Ковачича должны были удалить в игре с «Арсеналом»: либо напрямую за подкат в ноги Эдегору, либо за 2-ю желтую за фол на Райсе. Это признал глава арбитров АПЛ Уэбб

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Говард Уэбб Матео Ковачич Майкл Оливер Деклан Райс Футбол

Матео Ковачича следовало удалить в матче «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Лондонский клуб победил со счетом 1:0 в матче АПЛ.

В первом тайме полузащитник «горожан» Матео Ковачич, уже имея желтую карточку, выполнил подкат против хавбека «Арсенала» Деклана Райса.

Главный арбитр игры Майкл Оливер решил не показывать футболисту «Манчестер Сити» второе предупреждение, которое привело бы к удалению.

Глава судейской организации PGMOL Говард Уэбб считает, что Ковачичу повезло избежать красной карточки уже в моменте с первым фолом – на Мартине Эдегоре, за который хорват получил желтую.

«Это очень плохой подкат. Уверен, что если бы Оливер показал красную карточку, это был бы легкий момент для ВАР, чтобы сказать «проверка завершена». Но он не сделал этого», – сказал Уэбб.

Также бывший арбитр прокомментировал второй подкат Ковачича – в ноги Райсу.

«Вторые желтые карточки – это момент, в который ВАР не может вмешиваться. Но Ковачичу очень повезло, что он остался на поле. Оливер не хотел негативно повлиять на игру, переборщив с чем-то. Но верно и то, что если ты реагируешь недостаточно жестко, то это тоже оказывает негативный эффект.

Оливер осознает, что за второй подкат нужно было давать вторую желтую, из-за чего Ковачича бы удалили», – отметил Уэбб.

Как не удалили Ковачича?! Новый судейский скандал в АПЛ

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23 комментария

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Garikus89
Каждый тур одно и то же, а толку-то?)
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Денис Давыдов
Оливер осознает, но не дал. Неплохо
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llolishe
Если нарушает правила ситевик то трактовка такова что нога сама нашла шипы 🤣
+5
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Емарт
Ответ arspurs9
Удалили бы любого игрока почти всегда, хватит страдать.
а ковачича почему не удалил если любого?
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Phantom1289
Ответ arspurs9
Во втором эпизоде прямой красной быть не может, но это желтая вообще всегда и при любых раскладах. Первый эпизод - чистая прямая красная .
С чего бы это не красная вдруг?
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Phantom1289
Ответ arspurs9
Всех? Я не оскорбляю никогда адекватных людей. Я задал риторический вопрос. Ты начал мне истерить на мой ответ с наездом, только вместо того что бы извиниться что не туда написал (со всеми бывает), начал нести дальше чушь. А по поводу заваливания пасти - очередной пример твоего низкого интеллекта
С чего вдруг я должен перед тобой извиняться? Ты начал меня оскорблять. Если бы ты нормально ответил, я бы извинился. Но ты тут считаешь себя очень умным. Интеллектуал ты наш.
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arspurs9
Ответ Phantom1289
Пасть завали. Ты только и можешь тут оскорблять всех. Не тебе хотел написать, а другому. Коммент удалил. Но ты быстрее оскорбления писать.
Всех? Я не оскорбляю никогда адекватных людей. Я задал риторический вопрос.

Ты начал мне истерить на мой ответ с наездом, только вместо того что бы извиниться что не туда написал (со всеми бывает), начал нести дальше чушь.
А по поводу заваливания пасти - очередной пример твоего низкого интеллекта
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Phantom1289
Ответ arspurs9
Ты уже лечишься?
Это тебе бы стоило.
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arspurs9
Ответ Phantom1289
С чего бы это не красная вдруг?
Ты уже лечишься?
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arspurs9
Ответ Phantom1289
Комментарий удален пользователем
Ты дурак? Не отвечай, по ответу все понятно.
Цитирую самого себя же: «Первый эпизод - чистая прямая красная».

Перечитай 10 раз перед тем как отвечать.
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Phantom1289
Ответ arspurs9
Во втором эпизоде прямой красной быть не может, но это желтая вообще всегда и при любых раскладах. Первый эпизод - чистая прямая красная .
Комментарий удален пользователем
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Андрей Катков
Ответ llolishe
Если нарушает правила ситевик то трактовка такова что нога сама нашла шипы 🤣
Ладно уж. Не расстраивайся так
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arspurs9
Ответ Емарт
а ковачича почему не удалил если любого?
Потому что в моем комментарии есть слово «почти»)
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Денис Кёнигсберг
А вот наши судьи не ошибаются. Проверено эск
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Джанлука Нальюка
Очередное решение судьи в пользу сити. Какое удивление
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Владимир Владимирович
Пеп вроде в трансферах редко ошибается. Ну как можно было списанного Ковачича брать вместо гюндогана и мареза, лучше бы уже хоть милинковича-савича взяли
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arspurs9
Во втором эпизоде прямой красной быть не может, но это желтая вообще всегда и при любых раскладах.
Первый эпизод - чистая прямая красная .
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