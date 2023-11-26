Осинькин о 3:3 с «Локо»: «Благодарен ребятам за характер, страсть. В конце нашли в себе силы на нехарактерный для «Крыльев» навал»

Игорь Осинькин оценил ничью «Крыльев Советов» с «Локомотивом» (3:3) в Мир РПЛ.

Самарцы ушли от поражения, забив второй и третий голы на 94-й и 102-й минутах.

«Очень открытая получилась игра, где команды хотели примерно в одном стиле ловить соперника. Это получалось первые минут 60, до второго пропущенного нами гола, игра была равная. Думаю, у нас чуть больше создано моментов с игры.

Во втором тайме немного стала накапливаться усталость, не хватало подвижности, Фернандо в конце первого тайма играл уже с травмой. В эти моменты чуть-чуть стали торопиться в плане организации. Не должны так играть, здесь нас соперник наказал третьим голом.

В общем, кусок получился не очень внятный, но хорошо, что в конце игры мы нашли в себе силы на навал, который не совсем для «Крыльев» характерен. Мы смогли запереть соперника, обостряли, подавали. Когда счет стал 2:3, то мы еще больше бросили силы, чтобы спасти матч. В таких концовках можно спасти с любой командой.

Благодарен ребятам за то, какой характер, какую страсть они показали. 3:3 как оценивать – не знаю. Когда посмотрим внутри, более точно оценим», – сказал главный тренер « ».

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