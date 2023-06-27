Пирло возглавит «Сампдорию». Контракт с клубом из Серии B – по схеме «2+1»

Андреа Пирло возглавит «Сампдорию».

Бывший главный тренер «Ювентуса» провел 3 встречи с владельцем клуба Андреа Радриццани. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает журналист .

Контракт Пирло будет рассчитан на 2 года и может быть продлен еще на один сезон. В данный момент оформляются необходимые документы.

Последним клубом Пирло был турецкий «Фатих Карагюмрюк». Итальянец возглавлял команду с июня 2022 года по май 2023-го.

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии « » заняла 20-е место и вылетела в Серию B.