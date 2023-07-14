Аджоев-младший покинул тульский «Арсенал». За 7 лет он провел за команду 22 матча и 182 минуты

Теги возможные трансферы Первая лига Арсенал Тула Гурам Аджоев-младший Гурам Аджоев Футбол

Гурам Аджоев-младший покинул тульский «Арсенал».

28-летний нападающий не попал в заявку команды на новый сезон. Его 17-й номер перешел защитнику Илье Кулешину.

Как пишут «Тульские новости», футболиста никто не видел в клубе даже на тренировках с мая прошлого года. Портал Transfermarkt обозначил, что нападающий остался без клуба.

Местонахождение отца футболиста – президента клуба Гурама Аджоева-старшего – также неизвестно. Непосредственно в клубе его также давно никто не видел.

За 7 лет в клубе Аджоев-младший провел 22 матча за главную команду во всех турнирах. Суммарно он провел на поле 182 минуты.

Великая карьера Гурама Гурамовича Аджоева: 100 минут в РПЛ/ФНЛ, 32 касания, 0 ударов и удачных обводок

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13 комментариев

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CTPEKO3ETC
Папу искать пошёл
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Васильев Василий
клоун пузатый ,благодаря папаше сидел жопу толстую растил всю "карьеру" за бюджетные деньги .
+8
-2
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Balt39
Ушла эпоха
+4
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Oleg Olegov
Удачи в Баварии!
+2
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nugoboss
В Италии пишут что Гурама Милан подписал.
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Алексей Ненахов
Ротенберг,Аджоев , Садырин ЛЕГЕНДЫ !!!
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Рус Киссенжер
отдохнула, видимо, природа.
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Roman Boroveev
Наверное, в Аравию или Млс? Месси или Рону помогать.
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Simplicissimus
Он же жирный был, наверное, на фитнесс записался, ходит вот теперь. Все просто
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Roman Araslanov
Легенда уходит
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