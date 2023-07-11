Агент Лунева об интересе в России: «Три клуба выходили на Андрея. Приоритет – европейские варианты»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Андрей Лунев Антон Смирнов Футбол

Агент Андрея Лунева рассказал о ситуации с трудоустройством вратаря.

32-летний игрок покинул «Байер» в июне свободным агентом.

– Продвинулись ли переговоры с ПАОК?

– Нет конкретной информации. Пока идут переговоры. Нечего добавить к этому.

– Выходили ли на Лунева клубы из РПЛ или Первой лиги?

– Я об этом неоднократно говорил, что были предложения. Как минимум три клуба выходили на Андрея.

– А какие вы можете назвать?

– Нет, не буду говорить. В этом нет смысла. Это будет компрометировать всех. Это лишняя информация.

– Какие варианты у Лунева в приоритете? Из Европы или России?

– Мы говорили, что в приоритете европейские варианты. Мы, в любом случае, рассматриваем все предложения. В совокупности, надеюсь, примем правильное решение.

Это будет зависеть от многих факторов: от заинтересованности в игроке, от его роли в новом клубе, от уровня команды и чемпионата, от всего. Финансовые условия хоть и важны, но в целом они не приоритетны. Важнее для футболиста – это клуб и возможность играть на высоком уровне, – сказал Антон Смирнов.

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6 комментариев

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Лёха Жданчик
лучше в 3м дивизионе в Германии чем в РПЛ
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Алексей Ненахов
Правильно, в Россию всегда можно вернуться , а вот из нашего болота вылезти тяжело
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УсыЧерчесова
Ну да, в Байере он прям играл. Приоритет - сидеть на банке в европейском клубе до конца карьеры?
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kilo_gilo
да уж. печально, что достаточно квалифицированный игрок, коим является Лунев, просто сливает свою карьеру "благодаря" настолько некомпетентному агенту
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Evgen52
Его агент любопытный типок. С Луневым ему лучше варианты в Европе, а потом в своем тг канале брызжа слюной материт Европу и кричит гойда
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Evil Frank
Ответ Лёха Жданчик
лучше в 3м дивизионе в Германии чем в РПЛ
чем лучше?
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