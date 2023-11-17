Дренте объявил о завершении карьеры. Экс-игрок «Реала» и «Алании» уже делал это в 2017-м

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд Рединг Реал Мадрид Ла Лига Первая лига Ройстон Дренте Алания Владикавказ Футбол

Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры.

36-летний футболист в интервью ESPN заявил, что больше не будет играть в футбол. На данный момент он числится в составе «Козаккен Бойз» из 2-го дивизиона Нидерландов.

«Нужно принять то, что это действительно конец. Руководство сослалось на тренера, который якобы сказал, что состав команды слишком большой, и поэтому нужно расстаться с несколькими парнями. Тренер потом это опроверг, но я выше всего этого.

Подумаю о будущем на следующей неделе. Я точно не хочу тренировать, но, возможно, займусь чем-то связанным с техническими вопросами. Сейчас я сконцентрируюсь на работе на телевидении. Это очень весело, впереди будут новые проекты», – сказал Дренте.

Кроме того, Ройстон исключил возобновление карьеры в случае предложения от какого-либо клуба.

«Я точно откажусь. Все было здорово, но это конец, я ухожу. К мысли об этом нужно будет привыкнуть. Пока я прожил с ней всего одну ночь», – сказал Дренте.

В ходе карьеры Ройстон выступал за «Фейеноорд», «Реал Мадрид», «Аланию», «Рединг» и другие клубы. Отметим, что он уже объявлял о завершении карьеры в 2017 году – тогда Дренте заявил, что решил стать рэпером.

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13 комментариев

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Артём Павлов
Экс-игрок Реала и Алании звучит мощно
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Kahn01
Ответ Андрей Хомиченок
А я своими глазами видел, как на матче ЛЧ в Минске Батэ - Реал кто-то с центрального сектора запустил снежкой прямо в голову Дренте
После этого попадания он решил стать рэпером
+9
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Андрей Хомиченок
А я своими глазами видел, как на матче ЛЧ в Минске Батэ - Реал кто-то с центрального сектора запустил снежкой прямо в голову Дренте
+4
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+4
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nugoboss
Когда он перешёл в Алания, тогда он и закончил с футболом.
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Kahn01
А я до сих пор помню как он забил пушкой страшной от перекладины в дебютном матче за Суперкубок Испании. Казалось, что Марсело присядет на лавочку, но увы
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Илья Сутурин
Легенда
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Стахович
Только сегодня в Спортивных зашкварах вспоминали о Дренте и Алании
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Нұржан
В период выступления за Реал был игроком быстрым и довольно мощным. Как-то внезапно скатился до уровня Алании.
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ProMadrid
Эпоха Нидерландцев, Снейдер, Роббен, Дренте, Ван Дер Вард, Нистелрой.
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Raul Bloodworth
Такие были перспективы, его гол севилье никогда не забуду.У меня даже автограф его есть.
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Булат Кошкимбаев
Так был хорош в Реале. И после прихода Моуриньо все пошло на дно.
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Михаил Лубянский
Только будто вчера делал хет-трик в ворота Мордовии..
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Андрей Хомиченок
Ответ Kahn01
После этого попадания он решил стать рэпером
Голосом Каневского: именно такая снежка, попавшая в голову Дренте, привела к необратимым последствиям. Потерпевший навсегда стал рэпером
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