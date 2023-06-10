«Лидс» за 170 млн фунтов сменит собственника. Контрольный пакет купит фонд владельцев клуба НФЛ «Сан-Франциско»

Теги Сампдория премьер-лига Англия серия А Италия бизнес Лидс чемпионшип Д2 Италия НФЛ Сан-Франциско Массимо Ферреро Футбол

«Лидс» сообщил о предстоящей смене владельца.

Итальянский бизнесмен Андреа Радриццани продает свою долю американской компании 49ers Enterprises, уже владеющей 44% акций. Теперь же у нее будут все 100%.

По сведениям Goal, Радриццани получит 170 млн фунтов (а мог претендовать на 400 млн, сохрани клуб место в АПЛ).

49ers Enterprises объединяет примерно 60 инвесторов, каждый из которых будет проверен футбольными властями. Этот инвестиционный фонд принадлежит семейству Йорк, также владеющему клубом по американскому футболу «Сан-Франциско».

Радриццани тем временем вместе с инвестиционной группой завершает выкуп «Сампдории» у Массимо Ферреро.

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1 комментарий

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Павел Варламов
Надеюсь вернут Сампдорию с первой попытки в серию А
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