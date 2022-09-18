Экс-игрок «Реала» Дренте о карьере: «Думал, что я бог, слишком любил женщин и вечеринки. Я все делал неправильно»

Бывший игрок рассказал о причинах, помешавших ему стать звездой.

Голландец перешел в «Реал» в 2007 году за 14 млн евро в 20 лет, но не смог закрепиться в составе. Сейчас 35-летний футболист выступает за «Расинг Мерида» из 6-го дивизиона .

«Я не был готов стать профессионалом. Я думал, что я бог, я слишком любил женщин и вечеринки. Если хочешь быть на вершине, эти вещи нельзя совмещать.

Есть жизнь игрока, а есть личная жизнь. Их можно смешивать лишь иногда. Самым сложным для меня было осознать, что я должен немедленно изменить свою жизнь.

Теперь я понимаю, что все делал неправильно. Я совершал ошибки. Жизнь коротка, и нужно быть профессионалом», – сказал бывший игрок «Алании» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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