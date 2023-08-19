Ивич про 1:1 с «Локо»: «Не помню ни одного момента у них. Счет должен быть 3:0 или 4:0»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Лукас Оласа Пари НН Матч ТВ Никита Кривцов Футбол

Владимир Ивич недоволен упущенной победой в матче с «Локомотивом» (1:1).

– Во‑первых, хочу поздравить моих игроков, они играли хорошо. Если и была одна команда на поле, то это была наша команда. Результат, что мы не выиграли, это нереалистично. Я не помню ни одного момента у соперника. Но такое случается, это футбол.

У нас были похожие игры, например с «Пари НН». Они не забили тогда свои моменты, а мы победили. Настоящий счет сегодняшнего матча должен был быть 3:0 или 4:0.

У нас был пенальти, перекладина, несколько моментов. У «Локомотива» я не помню даже одного момента. На последней минуте игры мы должны были реагировать лучше.

Я в футболе всю свою жизнь. В последние 10 минут этой игры, как и последние 10 минут прошлой игры, у меня возникает такое ощущение, что кто‑то хочет нам намекнуть насчет нашей позиции в таблице.

– С чем связана замена Лукаса Оласы в перерыве? Что со здоровьем у Никиты Кривцова?

– Оласа получил желтую карточку, плюс он еще не готов играть 90 минут. Мы хотели защитить его и всю команду на поле.

А Никита упал на землю, у него был удар, почувствовал боль, поэтому решили поберечь его, – сказал главный тренер «Краснодара».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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56 комментариев

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Моуриниста
Ответ Caniball
Xg 1,89 против 0,63. Без учета пенальти 1,09 против 0,63. Где тут 3:0 или 4:0 нашел Ивич не совсем ясно.
Игру смотреть нужно было. Не все меряется твоим xg. Никто из проф тренеров не пользуется этим xg, но местные грамотеи лучше знают... им так иксперт лукомской сказал. Пседноанализ, псевдофутбол, псевдоблогеры. Это все про вас. Вам во фрик-шоу только участвовать.
+70
-28
+42
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Ничего Смешного
Если Ахметов не может нормальную передачу отдать и команда не бежит забивать второй, какие 3-0?
+17
0
+17
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Caniball
Xg 1,89 против 0,63.
Без учета пенальти 1,09 против 0,63.
Где тут 3:0 или 4:0 нашел Ивич не совсем ясно.
+44
-28
+16
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Алексей Ненахов
Ответ Mamba Mentality
Команда претендующая на чемпионство такие матчи должны доводить до конца. Ивич поныть любит.
Они на него не претендуют
+19
-7
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Сослан Бедоев
не забываешь ты-забивают тебе! Классика
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Oleg152762
Вот это он зря. Настоящий счёт сегодняшнего матча - тот, что на табло. Всё остальное - лирика! Краснодар, действительно, был лучше. Но если хочешь выигрывать чемпионат, нужно в каждом матче не расслабляться до самой последней секунды. Гол ведь забить - да порой и 10 секунд хватает!
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Руслан Ляхерман
Ответ Pavel Pavlovskiy
10 минут просто Судейство показала жесть и добавлено было 7 минут и все нарушения в пользу локо. штафные , нарушения. просто ухх..
нормальное судейство,7 минут вытекало из логики остановки из-за травм,замены,перерыв на водопой. Локо играл плохо и у Краснодара моментов было больше, но последний к кому должны быть претензии это судья. болельщик Локомотива с 1997 года.
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Андрей Кастуев
Ответ Моуриниста
Игру смотреть нужно было. Не все меряется твоим xg. Никто из проф тренеров не пользуется этим xg, но местные грамотеи лучше знают... им так иксперт лукомской сказал. Пседноанализ, псевдофутбол, псевдоблогеры. Это все про вас. Вам во фрик-шоу только участвовать.
Отечественные тренеры не пользуются, поэтому и находятся там, где находятся.)) У топ-тренеров и аналитиков вся статистика в ближнем доступе.
А если местные эксперты и рассказывают о её преимуществах, то это не значит, что "циферки" предлагается делать единственным инструментом тренера, коих очень много.
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Wintrain
15:0, чего уж там и все с отскока
+4
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Faust Doc
Краснодар в своем репертуаре
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Руслан Ляхерман
Ответ Алексей Иванов
Ага попадание мяча в руку игроку Краснодара в штрафной в пользу Локо ну ну
да,кстати,рука была не в естественном положении и ВАР даже не включился и судья ослеп сразу же и комментатор выдумал какое-то естественное положение когда рука в воздухе у 6 номера Краснодара была. пеналь должен был быть 100%.
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Алексей Иванов
Ответ Pavel Pavlovskiy
10 минут просто Судейство показала жесть и добавлено было 7 минут и все нарушения в пользу локо. штафные , нарушения. просто ухх..
Ага попадание мяча в руку игроку Краснодара в штрафной в пользу Локо ну ну
+3
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Ваге Геворгян
Ивич матч проиграли вы к сожалению, вашими заменам, с командамы с характером, безхребетный туголум Ленини не помощник))) Локо молодцы дрожали.... С Ленини Краснодару повезло всего лишь в матче с Пари, в остальных Краснодар терял очки
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Angusht_17
от Крыльев сильнее отскочили
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Гни свою́ линию
Ответ Моуриниста
Игру смотреть нужно было. Не все меряется твоим xg. Никто из проф тренеров не пользуется этим xg, но местные грамотеи лучше знают... им так иксперт лукомской сказал. Пседноанализ, псевдофутбол, псевдоблогеры. Это все про вас. Вам во фрик-шоу только участвовать.
Лукомский сам говорит, что система xg далека от совершенства и подойдёт разве что для примерной оценки команды на дистанции. Xg по одному матчу еще менее информативен, а лучше всего, конечно, посмотреть матч глазами. Но не все хотят слушать эти пояснения. Грустно, что в итоге с таким мнением ассоциируется Вадим
+3
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Никита Новосельцев
Ну на 3:0 / 4:0 Краснодар не наиграл все таки. И поуважительнее к сопернику нужно относится. Не может быть только одной команды на поле, когда матч закончился 1:1
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ОЛЛС1911
Ивич оказывается мастер по поиску заговоров, может пойти следующим в Спартак.
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St.7
Надо реализацию подтягивать и все будет хорошо 👌🏼 Правда на 3:0 по игре вообще не пахло…
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Алексей Ненахов
Ответ Mamba Mentality
а кто претендует?
Цска Спартак Зенит
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Mamba Mentality
Команда претендующая на чемпионство такие матчи должны доводить до конца. Ивич поныть любит.
+9
-7
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Otto Kretschmer
Мяч круглый
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Карпов Стас
Во лепит...
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валя_стакан
Всей командой у ворот встали пытаясь 1:0 удержать и поплатились
+1
0
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hulk&boloto
Ответ Сослан Бедоев
не забываешь ты-забивают тебе! Классика
Тут уж Краснодар выше этой пословицы: играет лучше, красивше и... проигрывает)
+1
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Umnik9
Что значит должен, вы что его оплатили? по какому тарифу? Счет 1:1 все остальное Бла, бла, бла для бабок на скамейке.
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-1
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