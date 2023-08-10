Пеп о требле с «Ман Сити»: «Такое бывает раз в жизни. Повторить это будет невозможно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что выиграть требл еще раз будет невозможно.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Лигу чемпионов. 

«Такое бывает раз в жизни. Сделать то, что мы сделали в прошлом сезоне, будет невозможно.

В прошлом сезоне мы поднялись на самую высокую гору, но в последние два дня спустились с нее и теперь начинаем снова. У всех одно и то же намерение, и у нас будет много трудностей на пути к вершине горы. Наш футбол, наш уровень, наш менталитет будут определять, каким будет сезон», – сказал главный тренер «горожан».

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Сказал Пеп, который сделал это во второй раз в жизни
+40
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Отец Абду
И это сказал единственный тренер с двумя треблами:)
+15
-2
+13
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Zangezi Isenar
Скромняга Пеп!
+6
-2
+4
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SaH4r.
Реал Мадрид: "что такое требл?"
+6
-4
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Arseniy&LH
в этом году повторит, не хочет удачу спугнуть
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-1
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SaH4r.
Ответ j30
требл много кто делал а вот выиграть все трофеи за год календарный вот это достижение которое только двум клубам удовалось
разве не только Барсе?
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j30
Ответ SaH4r.
разве не только Барсе?
бавария 2020
0
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Артур Мкртычян
Ответ j30
требл много кто делал а вот выиграть все трофеи за год календарный вот это достижение которое только двум клубам удовалось
ну как сказать, много кто. вроде 6 команд делали требл в Европе. а 6 трофеев за сезон 2 команды.
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Артём Гусев
Ответ DolJun
память блокирует тебе эти 8поминани2, молодой куле)
8:2 - это последствия дебильного ковидного недосезона. Бундеслига ушла гораздо раньше Ла Лиги. Так что про 8:2 можете забыть - их не было считай
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