Дренте объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Реала» и «Алании» уже делал это в 2017-м

Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры.

36-летний футболист в интервью ESPN заявил, что больше не будет играть в футбол. На данный момент он числится в составе «Козаккен Бойз» из 2-го дивизиона Нидерландов.

«Нужно принять то, что это действительно конец. Руководство сослалось на тренера, который якобы сказал, что состав команды слишком большой, и поэтому нужно расстаться с несколькими парнями. Тренер потом это опроверг, но я выше всего этого.

Подумаю о будущем на следующей неделе. Я точно не хочу тренировать, но, возможно, займусь чем-то связанным с техническими вопросами. Сейчас я сконцентрируюсь на работе на телевидении. Это очень весело, впереди будут новые проекты», – сказал Дренте.

Кроме того, Ройстон исключил возобновление карьеры в случае предложения от какого-либо клуба.

«Я точно откажусь. Все было здорово, но это конец, я ухожу. К мысли об этом нужно будет привыкнуть. Пока я прожил с ней всего одну ночь», – сказал Дренте.

В ходе карьеры выступал за « », « », «Аланию», « » и другие клубы. Отметим, что он уже объявлял о завершении карьеры в 2017 году – тогда Дренте заявил, что решил стать рэпером.

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