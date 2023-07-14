Аджоев-младший покинул тульский «Арсенал». За 7 лет он провел за команду 22 матча и 182 минуты

Гурам Аджоев-младший покинул тульский «Арсенал».

28-летний нападающий не попал в заявку команды на новый сезон. Его 17-й номер перешел защитнику Илье Кулешину.

Как пишут «Тульские новости», футболиста никто не видел в клубе даже на тренировках с мая прошлого года. Портал Transfermarkt обозначил, что нападающий остался без клуба.

Местонахождение отца футболиста – президента клуба Гурама Аджоева-старшего – также неизвестно. Непосредственно в клубе его также давно никто не видел.

За 7 лет в клубе провел 22 матча за главную команду во всех турнирах. Суммарно он провел на поле 182 минуты.

Великая карьера Гурама Гурамовича Аджоева: 100 минут в РПЛ/ФНЛ, 32 касания, 0 ударов и удачных обводок