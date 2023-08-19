Ивич про 1:1 с «Локо»: «Не помню ни одного момента у них. Счет должен быть 3:0 или 4:0»

Владимир Ивич недоволен упущенной победой в матче с «Локомотивом» (1:1).

– Во‑первых, хочу поздравить моих игроков, они играли хорошо. Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли, это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол.

У нас были похожие игры, например с « ». Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счет сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0.

У нас был пенальти, перекладина, несколько моментов. У « » я не помню даже одного момента. На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше.

Я в футболе всю свою жизнь. В последние 10 минут этой игры, как и последние 10 минут прошлой игры, у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице.

– С чем связана замена в перерыве? Что со здоровьем у ?

– Оласа получил желтую карточку, плюс он еще не готов играть 90 минут. Мы хотели защитить его и всю команду на поле.

А Никита упал на землю, у него был удар, почувствовал боль, поэтому решили поберечь его, – сказал главный тренер « ».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?