Пирло возглавит «Сампдорию». Контракт с клубом из Серии B – по схеме «2+1»
Андреа Пирло возглавит «Сампдорию».
Бывший главный тренер «Ювентуса» провел 3 встречи с владельцем клуба Андреа Радриццани. Стороны договорились о сотрудничестве, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Контракт Пирло будет рассчитан на 2 года и может быть продлен еще на один сезон. В данный момент оформляются необходимые документы.
Последним клубом Пирло был турецкий «Фатих Карагюмрюк». Итальянец возглавлял команду с июня 2022 года по май 2023-го.
По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Сампдория» заняла 20-е место и вылетела в Серию B.
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