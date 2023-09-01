Сборная России в международное окно проведет очередные товарищеские матчи. На этот раз ее соперниками станут олимпийская сборная Египта и национальная сборная Катара. С египтянами подопечные Валерия Карпина сыграют два матча 7 и 11 сентября. Время начала поединков станет известно в ближайшие дни, а пока рассмотрим каковы могут быть шансы сборной России против одной из олимпийских команд Африки.

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (-1), ТБ 2

Сборная России

Как приблизительно сказал в интервью один из игроков, уже хорошо, что играем хоть с кем-то. В самом деле, пока другие европейские команды продолжают отборочные матчи и пытаются завоевать путевки на Евро 2024, сборная России поддерживает форму в матчах с теми, кто вообще готов с нами сыграть. Спасибо команде Египта. В отсутствии турнирных задач нужно искать другие плюсы, хотя тренерскому штабу не позавидуешь. Ведь неизвестно, когда снимут бан, и пока ситуация складывается таким образом, что можно пропустить и второй чемпионат мира подряд.

Вызывать игроков на перспективу? Тогда на какую? Валерий Карпин решил не мелочится и вызвал на сбор 49 футболистов. Во-первых, в такой ситуации нужно проверить и опытных сборников и ближайший резерв. Во-вторых, подобные матчи обычно проводят клубы на сборах и выставляют два разных состава, а тут еще 12 сентября следующая игра с Катаром, поэтому такой большой выбор игроков. Со всем списком можно ознакомиться в другой нашей публикации, но интересно, что такое количество это почти четверть всех игроков РПЛ, которые выходили в этом сезоне на поле и имеют право выступать за национальную сборную.

Интересно также, что нападающих при этом всего пятеро, столько же вратарей. Среди игроков атаки новичок один — представитель калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев. Среди вратарей обращает на себя внимание вызов сразу двух из «Краснодара». С Матвеем Сафоновым все ясно, а вот место в пятерке Станислава Агкацева — сюрприз. На сбор футболисты приедут 4 сентября, но угадать состав сегодня представляется задачей весьма трудной.

Олимпийская сборная Египта

Сложно сказать, кого мы сможем увидеть и в составе олимпийской сборной Египта. Всем известно, что на олимпийском турнире могут участвовать игроки до 23 лет, включая трех футболистов более старшего возраста. Те, кто внимательно следил за токийским олимпийским турниром сборную Египта должны были хорошо запомнить. В своей группе африканцы заняли второе место, причем играли с финалистами турнира испанцами и сборной Аргентины. В четвертьфинале египтянам не повезло, так как по жребию им попался будущий победитель турнира команда Бразилии. Минимальное поражение со счетом 1 : 0 оставило их за бортом дальнейшего участия.

Новый олимпийский цикл и новая сборная. Отбор к Олимпиаде в Париже африканские команды проходили во время Кубка африканских наций U20. Турнир команда Египта по сути провалила и, заняв третье место в группе, не вышла в плей-офф. Поэтому сейчас говорить о том, что сборная России будет играть с олимпийской сборной Египта не совсем правильно. Скорее всего, подопечным Карпина придется играть с одной из версий молодежных команд, состав которой тоже определить сейчас сложно. Однако точно в нем не будет сколько-нибудь известных футболистов, на поле выйдет молодежь из внутреннего национального первенства. Также неизвестно, двумя составами будут играть египтяне или обойдутся одним.

Прогноз на матчи сборных России и Египта

Команды играли друг с другом очень редко. Даже в советский период был проведен всего лишь один товарищеский поединок, и в нем принимала участие вторая сборная СССР. Сборная России тоже сыграла с египтянами всего один раз, зато как! У любого болельщика разливается тепло в душе при воспоминаниях о Чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне в группе выиграли у египтян со счетом 3 : 1 и вышли в плей-офф. Но с молодежными командами не пришлось сыграть ни разу.

У букмекеров есть прогноз только на дату первого поединка команд. Впрочем, его можно отнести и ко второму матчу. Все же противостоять россиянам будут далеко не самые сильные футболисты страны, и даже российская молодежка, даже с учетом всех сегодняшних обстоятельств могла быть фаворитом в предстоящих поединках. Отсюда коэффициенты букмекеров. BetBoom предлагает следующие:

Победа олимпийской сборной Египта — 4,05

Ничья — 3,44

Победа сборной России — 1,93

Мы уже знаем, как наша команда в период безвременья выступала не с самыми сильными командами, знаем, что Валерий Карпин проводит многочисленные эксперименты, поэтому голевой феерии ждать не приходится, тем более под палящим африканским солнцем. Но побеждать с преимуществом в один-два мяча над молодыми египтянами сборная команда России способна.