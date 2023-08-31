Уткину понравился текст Sports.ru о Слуцком: «Вдруг его подменили? Двойники сейчас в тренде»

Василий Уткин высказался о возможном наличии двойника Леонида Слуцкого.

«Очень понравилась публикация на Вадима Кораблева, который написал о , подчеркнув, что он всегда был его поклонником, но в какой-то момент перестал его узнавать. В тексте даже обыгрывается тема, будто произошла подмена, и появился он – другой.

Что в этой связи мне приходит в мятежную и не всегда адекватную голову? Я вспоминаю тему двойничества, это моя любимая тема. Во-первых, я всегда был поклонником Достоевского, писал по нему диплом, но не дописал и в конце концов так и не сдал. Двойники – это чисто достоевская тема, но они и сейчас снова в тренде.

А вдруг у Слуцкого есть двойник, вы не думали? А вдруг его подменили? Был один человек, стал другой… Я думаю об этом и пытаюсь придумать некий тест, чтобы проверить, ошибаюсь я, или это действительно имеет право на жизнь. Окружающая жизнь не позволяет мне разобраться с этим вопросом», – сказал журналист и блогер .

Главная проблема Леонида Слуцкого

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