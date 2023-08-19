Галактионов про 1:1 с «Краснодаром»: «Заработанное очко – похвала команде. «Локо» проявил боевые качества»

Михаил Галактионов отметил готовность «Локомотива» бороться за победу.

Команда избежала поражения в игре с «Краснодаром» (1:1) в 5-м туре Мир благодаря голу в добавленное время.

«Сегодняшнее заработанное очко – в очередной раз похвала команде. Они проявили боевые качества, до конца верили, что можно переломить ход игры.

У « » футболисты хорошего уровня, они владели преимуществом. Это дорогого стоит.

Гол Миранчука – это высокий уровень исполнительского мастерства», – сказал главный тренер « ».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?