Бывший полузащитник «Реала» и «Алании» Дренте завершил карьеру

Голландский полузащитник объявил о завершении карьеры.

29-летний футболист решил стать рэпером. «Я ушел из футбола. Я сделал свой выбор», – заявил Дренте.

Голландец является воспитанником «Фейеноорда». Он также выступал за «Реал», «Эвертон», «Аланию» и «Рединг». Его последним клубом был «Бани Яс» из ОАЭ. С подробной статистикой Дренте можно ознакомиться здесь.