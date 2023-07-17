«Бавария» представила Лаймера и Геррейру

«Бавария» официально представила Конрада Лаймера и Рафаэла Геррейру.

перешел в мюнхенский клуб из « » на правах свободного агента, подписав контракт до 2027 года. 26-летний полузащитник будет выступать за «Баварию» под номером 24.

присоединился к «Баварии» по истечении контракта с дортмундской «Боруссией». Соглашение португальца с мюнхенцами рассчитано до 2026 года. Защитник будет выступать за клуб под 22-м номером.

В понедельник новички «Баварии» провели пресс-конференцию, на которой также присутствовал генеральнй директор клуба Ян-Кристиан Дрезен.

Фото: twitter.com/FCBayernEN