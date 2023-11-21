Кессиэ о «Барсе»: «Скучаю по поддержке на «Камп Ноу», у меня прекрасные воспоминания о городе, игроках и тренерском штабе. В этом сезоне снова выиграют титул, надеюсь»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Суперкубок Испании Камп Ноу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ Ламин Ямаль Футбол

Франк Кессиэ доволен временем, проведенным в «Барселоне».

«У меня прекрасные воспоминания о пребывании в «Барсе». За один сезон я выиграл два титула: Суперкубок Испании и Ла Лигу. У меня очень хорошие воспоминания о городе, тренерском штабе и великих игроках, вместе с которыми у меня была возможность играть в «Барселоне».

Я скучаю по поддержке болельщиков «Барсы». Играть на таком стадионе, как «Камп Ноу», который вмещает 100 000 человек... В Европе таких, думаю, немного. Конечно, что я скучаю по «Камп Ноу».

Я стараюсь поддерживать команду издалека. Я слежу за каждой игрой «Барсы» и поддерживаю их. Думаю, у «Барселоны» хорошая команда с отличными игроками. Есть молодые игроки, которые набирают силу – Ламин Ямаль и остальные. Надеюсь, в этом сезоне команда снова выиграет титул», – сказал бывший полузащитник «блауграны», выступающий за «Аль-Ахли».

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3 комментария

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rigobersong
За 12 млн отдали такого топаря, в любом случае улицы не забудут как он деклассировал мчк!:))
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wyjhg6qhfc
Сейчас бы ты пригодился барсе
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