно же, что парень начинает приносить пользу своей команде! А вот по Иванисене и Якубе ничего непонятно. После такого длительного отсутствия очень, очень трудно набрать необходимую форму. Да и синдром получить повторно серьёзную травму довлеет. А Ломаев... Он или просто не слышит гл.тренера, или по жизни такой...
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Reggi
Ответ madjer163
Да пора нормального брать из фнл , Волкова из Акрона, Солдатенко из Алании, а сейчас ставить Фролова, он явно лучше
Не лучше. Скажу крамольную вещь, но никто из наших вратарей не лучше. Не, если честно, то Ломаев хуже всех. Но Овсянников дёргается много. Фролов тоже не внушает уверенности, при всех его чудесах со Спартаком в последнем туре того сезона. Сейчас, как мне кажется, хоть Овсянников, хоть Фролов, всё одно будет. Разве что Жене игровую практику дать.
Но надёжного вратаря нужно искать. Сейчас ни один из трёх не внушает стопроцентного доверия, к сожалению
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Александр Андреев
Ответ Reggi
Не лучше. Скажу крамольную вещь, но никто из наших вратарей не лучше. Не, если честно, то Ломаев хуже всех. Но Овсянников дёргается много. Фролов тоже не внушает уверенности, при всех его чудесах со Спартаком в последнем туре того сезона. Сейчас, как мне кажется, хоть Овсянников, хоть Фролов, всё одно будет. Разве что Жене игровую практику дать. Но надёжного вратаря нужно искать. Сейчас ни один из трёх не внушает стопроцентного доверия, к сожалению
Овсянников дергается, потому что у него нет кредита доверия как у Ломаева, потому тупо боится ошибиться, а у Фролова просто нет игровой практики. Но при этом любой из них лучше Ломаева.
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hitch_11
Ответ madjer163
Да пора нормального брать из фнл , Волкова из Акрона, Солдатенко из Алании, а сейчас ставить Фролова, он явно лучше
Волков из Акрона. Яростно плюсую! Он уже перерос ФНЛ
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Александр Андреев
Ответ Reggi
Навал навалом, судейство судейством, но то что Ломаев - ходячий треш в воротах, это неоспоримо. 4 удара в створ, 3 гола! Матч был эмоциональный и зрелищный, но воротчика зимой нужно искатъ. А Ваню продавать кому угодно, кто даст за него больше двух мешков картошки
Регина, привет. Я предлагаю скинуться и доплатить за него пару мешков картошки. Лишь бы забрали.
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За Крылья!
Ответ тот самый Кадрус
И вы ещё на судейство жалуетесь?! Вы сравнял счёт после нарушения правил. Скосили в своей штрафной Глушенкова и ничего за это не получили, в матче, в котором не было ни водопоя, ни просмотра вар, получили 6 добавленных минут и ещё 6 бонусом-итого 12! 3 наши ключевых футболистов сидели на жёлтой уже к 25 минуте. Локомотив в этом сезоне не пробил ни одного пенальти, а в наши ворота уже кучу назначили. Но подсуживали Локомотиву конечно же. Знаете что? В матче первого круга в Москве вы были молодца и и заслуживали победу но тут вас за уши вытащил Казарцев. Просто знайте это и все. Но дело не в Крыльях. Казарцев постоянно плохо судит Локомотив. Желаю Крыльям удачи, а его фанатам не уподобляться фанатам одного красно-белого клуба.
Про скашивания- это к Баринову и Глушенкову. 3 карточки вашим к 25минуте? Ты матч то смотрел или с глазами что-то делал? 1-2 по карточкам после 1-го тайма, 4-2 по итогу. Ну и как итог для неучей, если судьи захотят и будут ВАР по полчаса смотреть в мягких креслах, то матч и на 120 минуте закончится.
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За Крылья!
Ответ тот самый Кадрус
Ой не умничай, хорошо? Морозов сыграл рукой и пенку дали, Глушенкова сбили в штрафной и даже смотреть не стали. Баринов и Глушенков кото то скосили в своей штрафной? Я знаю, что судьи могут и полчаса вар смотреть но до 90 минуты не было долгого просмотра вар и водопоя не было. Откуда 6 добавленных минут? Почему то, когда Локо надо вырывать победу, судьи дают стандартные 3 минуты, по истечении которых тут же свистят. Вину с команды и тренера никто не снимает, им должно быть стыдно за такую ничью но факт в том, что Казарцев всегда топит Локомотив. Тут дело не в Крыльях, а в руководстве нашего клуба, который не добивается отвода этого дятля от матчей Локо.
Это когда вам три минуты давали? Когда ответный Крыльям забивали в первом матче или Краснодару победный? Не прибедняйся. Если б вас хотели прибить, ещё б в первом тайме в меньшинстве остались( и никто б не сказал, что не по делу). За пару минут до второго гола КС очевидная игра рукой в штрафной, даже смотреть не стали.6 минут- замены и оказание помощи. А вот дальше- спасибо скажи Лантратову с его выкрутасами. Вам также обидно как и нам было после первого матча. Но в целом судья косячил в обе стороны, просто запоминается последнее.
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YoRHa
Ответ Ruslan Ikramov
А ТО что судья подыграл со временем до97 минуты ещё прибавив это НОНСОНС!!!Таких СУДЕЙ НА МЫЛО И ПОРОШОК ПОСАДИТЬ НУЖНО пусть отмывают свою совесть перед ЛОКОМОТИВОМ!!!
Нонсенс — это то, что болельщики Локомотива не знают футбольных правил. Паузы в дополнительное были? Вот судья и добавил.
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За Крылья!
