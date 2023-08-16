«Факел» подписал хавбека сборной ЮАР Селе

Теги премьер-лига Россия высшая лига Польша трансферы Факел сборная ЮАР по футболу Табо Селе Радомяк Футбол

«Факел» объявил о трансфере южноафриканского полузащитника Табо Селе.

Селе перешел в воронежский клуб из польского «Радомяка».

26-летний полузащитник выступал за основную и молодежную сборные ЮАР, а также играл за олимпийскую сборную страны на летней Олимпиаде в Токио.

Со статистикой Табо Селе можно ознакомиться здесь.

Фото: fakelfc.ru

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19 комментариев

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Teodrakis
Факелу любое усиление не повредит
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Брэд Либил
Ответ Роберт Дауни-средний
ого, первый южноафриканец РПЛ со времен Мэттью Бута. Или были ещё, кто в курсе?
целая плеяда была. Зване, Хендриксы и прочие Фредериксы. последним уехавшим, кажется, был Сибайя
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Shadow1882
Ответ Bymate
Был еще такой персонаж - Мохамед Камара))) https://football24.ru/articles/55215-odnazhdy-v-rossii-mohamed-kamara-legioner-na-10-minut.html
Помню, что такой был, но о нём вообще никто ничего не знал и не знает)
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Bymate
Ответ Shadow1882
Парень с хорошим пасом и вполне универсальный, если верить разным материалам. Ну и первый тёмный парень в "Факеле" после Мукунку! На радость африканским студентам из Воронежа, многие из которых ещё и факелонами являются)
Был еще такой персонаж - Мохамед Камара))) https://football24.ru/articles/55215-odnazhdy-v-rossii-mohamed-kamara-legioner-na-10-minut.html
+2
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Bymate
Ответ Роберт Дауни-средний
ого, первый южноафриканец РПЛ со времен Мэттью Бута. Или были ещё, кто в курсе?
После Бута был защитник из Ростова Сиянда Кулу и, естественно, продолжал играть Макбет Сибайя. Другой момент, что до Бута их было не мало, но, в большей степени, те еще пассажиры
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Роберт Дауни-средний
Ответ BVB 09
РПЛ, южноафриканец,сразу вспомнил легенду Локо Джейкоба Лекхето😇
Лекхето был крут конечно, светлой памяти.
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Shadow1882
Парень с хорошим пасом и вполне универсальный, если верить разным материалам.
Ну и первый тёмный парень в "Факеле" после Мукунку! На радость африканским студентам из Воронежа, многие из которых ещё и факелонами являются)
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BVB 09
Ответ Роберт Дауни-средний
ого, первый южноафриканец РПЛ со времен Мэттью Бута. Или были ещё, кто в курсе?
РПЛ, южноафриканец,сразу вспомнил легенду Локо Джейкоба Лекхето😇
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Alexander Lyakhov
Ответ Роберт Дауни-средний
ого, первый южноафриканец РПЛ со времен Мэттью Бута. Или были ещё, кто в курсе?
В 2004-м несколько матчей за Динамо провел некто Дилон Шеппард.
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And-Rover
Ответ Дмитрий Калашников
А где хорват у них , которооо недавно подписали! Молчок
Хорвата подписал Рубин и отдал в СКА (Хабаровск)
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Фут.Боль
Из польского клуба в российский? Чудеса.
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20 лет в офсайде
Ответ Дмитрий Калашников
А где хорват у них , которооо недавно подписали! Молчок
его сразу куда-то в аренду отправили зачем-то
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Shadow1882
Ответ Дмитрий Калашников
А где хорват у них , которооо недавно подписали! Молчок
Вчера прошёл медосмотр, сегодня прошёл приветственный коридор вместе с Селе
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20 лет в офсайде
Ответ Брэд Либил
целая плеяда была. Зване, Хендриксы и прочие Фредериксы. последним уехавшим, кажется, был Сибайя
Сибайя был очень крут на пике, лучший опорник чемпа.
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Shadow1882
Ответ Фут.Боль
Из польского клуба в российский? Чудеса.
Вроде как он свой контракт выкупил
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Новый тренер ФК Спартак
лучше бы тренера нормального нашли
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Дмитрий Калашников
А где хорват у них , которооо недавно подписали! Молчок
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Дмитрий Калашников
Дошло наконец, что можно свободных легов подписывать
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Роберт Дауни-средний
ого, первый южноафриканец РПЛ со времен Мэттью Бута. Или были ещё, кто в курсе?
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