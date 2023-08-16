«Факел» подписал хавбека сборной ЮАР Селе

«Факел» объявил о трансфере южноафриканского полузащитника Табо Селе.

Селе перешел в воронежский клуб из польского « ».

26-летний полузащитник выступал за основную и молодежную сборные , а также играл за олимпийскую сборную страны на летней Олимпиаде в Токио.

Со статистикой Табо Селе можно ознакомиться здесь.

Фото: fakelfc.ru

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