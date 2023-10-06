Карло Анчелотти: «Модрич считает себя важным игроком «Реала» – и мы думаем так же. Нет шансов, что зимой он покинет команду»
Карло Анчелотти объяснил, почему Лука Модрич не проходит в состав «Реала».
«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде.
Он играет чрезвычайно важную роль в нашей команде, в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку.
Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба.
Лука считает себя важным игроком – и мы думаем так же.
Поэтому это важный футболист для «Реала». Мы очень рады, что он с нами», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
не отрабатывает в обороне как раньше,не стабилен.
2-3матча может сыграть на топовом уровне а потом 2-3матча на очень среднем.