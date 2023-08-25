Троссард о борьбе с «Сити»: «Арсенал» способен бросить им вызов, выступая наилучшим образом. «Ливерпуль» и «Челси» тоже усилились – сложно сказать, кто поборется за титул»

Леандро Троссард уверен, что «Арсенал» может побороться с «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Мы с уважением относимся к тому, чего они достигли в прошлом сезоне. Мы знаем, как они выступали в , но все зависит от нас. У нас отличная качественная команда, и если у нас есть план на игру, и мы выступаем наилучшим образом, мы способны бросить им вызов. Мы всегда хотим быть с ними на равных.

Другие команды Премьер-лиги тоже усилились. Трудно сказать, кто будет участвовать в борьбе за титул, потому что это долгая гонка, и никогда нельзя предсказать, что произойдет в течение сезона.

Думаю, « » и « » сделали несколько хороших подписаний, но мы хотим выигрывать в каждом матче, и именно с таким настроем мы готовимся к играм. Посмотрим, где мы окажемся в итоге», – сказал полузащитник « ».

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