Карло Анчелотти: «Модрич считает себя важным игроком «Реала» – и мы думаем так же. Нет шансов, что зимой он покинет команду»

Карло Анчелотти объяснил, почему Лука Модрич не проходит в состав «Реала».

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде.

Он играет чрезвычайно важную роль в нашей команде, в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку.

Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба.

Лука считает себя важным игроком – и мы думаем так же.

Поэтому это важный футболист для «Реала». Мы очень рады, что он с нами», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

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