Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» Дренте завершил карьеру
Голландский полузащитник Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры.
29-летний футболист решил стать рэпером. «Я ушел из футбола. Я сделал свой выбор», – заявил Дренте.
Голландец является воспитанником «Фейеноорда». Он также выступал за «Реал», «Эвертон», «Аланию» и «Рединг». Его последним клубом был «Бани Яс» из ОАЭ. С подробной статистикой Дренте можно ознакомиться здесь.
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