Ковачича должны были удалить в игре с «Арсеналом»: либо напрямую за подкат в ноги Эдегору, либо за 2-ю желтую за фол на Райсе. Это признал глава арбитров АПЛ Уэбб
Матео Ковачича следовало удалить в матче «Арсенала» и «Манчестер Сити».
Лондонский клуб победил со счетом 1:0 в матче АПЛ.
В первом тайме полузащитник «горожан» Матео Ковачич, уже имея желтую карточку, выполнил подкат против хавбека «Арсенала» Деклана Райса.
Главный арбитр игры Майкл Оливер решил не показывать футболисту «Манчестер Сити» второе предупреждение, которое привело бы к удалению.
Глава судейской организации PGMOL Говард Уэбб считает, что Ковачичу повезло избежать красной карточки уже в моменте с первым фолом – на Мартине Эдегоре, за который хорват получил желтую.
«Это очень плохой подкат. Уверен, что если бы Оливер показал красную карточку, это был бы легкий момент для ВАР, чтобы сказать «проверка завершена». Но он не сделал этого», – сказал Уэбб.
Также бывший арбитр прокомментировал второй подкат Ковачича – в ноги Райсу.
«Вторые желтые карточки – это момент, в который ВАР не может вмешиваться. Но Ковачичу очень повезло, что он остался на поле. Оливер не хотел негативно повлиять на игру, переборщив с чем-то. Но верно и то, что если ты реагируешь недостаточно жестко, то это тоже оказывает негативный эффект.
Оливер осознает, что за второй подкат нужно было давать вторую желтую, из-за чего Ковачича бы удалили», – отметил Уэбб.
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ты начал мне истерить на мой ответ с наездом, только вместо того что бы извиниться что не туда написал (со всеми бывает), начал нести дальше чушь.
А по поводу заваливания пасти - очередной пример твоего низкого интеллекта
Цитирую самого себя же: «Первый эпизод - чистая прямая красная».
Перечитай 10 раз перед тем как отвечать.
Первый эпизод - чистая прямая красная .