«Лидс» за 170 млн фунтов сменит собственника. Контрольный пакет купит фонд владельцев клуба НФЛ «Сан-Франциско»
«Лидс» сообщил о предстоящей смене владельца.
Итальянский бизнесмен Андреа Радриццани продает свою долю американской компании 49ers Enterprises, уже владеющей 44% акций. Теперь же у нее будут все 100%.
По сведениям Goal, Радриццани получит 170 млн фунтов (а мог претендовать на 400 млн, сохрани клуб место в АПЛ).
49ers Enterprises объединяет примерно 60 инвесторов, каждый из которых будет проверен футбольными властями. Этот инвестиционный фонд принадлежит семейству Йорк, также владеющему клубом по американскому футболу «Сан-Франциско».
Радриццани тем временем вместе с инвестиционной группой завершает выкуп «Сампдории» у Массимо Ферреро.
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