Ответ Mr.Oizo
Да да, надо было удалить 19 игроков Локо и добавить 117 минут А первый мяч Самары был забит не после нарушения Все честно, дай Бог вам таких судей каждую игру, чтобы вам всё нравилось естественно
Твоими молитвами весь прошлый сезон отыграли.
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YoRHa
Ответ тот самый Кадрус
И вы ещё на судейство жалуетесь?! Вы сравнял счёт после нарушения правил. Скосили в своей штрафной Глушенкова и ничего за это не получили, в матче, в котором не было ни водопоя, ни просмотра вар, получили 6 добавленных минут и ещё 6 бонусом-итого 12! 3 наши ключевых футболистов сидели на жёлтой уже к 25 минуте. Локомотив в этом сезоне не пробил ни одного пенальти, а в наши ворота уже кучу назначили. Но подсуживали Локомотиву конечно же. Знаете что? В матче первого круга в Москве вы были молодца и и заслуживали победу но тут вас за уши вытащил Казарцев. Просто знайте это и все. Но дело не в Крыльях. Казарцев постоянно плохо судит Локомотив. Желаю Крыльям удачи, а его фанатам не уподобляться фанатам одного красно-белого клуба.
Про карточки смешно. Каким образом это на что-то повлияло, учитывая, что на 90-й Локо вел 3-1? Про бросившую играть команду ни слова — решили, подобно тренеру, все на судью свалить)
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Александр Теплов
Ответ Reggi
Навал навалом, судейство судейством, но то что Ломаев - ходячий треш в воротах, это неоспоримо. 4 удара в створ, 3 гола! Матч был эмоциональный и зрелищный, но воротчика зимой нужно искатъ. А Ваню продавать кому угодно, кто даст за него больше двух мешков картошки
Согласен. Можно и бесплатно отдать...
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сергей николаев
Ответ suwor
А ведь команду от поражения спас Писарский, как ни крути. И гол у него получился просто прекрасный! Так лихо забить головой, в такой сложный момент! И "Локо" сразу же затрясло! И фолить опасно, и в атаку бесполезно. И, наконец-то задали журналисты Осинькину вопрос по Писарскому. Но ответ гл.тренера показался уклончивым. А Писарского всё-таки настала пора выпускать хотя бы на тайм. Ведь очевидно же, что парень начинает приносить пользу своей команде! А вот по Иванисене и Якубе ничего непонятно. После такого длительного отсутствия очень, очень трудно набрать необходимую форму. Да и синдром получить повторно серьёзную травму довлеет. А Ломаев... Он или просто не слышит гл.тренера, или по жизни такой...
Согласен. Добавлю Гарре и Фернандо. По игре аргентинец - лучший. Навес на вышедших больших принес результат по сравнению с маленькими. Он прекрастно читает игру. Гол Фернандо - красота. В защите слабо отработали, а у Ломаева -3 от четырех ударов в створ. Тренер - всегда уклончивый по необразованному в футболе.
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За Крылья!
Ответ За Крылья!
Что бы там ни было, но явно не три, как ты утверждаешь. А по Казарцеву. Он косячил в обе стороны и у каждой команды своя правда будет. Только одни довольны результатом и вой не поднимают, а другие исстрадались, плач на весь мир. И по сути, все сводится к тому, что в матче с судейским косяками в обе стороны Локо не удержал победу исключительно по своей вине и напору КС.
Не удержался. Посмотрел августовский матч. Вместо пяти добавленных минут отыграли 6. После этого все рассуждения про лишнюю минуту считаю некорректными.
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За Крылья!
Ответ тот самый Кадрус
В матче с Краснодаром был водопой, тогда во всех матчах минимум по 6 добавляли. Сколько минут добавили в первом матче между нашими командами? 6? 12? Вы отыгрались, молодцы, но эту тва..... надо отстранять.
Что бы там ни было, но явно не три, как ты утверждаешь. А по Казарцеву. Он косячил в обе стороны и у каждой команды своя правда будет. Только одни довольны результатом и вой не поднимают, а другие исстрадались, плач на весь мир. И по сути, все сводится к тому, что в матче с судейским косяками в обе стороны Локо не удержал победу исключительно по своей вине и напору КС.
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тот самый Кадрус
Ответ YoRHa
Про карточки смешно. Каким образом это на что-то повлияло, учитывая, что на 90-й Локо вел 3-1? Про бросившую играть команду ни слова — решили, подобно тренеру, все на судью свалить)
Так у меня претензии именно к тренеру и к команде, за упущенную победу и к руководству за то, что у нас нет достойного напарника Фассона в обороне. Морозов постоянно то пенки привозит, то из под него забивают Но это не отменяет того, что Казарцев постоянно плохо судит Локо. Карточки влияют на то, что того же Глушенкова пришлось менять и выпускать никчемного Ребчинского.
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За Крылья!
Ответ Reggi
Не лучше. Скажу крамольную вещь, но никто из наших вратарей не лучше. Не, если честно, то Ломаев хуже всех. Но Овсянников дёргается много. Фролов тоже не внушает уверенности, при всех его чудесах со Спартаком в последнем туре того сезона. Сейчас, как мне кажется, хоть Овсянников, хоть Фролов, всё одно будет. Разве что Жене игровую практику дать. Но надёжного вратаря нужно искать. Сейчас ни один из трёх не внушает стопроцентного доверия, к сожалению
Не в защиту Ломаева. Но. Когда защита так будет играть, особенно при 2и 3 голах, ни один воротчик доверия не оправдает. Вон Лантратов, считается нормальным вратарём, а 2 реальных удара( удары Гарре с игры-разминка) и 2 гола.
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ika Life_tv
Судью благодари
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trashbox
Казарцева благодари, пока он еще судит.
Других героев мачча с вашей стороны не было.
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