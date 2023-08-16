«Факел» подписал хавбека сборной ЮАР Селе
«Факел» объявил о трансфере южноафриканского полузащитника Табо Селе.
Селе перешел в воронежский клуб из польского «Радомяка».
26-летний полузащитник выступал за основную и молодежную сборные ЮАР, а также играл за олимпийскую сборную страны на летней Олимпиаде в Токио.
Со статистикой Табо Селе можно ознакомиться здесь.
Фото: fakelfc.ru
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