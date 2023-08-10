Пеп о требле с «Ман Сити»: «Такое бывает раз в жизни. Повторить это будет невозможно»

Пеп Гвардиола заявил, что выиграть требл еще раз будет невозможно.

В прошлом сезоне « » стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов.

«Такое бывает раз в жизни. Сделать то, что мы сделали в прошлом сезоне, будет невозможно.

В прошлом сезоне мы поднялись на самую высокую гору, но в последние два дня спустились с нее и теперь начинаем снова. У всех одно и то же намерение, и у нас будет много трудностей на пути к вершине горы. Наш футбол, наш уровень, наш менталитет будут определять, каким будет сезон», – сказал главный тренер «горожан».

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