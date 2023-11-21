Кэмпбелл подал 35 тренерских резюме и прошел лишь 2 собеседования с 2020-го: «Мне не позволили потерпеть неудачу на топ-уровне – владельцы клубов боятся рисковать. Условия не равны и никогда не будут»
Сол Кэмпбелл принял решение завершить карьеру тренера.
Последним клубом в тренерской карьере экс-игрока «Арсенала» был «Саутенд Юнайтед» из 5-й лиги Англии, который Кэмпбелл покинул в 2020 году.
По словам Кэмпбелла, впоследствии он подал порядка 35 резюме. Его пригласили лишь на 2 собеседования – один из клубов отдал предпочтение другому кандидату, а второй так и не перезвонил ему.
«Я больше не отправляю резюме. Футбольный мир, каким я вижу его сейчас, подходит некоторым игрокам, которые хотят быть тренерами, которые хотят быть на потоке. Их имена продолжают появляться в числе соискателей, даже если они не добились успеха.
Постепенно я выясняю, как внести свой вклад в футбол делом, которое мне подходит. Для такого человека, как я, в футболе есть много путей.
Я пытался. Была конкуренция, у тебя нет данного Богом права. Но что, если бы действительно был шанс увидеть, сможете ли вы выполнять работу на более высоком уровне? Я видел, как мои коллеги пытались несколько раз, и, возможно, у них будет больше возможностей. Я уверен, что некоторые откажутся от этого. Это не мой случай. У меня не было шанса. Мне не позволили потерпеть неудачу на топ-уровне.
Владельцы очень боятся рискнуть с кем-то, кто, возможно, действительно хорош в своей работе, однако находится правее или левее середины. Возможно, он способен гладко говорить, влиться в иерархию и управлять игроками. Но что поделать, если восприятие искажено? Условия не равны и никогда не будут», – сказал экс-игрок «Арсенала».
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далеко за примером ходить не надо
Суметь убедить работадателя в своих идеях/способностях, также входит в скиллы которыми должен обладать тренер.
"За красивые глаза" никто не будет рисковать своими деньгами.
если что они тогда вылетели в Лигу 2
да, вопрос что там с бюджетом и игроками, да он пришел в октябре на руины (без него 4 очка в 14 матчах, с ним 15 очков в 21 игре), но вылетали (к моменту ковидной остановки) с худшей разницей в Лиге и отставая от строчки спасения на 16 очков
так себе запись в тренерском резюме даже с поправкой на условия
p.s. лучшим бомбардиром того турнира стал Айван Тоуни кстати, ща полтишок стоит несмотря на все приколы со ставками
Ответ кэмпбеллу: ПНХ и больше не пиши нам!!!