Ивич про 1:1 с «Локо»: «Не помню ни одного момента у них. Счет должен быть 3:0 или 4:0»
Владимир Ивич недоволен упущенной победой в матче с «Локомотивом» (1:1).
– Во‑первых, хочу поздравить моих игроков, они играли хорошо. Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли, это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол.
У нас были похожие игры, например с «Пари НН». Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счет сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0.
У нас был пенальти, перекладина, несколько моментов. У «Локомотива» я не помню даже одного момента. На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше.
Я в футболе всю свою жизнь. В последние 10 минут этой игры, как и последние 10 минут прошлой игры, у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице.
– С чем связана замена Лукаса Оласы в перерыве? Что со здоровьем у Никиты Кривцова?
– Оласа получил желтую карточку, плюс он еще не готов играть 90 минут. Мы хотели защитить его и всю команду на поле.
А Никита упал на землю, у него был удар, почувствовал боль, поэтому решили поберечь его, – сказал главный тренер «Краснодара».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Без учета пенальти 1,09 против 0,63.
Где тут 3:0 или 4:0 нашел Ивич не совсем ясно.
А если местные эксперты и рассказывают о её преимуществах, то это не значит, что "циферки" предлагается делать единственным инструментом тренера, коих очень много.