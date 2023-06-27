Пирло возглавит «Сампдорию». Контракт с клубом из Серии B – по схеме «2+1»

Теги Сампдория Андреа Пирло серия А Италия Д2 Италия Джанлука Ди Марцио Футбол

Андреа Пирло возглавит «Сампдорию».

Бывший главный тренер «Ювентуса» провел 3 встречи с владельцем клуба Андреа Радриццани. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт Пирло будет рассчитан на 2 года и может быть продлен еще на один сезон. В данный момент оформляются необходимые документы. 

Последним клубом Пирло был турецкий «Фатих Карагюмрюк». Итальянец возглавлял команду с июня 2022 года по май 2023-го. 

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Сампдория» заняла 20-е место и вылетела в Серию B.

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12 комментариев

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Aktan
Уверен, без лишнего давления Пирло сможет вернуть Сампдорию в серию А
+10
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& Co1366
Не Юве, но всё же ... а может всё получится! Чем чёрт не шутит! Успеха Андреа Пирло 🚩
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Тюменец
Пирло в серии Б? Опасное приключение для него и Сампы...
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ciao.ragazzi.2519
уверен вернёт сампу за сезон
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laudrup
Надеюсь получится быстро вернуть клуб с большой историей в серию А.
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fassakh
Да уж вместо того чтоб назначить опытного коуча а-ля раньери для скорейшего выхода в элиту, сампа снова экспрементируе , один эксперимент уже не увенчался успехом и выводов не сделано похоже, может это все обернутся серией с .
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Рука Ноги
Если не фантазировать, что тренер может превратить игроков серии Б, в топов а-ля Месси, то, я считаю, у Пирло неплохие шансы поднять Самп обратно в серию А.
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Антон Фалафель
Пирлим!
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Raman Juve
ну вот так и нужно было начинать
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