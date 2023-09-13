Экс-форвард «Уотфорда» Хендерсон планирует восхождение на Эверест: «0,1% игроков могут сказать, что забивали в АПЛ. Процент стоявших на высочайшей вершине еще ниже»

Экс-форвард «Уотфорда» Дариус Хендерсон рассказал об увлечении альпинизмом.

рассказал о подготовке к восхождению на Эверест, запланированному на май следующего года. Экс-игрок уже совершил восхождения на Гран-Парадизо, Монблан и Аконкагуа.

«Должно быть, это то, что я ищу в жизни. Это немного пугает меня… Вероятно, преодоление страхов является моей движущей силой, я могу объяснить это только так.

Мне приходится посвящать много времени тренировкам, их нужно планировать. Это жертва, приносимая в течение нескольких лет. Нельзя просто записаться на восхождение на Эверест – есть процесс, который требует больших жертв и самоотдачи, так что это своего рода повторное переживание моей карьеры футболиста, просто в другой области.

Раньше моей целью было забивать в Премьер-лиге. Это было моим «восхождением на Эверест», когда я был футболистом. Я сделал это, и думаю, менее 0,1% футболистов могут сказать то же самое. Процент тех, кто может сказать, что стоял на вершине самой высокой горы в мире, еще ниже.

Иметь возможность сказать: «Я покорил Эверест»… Я бы не сказал, что это эгоистично, но это продиктовано эгоизмом.

Мне нравится находиться в среде, где я нахожусь в режиме выживания – в палатке, на высоте 6 тысяч метров, в жуткий холод, минус 20 градусов, в ожидании восхождения на вершину. Хорошо спать не получается, но все это добавляет выразительности тому, что вы можете сказать: «Я сделал это», – сказал бывший нападающий « » в интервью Independent.

42-летний Хендерсон выступал за «Уотфорд» с 2005 по 2008 год. В АПЛ он провел сезон-2006/2007, забив 3 гола в 35 матчах лиги.

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