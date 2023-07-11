Агент Лунева об интересе в России: «Три клуба выходили на Андрея. Приоритет – европейские варианты»
Агент Андрея Лунева рассказал о ситуации с трудоустройством вратаря.
32-летний игрок покинул «Байер» в июне свободным агентом.
– Продвинулись ли переговоры с ПАОК?
– Нет конкретной информации. Пока идут переговоры. Нечего добавить к этому.
– Выходили ли на Лунева клубы из РПЛ или Первой лиги?
– Я об этом неоднократно говорил, что были предложения. Как минимум три клуба выходили на Андрея.
– А какие вы можете назвать?
– Нет, не буду говорить. В этом нет смысла. Это будет компрометировать всех. Это лишняя информация.
– Какие варианты у Лунева в приоритете? Из Европы или России?
– Мы говорили, что в приоритете европейские варианты. Мы, в любом случае, рассматриваем все предложения. В совокупности, надеюсь, примем правильное решение.
Это будет зависеть от многих факторов: от заинтересованности в игроке, от его роли в новом клубе, от уровня команды и чемпионата, от всего. Финансовые условия хоть и важны, но в целом они не приоритетны. Важнее для футболиста – это клуб и возможность играть на высоком уровне, – сказал Антон Смирнов.
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