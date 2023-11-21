Сол Кэмпбелл принял решение завершить карьеру тренера.

Последним клубом в тренерской карьере экс-игрока «Арсенала» был «Саутенд Юнайтед» из 5-й лиги Англии, который покинул в 2020 году.

По словам Кэмпбелла, впоследствии он подал порядка 35 резюме. Его пригласили лишь на 2 собеседования – один из клубов отдал предпочтение другому кандидату, а второй так и не перезвонил ему.

«Я больше не отправляю резюме. Футбольный мир, каким я вижу его сейчас, подходит некоторым игрокам, которые хотят быть тренерами, которые хотят быть на потоке. Их имена продолжают появляться в числе соискателей, даже если они не добились успеха.

Постепенно я выясняю, как внести свой вклад в футбол делом, которое мне подходит. Для такого человека, как я, в футболе есть много путей.

Я пытался. Была конкуренция, у тебя нет данного Богом права. Но что, если бы действительно был шанс увидеть, сможете ли вы выполнять работу на более высоком уровне? Я видел, как мои коллеги пытались несколько раз, и, возможно, у них будет больше возможностей. Я уверен, что некоторые откажутся от этого. Это не мой случай. У меня не было шанса. Мне не позволили потерпеть неудачу на топ-уровне.

Владельцы очень боятся рискнуть с кем-то, кто, возможно, действительно хорош в своей работе, однако находится правее или левее середины. Возможно, он способен гладко говорить, влиться в иерархию и управлять игроками. Но что поделать, если восприятие искажено? Условия не равны и никогда не будут», – сказал экс-игрок « ».

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