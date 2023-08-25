Троссард о борьбе с «Сити»: «Арсенал» способен бросить им вызов, выступая наилучшим образом. «Ливерпуль» и «Челси» тоже усилились – сложно сказать, кто поборется за титул»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Футбол

Леандро Троссард уверен, что «Арсенал» может побороться с «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Мы с уважением относимся к тому, чего они достигли в прошлом сезоне. Мы знаем, как они выступали в АПЛ, но все зависит от нас. У нас отличная качественная команда, и если у нас есть план на игру, и мы выступаем наилучшим образом, мы способны бросить им вызов. Мы всегда хотим быть с ними на равных.

Другие команды Премьер-лиги тоже усилились. Трудно сказать, кто будет участвовать в борьбе за титул, потому что это долгая гонка, и никогда нельзя предсказать, что произойдет в течение сезона.

Думаю, «Ливерпуль» и «Челси» сделали несколько хороших подписаний, но мы хотим выигрывать в каждом матче, и именно с таким настроем мы готовимся к играм. Посмотрим, где мы окажемся в итоге», – сказал полузащитник «Арсенала».

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9 комментариев

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Александр Александрович
Челси усилилось ) у парня хорошее чю
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CriminalJoint62
Троссард гениально выглядел в прошлом сезоне. Надеюсь Артета выделит ему больше игрового времени
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Фанат спорта01
может потребуешь заслуженное место в старте вместо Нкетия или хаверца?
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Umid Rahimov
Тросард парень с умной головой, и пасы у него точные и сам может красиво забивать, как же он мне нравится хотелось бы по чаще видеть его на поля!
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bopsulai
Ответ Александр Александрович
Челси усилилось ) у парня хорошее чю
Ну как не усилилось? Еще десяток игроков купили
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ERNST
Ответ Brigant
не выше 5 го займут)
МанЮ, Челси или Ливерпуль - да, середняки выше 5ого не прыгнут.
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