Галактионов про 1:1 с «Краснодаром»: «Заработанное очко – похвала команде. «Локо» проявил боевые качества»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Антон Миранчук Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов отметил готовность «Локомотива» бороться за победу.

Команда избежала поражения в игре с «Краснодаром» (1:1) в 5-м туре Мир РПЛ благодаря голу в добавленное время.

«Сегодняшнее заработанное очко – в очередной раз похвала команде. Они проявили боевые качества, до конца верили, что можно переломить ход игры.

У «Краснодара» футболисты хорошего уровня, они владели преимуществом. Это дорогого стоит.

Гол Миранчука – это высокий уровень исполнительского мастерства», – сказал главный тренер «Локомотива».

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18 комментариев

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Ничего Смешного
Это ужас был, локомотив ничего не сделал для ничьей.
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Алексей Ненахов
Тоха Миранчук и очко Локомотива
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Амаль Мустафаев
У Локомотива большой потенциал, это показала концовка прошлого сезона. Состав тот же, но игра стала намного хуже и примитивней, нет сыгранности и постоянно какие-то эксперименты с составом. Очевидно, что самая большая проблема - ментальная, так как тогда была задача не вылететь и это всех объединяло. Нужно усилиться новыми игроками и ещё тренерам поработать над головами игроков, чтобы как и тогда они горели и отдавали всего себя на поле. Сейчас очевидно не всё хорошо, нам везёт и спасает индивидуальное мастерство некоторых игроков. Пока совсем не поздно, надо всё исправлять и вытаскивать себя из ямы, чтобы опять стимулом для игры не была борьба за выживание, а призовые места.....
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Василий Рязанцев
Ответ Ничего Смешного
Это ужас был, локомотив ничего не сделал для ничьей.
если б ничего не сделали, то и ничьей бы не было)
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Daniel End
Ответ Ничего Смешного
Это ужас был, локомотив ничего не сделал для ничьей.
Да Локо отскочил второй раз.С такой игрой ничего не светит хорошего.Галактионову пора задуматься это точно.
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Ничего Смешного
Это ужас был, локомотив ничего не сделал для ничьей.
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deltack
Такими темпами Галактионов не доработает до зимы, очень жаль (ведь верили в него)
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Петр Чумаков
Тоесть, судя по вью, все нормально.... Это капец, ребята...
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Алексей
Очко не пахнет
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Khmc
С такой игрой дальше делать нечего. Эта ничья - очередное чудо. Что с нами сделают спартак зенит и динамо
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Никита Самарин
2 матч в подряд Локо отскакивает. Если хотят претендовать хотя бы на топ 5, улучшение игры нужно значительное, по сравнению с весной просели.
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Ден Ден
Без нападающего вторую игру, неудивительно, что такая игра. Срочно нужно усиление.
Антон - гол шикарный, поскорее бы вернул свою прежнюю форму
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Антон Ильин
когда будет игра?! что это за позорище убогое?! вы миллионеры хреновы, а играть не умеете! где игра? где команда? это ПОЗОРИЩЕ!!!
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Василий Рязанцев
ох щас понабегут горе болельщики которые после пары матчей хоронят команду, каждый раз одно и тоже
Нытики
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Roman Araslanov
Галактионов душу футбольному дьяволу продал. Локо вторую игру подряд вырывает ничью, не сделав для этого вообще ничего
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Антон Ильин
Где сыгранность играков? что вы делаете на тренировках
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Сергей Паров
Ответ Ничего Смешного
Это ужас был, локомотив ничего не сделал для ничьей.
как же не сделал, а гол? хоть и случайный по большому, но тем не менее забил.
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