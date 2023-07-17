«Бавария» представила Лаймера и Геррейру

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Рафаэл Геррейру Конрад Лаймер Ян-Кристиан Дрезен Футбол

«Бавария» официально представила Конрада Лаймера и Рафаэла Геррейру.

Лаймер перешел в мюнхенский клуб из «РБ Лейпциг» на правах свободного агента, подписав контракт до 2027 года. 26-летний полузащитник будет выступать за «Баварию» под номером 24.

Рафаэл Геррейру присоединился к «Баварии» по истечении контракта с  дортмундской «Боруссией». Соглашение португальца с мюнхенцами рассчитано до 2026 года. Защитник будет выступать за клуб под 22-м номером.

В понедельник новички «Баварии» провели пресс-конференцию, на которой также присутствовал генеральнй директор клуба Ян-Кристиан Дрезен.

Фото: twitter.com/FCBayernEN

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2 комментария

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Артур Артур
Добротные футболисты, топ за свои деньги (0€)
+2
0
+2
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