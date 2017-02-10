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    Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» Дренте завершил карьеру

    Теги высшая лига Голландия Фейеноорд Реал Мадрид Алания Ройстон Дренте

    Голландский полузащитник Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры.

    29-летний футболист решил стать рэпером. «Я ушел из футбола. Я сделал свой выбор», – заявил Дренте.

    Голландец является воспитанником «Фейеноорда». Он также выступал за «Реал», «Эвертон», «Аланию» и «Рединг». Его последним клубом был «Бани Яс» из ОАЭ. С подробной статистикой Дренте можно ознакомиться здесь.

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