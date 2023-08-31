Уткину понравился текст Sports.ru о Слуцком: «Вдруг его подменили? Двойники сейчас в тренде»

Теги Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия Sports.ru соцсети книги Футбол

Василий Уткин высказался о возможном наличии двойника Леонида Слуцкого.

«Очень понравилась публикация на Sports.ru Вадима Кораблева, который написал о Леониде Слуцком, подчеркнув, что он всегда был его поклонником, но в какой-то момент перестал его узнавать. В тексте даже обыгрывается тема, будто произошла подмена, и появился он – другой.

Что в этой связи мне приходит в мятежную и не всегда адекватную голову? Я вспоминаю тему двойничества, это моя любимая тема. Во-первых, я всегда был поклонником Достоевского, писал по нему диплом, но не дописал и в конце концов так и не сдал. Двойники – это чисто достоевская тема, но они и сейчас снова в тренде.

А вдруг у Слуцкого есть двойник, вы не думали? А вдруг его подменили? Был один человек, стал другой… Я думаю об этом и пытаюсь придумать некий тест, чтобы проверить, ошибаюсь я, или это действительно имеет право на жизнь. Окружающая жизнь не позволяет мне разобраться с этим вопросом», – сказал журналист и блогер Уткин.

Главная проблема Леонида Слуцкого

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34 комментария

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Aleksey Yashin
На Слуцкого из ЛДПР подменили
+71
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лицемерный гнус
А настоящий Слуцкий сейчас в Африке, тренирует местную команду босоногих негритят из ЦАР.
+50
-1
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Bartez1986
Васин намек вполне понятен)
+25
-7
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КраснопольИваныч
Ответ Bartez1986
Васин намек вполне понятен)
Очень толстый намёк
+17
-1
+16
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ага, как в фильме Без лица. Повар поймал Слуцкого и пересадил ему своё лицо, а лицо Слуцкого себе.
+9
-2
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MakeBelieve
А был ли Слуцкий?
+5
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Michael Scott
Ответ Aleksey Yashin
На Слуцкого из ЛДПР подменили
А Уткина – на Уткина
+4
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Aleksey Yashin
На Слуцкого из ЛДПР подменили
в голос)))
+3
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Michael Scott
Ответ КраснопольИваныч
Очень толстый намёк
И очень толстый Уткин
+5
-3
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Moffo
Ответ лицемерный гнус
А настоящий Слуцкий сейчас в Африке, тренирует местную команду босоногих негритят из ЦАР.
ЧФК Думбия
+3
-1
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Bob
у Слуцкого случилась дзюба
+2
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Okaka
Ответ Impeachman
Слуцкий когда работал в ДЮСШ Олимпия (Волгоград) попался на растлении малолетних футболистов. Его жена бегала по инстанциям, пытаясь доказать, что ее муж - психически больной, так как его собирались посадить на зону. Ей повезло, что он не насиловал детей, а только ласкал их своим ртом, так что его признали невменяемым. После чего просто положили на полгода в дурку. Там Слуцкого били током и пичкали лекарствами. Вроде вылечили. Еще пару лет после этого он нигде не работал, пока его не подобрал тонущий Уралан. Весь Волгоград помнит эту историю, все футболисты тоже (так как многие из той Олимпии до сих пор играют и вертятся в футбольных кругах). Так что игроки не уважают Лёню (в ЦСКА его презирали все, начиная с Игнашевича и заканчивая Мамаевым). Что бы его не избили и не обоссали прямо на тренировке, он назначал себе в помощники суровых быдланов типа Овчинникова, Онопко, Шустикова. А теперь Лёня Слуцкий, жирный трусливый педофил, который любит письки мальчиков (и сдавать матчи тэреку) - стал медиафутбольным клоуном на потеху местным австралопитекам, аминь
лечитесь
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Вадим Полищук
У деда в бункере что процентов есть двойники
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Заборостроитель
настоящий Слуцкий в Гибоне перевороты делает
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SopTecret
Один Леонид Слуцкий лапает женщин в Думе, второй дружит с Дзюбой и творит дичь, я так и знал!
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Okaka
Васили поосторожнее бы, а то один долетался
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Kranmeister
Ответ Michael Scott
А Уткина – на Уткина
С ЧВК который?
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atomio
Ответ Bartez1986
Васин намек вполне понятен)
Особенно про мятежную голову 😏
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Andrey Yaroslavtsev
Уткин? Уткин!
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Impeachman
Ответ Okaka
лечитесь
лечиться надо тебе и прочим отщепенцам, которые педофильское лобби покрывают
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Alexander Tryapyshko
Ждем новость "Уткину понравилась новость про то, что ему понравился текст о Слуцком"
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Дмитрий Турецкий
Ответ SopTecret
Один Леонид Слуцкий лапает женщин в Думе, второй дружит с Дзюбой и творит дичь, я так и знал!
ну Слуцкий из думы поотвратнее так будет, раз в дцать
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Kranmeister
Ответ Заборостроитель
настоящий Слуцкий в Гибоне перевороты делает
с гиббонами
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A.G
новый то Слуцкий с волосами, старый был толстый и лысеющий
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ЦСКА1960
Был пончик, раскачивающийся, потом европейский, ещё татарин, а сейчас юморист.
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