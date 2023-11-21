Кэмпбелл подал 35 тренерских резюме и прошел лишь 2 собеседования с 2020-го: «Мне не позволили потерпеть неудачу на топ-уровне – владельцы клубов боятся рисковать. Условия не равны и никогда не будут»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Сол Кэмпбелл Футбол

Сол Кэмпбелл принял решение завершить карьеру тренера.

Последним клубом в тренерской карьере экс-игрока «Арсенала» был «Саутенд Юнайтед» из 5-й лиги Англии, который Кэмпбелл покинул в 2020 году.

По словам Кэмпбелла, впоследствии он подал порядка 35 резюме. Его пригласили лишь на 2 собеседования – один из клубов отдал предпочтение другому кандидату, а второй так и не перезвонил ему.

«Я больше не отправляю резюме. Футбольный мир, каким я вижу его сейчас, подходит некоторым игрокам, которые хотят быть тренерами, которые хотят быть на потоке. Их имена продолжают появляться в числе соискателей, даже если они не добились успеха.

Постепенно я выясняю, как внести свой вклад в футбол делом, которое мне подходит. Для такого человека, как я, в футболе есть много путей.

Я пытался. Была конкуренция, у тебя нет данного Богом права. Но что, если бы действительно был шанс увидеть, сможете ли вы выполнять работу на более высоком уровне? Я видел, как мои коллеги пытались несколько раз, и, возможно, у них будет больше возможностей. Я уверен, что некоторые откажутся от этого. Это не мой случай. У меня не было шанса. Мне не позволили потерпеть неудачу на топ-уровне.

Владельцы очень боятся рискнуть с кем-то, кто, возможно, действительно хорош в своей работе, однако находится правее или левее середины. Возможно, он способен гладко говорить, влиться в иерархию и управлять игроками. Но что поделать, если восприятие искажено? Условия не равны и никогда не будут», – сказал экс-игрок «Арсенала».

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18 комментариев

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Гиперактивный осьминог
очень странно, что он не сказал, что играл в футбол, поэтому всё об игре знает и в любой клуб его должны брать по умолчанию
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+30
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Гиперактивный осьминог
я так и не понял, не берут потому что он черный или потому что не пытается развиваться, а только надеется, что резюме примут, потому что он когда-то играл в футбол?
+24
-1
+23
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Гиперактивный осьминог
Английский Мостовой
+23
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+19
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Men77
Ответ Гиперактивный осьминог
Английский Мостовой
ну этот хотя бы 35 резюме подал. Царь же ждет 35 предложений
+14
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Кирилл Голивец
Ответ Гиперактивный осьминог
я так и не понял, не берут потому что он черный или потому что не пытается развиваться, а только надеется, что резюме примут, потому что он когда-то играл в футбол?
Интересно, что его одноклубник Виейра работал в АПЛ, так как чуть-чуть себя проявил во Франции)

далеко за примером ходить не надо
+9
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+9
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Гиперактивный осьминог
Ответ Гиперактивный осьминог
Английский Мостовой
почти как японский городовой
+7
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vel
Брехня. Возьми клуб по меньше и докажи свою тренерскую профпригодность. Как это делали Конте, Клопп, Де Дзерби, Поччеттино и прочие.
Суметь убедить работадателя в своих идеях/способностях, также входит в скиллы которыми должен обладать тренер.
"За красивые глаза" никто не будет рисковать своими деньгами.
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Martin Naceri
Так иди с низов,тренируй в первой лиге,прояви себя и все будет
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IntoTheRainBow
«Саутенд Юнайтед, который Кэмпбелл покинул в 2020 году»

если что они тогда вылетели в Лигу 2

да, вопрос что там с бюджетом и игроками, да он пришел в октябре на руины (без него 4 очка в 14 матчах, с ним 15 очков в 21 игре), но вылетали (к моменту ковидной остановки) с худшей разницей в Лиге и отставая от строчки спасения на 16 очков

так себе запись в тренерском резюме даже с поправкой на условия

p.s. лучшим бомбардиром того турнира стал Айван Тоуни кстати, ща полтишок стоит несмотря на все приколы со ставками
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Pertinax Gandi
Какой-то набор слов. Не понял, что он хотел сказать.
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Pavelaznaurov
Он чеканить умеет——но не взяли,он очень тщательно подбирает слова—- так и хочет сказать о расизме….
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Chuha-Motibg
Если во время собеса и при написании резюме он доносит свою мысль так же как на этом интервью, я отлично понимаю причину отказа. И дело не в цвете кожи ни разу.
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TC@ER18
Резюме кэмпбелла: Я черный, возьмите меня ради святого джорджа флойда.

Ответ кэмпбеллу: ПНХ и больше не пиши нам!!!
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Ричард Чейз
Можно войти в чей-нибудь тренерский штаб. Или сперва начать тренировать молодежь. Все лучше, чем ждать возможности "потерпеть неудачу на топ-уровне"
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mqh9pzrxgf
Ответ Кирилл Голивец
Интересно, что его одноклубник Виейра работал в АПЛ, так как чуть-чуть себя проявил во Франции) далеко за примером ходить не надо
Ну ему дали шанс) как условному невиллу)
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