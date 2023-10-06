Карло Анчелотти: «Модрич считает себя важным игроком «Реала» – и мы думаем так же. Нет шансов, что зимой он покинет команду»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Футбол

Карло Анчелотти объяснил, почему Лука Модрич не проходит в состав «Реала».

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде.

Он играет чрезвычайно важную роль в нашей команде, в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку.

Нет шансов, что он покинет команду в зимнее трансферное окно. Он не хочет уходить из клуба.

Лука считает себя важным игроком – и мы думаем так же.

Поэтому это важный футболист для «Реала». Мы очень рады, что он с нами», – сказал главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

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6 комментариев

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Direct free kick
Калчелотти заигрался в дипломата
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Ответ Рамис Гилязетдинов
В другом клубе еще пару сезонов будет основным системообразующим игроком
В дубле Динамо Загреб
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Talgat Ergeshov
видимо,быть слухам про его недовольство(
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Artur Khachatryan
Хорошая новость 🙌
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Фанат спорта01
Ответ Рамис Гилязетдинов
В другом клубе еще пару сезонов будет основным системообразующим игроком
не будет,модрич очень сильно сдал.
не отрабатывает в обороне как раньше,не стабилен.
2-3матча может сыграть на топовом уровне а потом 2-3матча на очень среднем.
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